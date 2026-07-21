Доктрина НАТО и война на Украине
Есть формула, которая кочует из доклада в доклад и звучит как признание. В материалах исследовательских структур НАТО когнитивная война описывается через образ мозга, одновременно цели и оружия. Человеческое сознание объявлено полем боя, а борьба за него — борьбой за превосходство в восприятии и принятии решений. Читатель, наткнувшийся на такую строку, делает естественный вывод: вот он, замысел, изложенный открытым текстом.
Вывод соблазнителен и почти всегда неверен. Доктринальный документ — это не протокол операции, а способ, которым институт описывает самому себе мир и собственное место в нём. Между тем, что записано в тексте, и тем, что происходит в конкретной войне, лежит разрыв, и работает он в обе стороны. Практика порой отстаёт от доктрины, а порой оказывается куда более хаотичной, чем та описывает. Разобраться в этом зазоре значит понять, что из доктрин НАТО об информационных и когнитивных операциях реально проявляется в войне на Украине, а что остаётся жанровой фигурой речи.
Три уровня, которые всё время слипаются
Разговор о «войне смыслов» ломается в первой же точке, там, где три разных этажа сваливают в один. Есть официальная доктрина НАТО как организации. Есть практика отдельных правительств, входящих в альянс. И есть коммуникационная стратегия Киева, у которого своя логика и свои задачи. Это разные вещи, и большинство ошибок в оценке информационного измерения конфликта растёт именно из их смешения.
На доктринальном уровне терминология выстроена довольно строго. Психологические операции (PSYOPS) в базовом документе альянса AJP-3.10.1 определяются как планируемый процесс донесения сообщений до выбранных аудиторий ради изменения их восприятия, установок и поведения в интересах политических и военных целей.
Над этим стоят информационные операции (InfoOps), координирующие воздействие на информационную среду. Ещё выше — стратегические коммуникации (STRATCOM), увязывающие то, что альянс говорит, с тем, что он делает. А надо всем — военная политика MC 402/2, из которой доктрина PSYOPS формально вытекает. Когнитивная война поверх этой пирамиды остаётся рамкой более поздней и куда более расплывчатой.
Ключевое здесь простое. Доктрина описывает намерение, но исполнение она не гарантирует. От «так положено действовать» до «так подействовало» лежит дистанция целой войны.
Что доктрина говорит о самой себе
Если читать доктринальные тексты как высказывание о замысле, они выглядят внушительно. В отчётах Организации НАТО по науке и технологиям (STO) и в материалах Командования по трансформации (ACT) когнитивная война подаётся как работа не только с поведением, но и с самим механизмом мышления: с восприятием, доверием, способностью интерпретировать реальность и принимать решения. Отсюда и та самая формула про мозг как поле боя.
Но у этого языка есть свойство, которое легко пропустить. Доктрина фиксирует, как надо думать об операциях, но не описывает конкретную операцию. Больше того, она сама встраивает в себя оговорку об исключениях. В базовых документах альянса указания считаются обязательными — кроме случаев, когда, по суждению командующего, обстоятельства требуют иного. То есть авторитетность доктрины ограничена изнутри самим текстом. Она задаёт норму и тут же признаёт, что под давлением ситуации норма будет нарушаться.
Это переворачивает чтение эффектной формулы. «Мозг как цель и оружие» — не план захвата чьего-то сознания к четвергу. Это способ института описать среду, в которой он видит себя действующим. Манифест амбиции и оперативный приказ — вещи разной природы, и именно эту разницу стирает тот, кто цитирует доктрину как перехваченную директиву.
Где доктрина совпадает с практикой
Признать разрыв — не то же самое, что объявить доктрину пустой бумагой. Совпадений с реальной практикой много, и отрицать их было бы так же наивно, как и принимать доктрину за протокол операции.
Логика документов НАТО (сначала понять информационную среду, затем работать с аудиториями, потом оценивать эффект) вполне узнаваема в том, как альянс и отдельные его члены действовали вокруг войны. Анализ российских кампаний влияния, коррекция собственных сообщений, поддержка Киева в противодействии дезинформации, публичное выстраивание версии о причинах и целях помощи — всё это ложится на доктринальную рамку без натяжки. Практика упреждающего раскрытия информации, когда ожидаемые шаги противника обнародуют раньше, чем они произойдут, — прямое воплощение принципа борьбы за доверие аудитории.
Украинская коммуникация во многом звучит на том же языке: обращения к международной аудитории, работа с союзниками, объяснение угроз и целей через понятные Западу категории. Если смотреть из Москвы, это и есть реальное информационно-психологическое давление на общество внутри стран НАТО, на нейтральные государства, на русскоязычную аудиторию в интернете. Отрицать это давление или делать вид, что его нет, значит заведомо ошибаться в оценке. Оно есть, оно системно, и доктрина действительно даёт ему язык и организационную логику.
Где расходится, и почему «единый фронт» — это конструкция
А теперь поправка, без которой картина превращается в плакат. Логика совпадает, а вот исполнение нет, и весь разрыв сидит именно здесь.
Коалиция из десятков государств не обладает единой волей. Национальные риторики расходятся, иногда до прямого противоречия по вопросу о том, сколько и чего говорить о войне. Значительная часть коммуникационной активности исходит не от НАТО как органа, а от отдельных правительств и от Киева, действующих по собственному расчёту. Политическая борьба за внимание делает реальные кампании более жёсткими, эмоциональными и разнонаправленными, чем предполагает сухой доктринальный текст. И разрыв работает в обе стороны. Альянс порой делает меньше, чем позволяет доктрина, поскольку его сковывают политконтроль, правовые рамки и внутренние разногласия, а порой действует хаотичнее, чем она описывает.
Из этого и вырастает главный тезис. Формула вроде «каждое западное расследование вписано в единый когнитивный план» — это не установленный факт, а свойство самого доктринального жанра. Доктрина склонна описывать противника по своему образу, приписывая ему ту стройность замысла, которой у автора часто нет и в помине.
Здесь стоит отступить на шаг. Это давняя болезнь всех штабных текстов о противнике — видеть в нём зеркало собственной структуры. В холодную войну каждая из сторон рисовала другую как совершенную машину влияния, где ни одна публикация, ни один фильм, ни одна утечка не случайны. Советская концепция рефлексивного управления и западные концепции всеохватной пропаганды были во многом отражениями друг друга: каждый строил образ врага как безупречно скоординированного оркестра. А поскольку такой слаженности не было ни у кого, этот образ выдавал не реального противника, а собственную несбывшуюся мечту о подобной координации. Реальность обеих машин была куда более рыхлой, ведомственно раздробленной и импровизационной. Доктрина всегда немного автопортрет: она рассказывает не столько о том, каков враг, сколько о том, каким хотел бы быть тот, кто её пишет.
Взгляд из Москвы: что из этого следует
Напрашивается простая формула: нас атакуют единым фронтом, мы обороняемся. Формула понятна, но как инструмент понимания она слабее, чем кажется, ведь она подменяет анализ картинкой.
Картина мутнее. Давление и реально, и разнородно сразу. Часть его — целенаправленная работа по доктринальным лекалам. Часть — эффект среды, в которой сотни несогласованных игроков, от правительств до отдельных блогеров, толкают повестку каждый в свою сторону, а совокупный результат лишь выглядит как единый замысел. Если смешать эти два слоя, противнику приписывается несуществующее всемогущество, а сам наблюдатель лишается способности отличать спланированную операцию от рыночного шума.
Российская концепция информационного суверенитета, то есть стремление защитить собственное информационное пространство, — это симметричный ответ на симметричную проблему: раз влиянием на восприятие занимаются все крупные игроки, каждый выстраивает и оборону. Никакого уникального коварства с одной стороны и уникальной невинности с другой тут искать не нужно. Все крупные игроки работают с восприятием, историей и идентичностью (кстати, это часть любой национальной политики, а вовсе не патология). Преимущество получает не самый «чистый», а тот, кто яснее видит и своё воздействие, и чужое.
Вот отсюда и растёт настоящий смысл модного термина «когнитивная устойчивость». А держится она на скучном навыке — умении отделить реальное воздействие от собственной проекции. Вера в единый вражеский замысел тут скорее мешает, чем помогает. Общество, которое видит за каждой неприятной новостью руку скоординированного противника, не защищено, оно уже управляемо, просто своим собственным страхом.
Вернусь к мозгу как полю боя. Эта формула говорит об авторе больше, чем о противнике: перед нами штабной ум, который спутал карту с местностью и решил, что раз умеет чертить, то владеет территорией. А кто читает такую доктрину как перехваченный план, тот уже отдал первый раунд той самой войны за восприятие и проиграл его не чужой операции, а собственной готовности в неё поверить.
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