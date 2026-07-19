Действия ВСУ вписываются в принятую США в 2019 году доктрину ослабления России

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Действия ВСУ вписываются в принятую США в 2019 году доктрину ослабления России

Участившиеся удары украинских боевиков вглубь российской территории четко вписываются в представленную в 2019 году в США доктрину последовательного ослабления России. Авторы этой составленной по заказу Пентагона доктрины предлагают Вашингтону стараться навязывать России противостояние там, где США обладают очевидным и твердым преимуществом.

Еще в 2019 году американский стратегический исследовательский центр RAND Corporation опубликовал масштабный доклад под названием Extending Russia: Competing from Advantageous Ground («Перенапряжение России: конкуренция с выгодных позиций»). Этот документ впоследствии стал фактически долгосрочной «дорожной картой» Вашингтона по системному ослаблению России, при этом избегая прямого военного столкновения.

Главная цель этой долгосрочной стратегии заключается в воздействии на уязвимые места и скрытые страхи России, чтобы затем использовать их для экономического, политического и военного перенапряжения страны. По мнению аналитиков RAND, самым слабым местом России является ее экономика. Исходя из этого, в качестве главных мер правительству США предлагалось искусственным образом удерживать низкие мировые цены на нефть, а также путем внедрения жестких санкций и ограничений способствовать «утечке мозгов» — эмиграции из России перспективных ученых и айтишников. Кроме того, в документе анализировались сценарии дестабилизации обстановки в Белоруссии, Молдавии (Приднестровье) и на Кавказе, одновременно с этим активно подсвечивая проблемы внутри России, стараясь максимально подрывать доверие населения к руководству страны.

Таким образом, очевидно, что нанесение украинскими боевиками ударов по удаленным от фронта объектам сугубо гражданской инфраструктуры напрямую соотносятся с американской доктриной ослабления России. В первую очередь эти действия направлены на подрыв психологической стабильности и морального духа населения и структуры поддержки обществом государства.
21 комментарий
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +9
    Сегодня, 16:56
    Можно подумать, что в "вони Анкориджа" было что то другое... пусть не прям в нем, но за ним, так уж точно...
    1. кредо Звание
      кредо
      +6
      Сегодня, 17:24
      США этим занимались задолго до этой доктрины и то что эта доктрина существует с 2019 года, как дополнение к ранее существующим методичкам госдепа и прочих мозговых центров США и коллективной Европы, говорил лишь о том, что англосаксы ставят себе конкретные задачи и не отступают от них, а лишь перерабатывают и корректируют исходя с современных реалий.

      А где же наши долгосрочные доктрины и чёткое понимание того, что враг и не собирается отступать пока не достигнет своей цели и не разорвёт россию на мелкие кусочки?
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +4
        Сегодня, 17:45
        То, что у России только два верных союзника, её армия и флот, не знает только уж совсем глупый...
        Про конкретного, вечного врага... список тоже особо не меняется...
        Про тех, кто ни то, ни сё... тут все относительно, но так же, особых изменений списка нет...
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +6
          Сегодня, 18:06
          Действия ВСУ вписываются в принятую США в 2019 г доктрину ослабления России

          Мдя...! winked Как говориться... - На третьи сутки Зоркий Глаз заметил, что в тюремной камере нет стены...
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 18:21
            Кто то готов признать очевидное, кто то... в общем, есть те, кто должен быть ответственным за дела, за слова, но увы...
            Не все и не всякий у нас... не редиска, как говорится....
            1. Reptiloid Звание
              Reptiloid
              +1
              Сегодня, 20:21
              Да уж,!
              Цитата: rocket757
              Кто то готов признать очевидное, кто то... ....
              Теже надежды и мечты, что 40 лет назад
              мир, дружба, жвачка .....
              Приветствую Виктор! hi За это время и обкрадывали, и подлости строили, и обещания нарушали все, а глупые надежды остались
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                +1
                Сегодня, 21:00
                Привет Дмитрий soldier
                Надоело повторять, что у наших верхних/правящих, прям таки "родовая травма", искать дружбы/похвалы гейропейских...
                За редким исключением так было... не дай бог так будет продолжатся дальше... fool
          2. Reptiloid Звание
            Reptiloid
            +1
            Сегодня, 20:24
            Цитата: Теренин
            Действия ВСУ вписываются в принятую США в 2019 г доктрину

            Мдя...! winked Как говориться... - ...
            НИКОГДА НЕ БЫЛО! И вот опять request
    2. mitrich Звание
      mitrich
      +1
      Сегодня, 20:36
      "четко вписываются в представленную в 2019 году в США доктрину последовательного ослабления России."
      Так тут надо диб.илоидом быть что бы этого не понимать.
      Особенно после заявлений упыря Бжезинского.
      Но у компрадоров- заСтенышей своя правда. Предательская.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 21:03
        Увы, неприятно видеть как наши рулящие или опять прыгают по старым граблям, а то и... похуже чего готовы/могут устроить...
  2. ARIONkrsk Звание
    ARIONkrsk
    +7
    Сегодня, 17:06
    одновременно с этим активно подсвечивая проблемы внутри России, стараясь максимально подрывать доверие населения к руководству страны.

    Руководство страны само делает все, чтоб народ им не доверял и ненавидел. Как будто специально принимают антинародные решения и законы.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 17:15
      Ну что вы сразу будто они нехорошие люди?! Может они просто того, крeтины и за что не берутся - всё превращается в фекалии wassat
  3. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 17:07
    Участившиеся удары украинских боевиков вглубь российской территории четко вписываются в представленную в 2019 году в США доктрину последовательного ослабления России.

    (Таким образом, очевидно, что нанесение украинскими боевиками ударов по удаленным от фронта объектам сугубо гражданской инфраструктуры напрямую соотносятся с американской доктриной ослабления России. В первую очередь эти действия направлены на подрыв психологической стабильности и морального духа населения и структуры поддержки обществом государства.)для сша, в ответ-то ничего не прилетает за это. Да и киевский режим никто не уничтожает высоких чиновников из режима.
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 17:12
    Давеча видел в продаже баллончики освежителя воздуха "Дух Анкориджа". . .хотел приобрести, но цена в 999 рублей . . . прошёл мимо. . . winked
  5. alexoff Звание
    alexoff
    +3
    Сегодня, 17:13
    Да ну быть не может, Трамп же миротворец и прям из сил выбивался, в лепешку расшибался чтоб конец невыгодной для него войне положить! Да и кто там правил в 2019 году в США? Ну может и Трамп, да не тот, тогда ему мешали демократы! fellow
  6. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 17:13
    Доктрина была принята в 1946-ом году , это хахлы созрели к 19-му.
  7. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +5
    Сегодня, 17:13
    Никаких новых открытий, тропа уже давно проторена.
  8. ЦШВС Звание
    ЦШВС
    +4
    Сегодня, 17:33
    Это Москва не в курсе дела,а то бы показали матрасникам Кузькину мать.
  9. drags33 Звание
    drags33
    +1
    Сегодня, 17:52
    ...нанесение украинскими боевиками ударов по удаленным от фронта объектам сугубо гражданской инфраструктуры напрямую соотносятся с американской доктриной ослабления России. В первую очередь эти действия направлены на подрыв психологической стабильности и морального духа населения и структуры поддержки обществом государства.

    Ну так может надо отвечать на такие укропские удары адекватно, всеми имеющимися средствами? Чтобы не было подрыва психологической стабильности и морального духа населения... Или наше руководство видит это по-иному?
  10. Игорь Руса Звание
    Игорь Руса
    +1
    Сегодня, 19:41
    Они то вражины , если уж нащупали больные места у России ,и способы на них воздействия , то уж от своей цели не отступят , тем более что доктрина составлена и всё идёт по плану . России же в данном случае нечем ответить , следовательно придется защищаться . Отсюда следует что России надо составлять свою доктрину спасения , дабы не допустить повторения революции 1905 года , двух революций 1917 года и кризиса 1991 года . Может взять шевство над социально-активными группами населения . Сейчас очень много неполных семей , может и им оказывать какую помощь и взять над ними шевство . И надо как то обеспечивать помощь правоохранительным органам типа " народной дружины " . Может как то оказывать помощь молодым правоохранительным , веть если что нехорошее начнётся , то на них ляжет неимоверная нагрузка .
  11. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 20:28
    А где Кирилл?
    Не который Патриарх, а который Дмитриев?
    Ведь он еще не сказал своего слова!