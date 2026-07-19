В Одесском заливе поражено очередное грузовое судно, шедшее на Украину

7 327 40
В Одесском заливе поражено очередное грузовое судно, шедшее на Украину

В Одесском заливе поражено очередное грузовое судно, идущее в порт Одессы. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на одесские паблики.

Россия продолжает наносить удары по черноморскому побережью Украины. После ночного удара по порту Южный, о котором сообщило Минобороны, начались удары по Одессе и Черноморску. Сначала утром прилетело два противокорабельных «Оникса» по Черноморску, поразив военный склад, затем в течение дня наносились удары по Одессе.



По данным украинских ресурсов, по городу отработали ракеты, запущенные российскими Ту-22М3. Ранее украинские мониторинговые ресурсы сообщали о взлете четырех ракетоносцев с аэродрома «Энгельс-2». Одновременно с этим по порту отработали российские дроны-камикадзе «Герань-4 Сикер». Пока неизвестно, что конкретно было поражено.



А вот в акватории Черного моря на подходе к Одессе горит грузовое судно, причем якобы оно готовится пойти ко дну. Такие данные приходят с одесских пабликов. Некоторые ресурсы говорят о двух пораженных судах, но на втором видимых признаков поражения нет. Хотя оба судна находятся на большом расстоянии от берега. По некоторым данным, сухогруз все же ушел ко дну, экипаж был эвакуирован на второе грузовое судно.

Россия продолжает отсекать Украину от морской логистики, выбивая портовую инфраструктуру и поражая корабли, участвующие в военных поставках киевскому режиму.
40 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +24
    Сегодня, 17:58
    Уничтожьте любое судно, пытающееся подойти к порту для погрузки.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      -10
      Сегодня, 18:01
      судно, шедшее на Украину

      Судно пешком шло? Судно плывшее на Украину.
      (Морякам приготовиться к возмущению) lol
      1. lukash66 Звание
        lukash66
        +11
        Сегодня, 18:06
        Все с точки зрения мореманов правильно, корабли и суда ходят. Плавают розы в проруби. 😀😀
        1. Трус Звание
          Трус
          +1
          Сегодня, 18:16
          А почему тогда капитан дальнего плавания, а не дальнего хождения?
          1. Моторист Звание
            Моторист
            +3
            Сегодня, 18:23
            Цитата: Трус
            капитан дальнего плавания

            А ещё "плавсостав", "плавсредства" и даже к/ф "Одиночное плавание".
            1. blackbeard Звание
              blackbeard
              0
              Сегодня, 21:50
              это как в МВД говорят "крайний день", вместо "последний день")
          2. Овсиговец Звание
            Овсиговец
            +4
            Сегодня, 18:50
            Примите как непреложную догму. Примерно как НА украину
          3. helilelik Звание
            helilelik
            +2
            Сегодня, 19:02
            Капитаны ходят на гальюн. Это исключение.
        2. Монтесума Звание
          Монтесума
          +4
          Сегодня, 18:53
          Цитата: lukash66
          Все с точки зрения мореманов правильно, корабли и суда ходят.

          Верно, даже в стихотворной форме употребление такого слова объясняется. smile

          Огромная лодка с винтом и рулём
          Зовётся сегодня морским кораблём.
          Корабль своим курсом куда-то плывёт,
          А все говорят, что корабль идёт.

          Не видно тропинок, не видно дорог,
          Не видно ботинок, шагающих ног,
          Но так повелось, что идут корабли,
          Идут по воде, от земли до земли. (с)
          1. Моторист Звание
            Моторист
            +1
            Сегодня, 19:00
            Цитата: Монтесума
            даже в стихотворной форме употребление такого слова объясняется

            Ну, уж если детские стихи в аргументацию пошли, тогда:

            Плывёт, плывёт кораблик,
            Кораблик золотой,
            Везёт, везёт подарки,
            Подарки нам с тобой.

            На палубе матросы
            Свистят, снуют, спешат,
            На палубе матросы —
            Четырнадцать мышат.

            Плывёт, плывёт кораблик
            На запад, на восток.
            Канаты — паутинки,
            А парус — лепесток.

            Соломенные вёсла
            У маленьких гребцов.
            Везёт, везёт кораблик
            Полфунта леденцов.

            Ведёт кораблик утка,
            Испытанный моряк.
            — Земля! — сказала утка.
            Причаливайте! Кряк!


            laughing hi
            1. Монтесума Звание
              Монтесума
              +1
              Сегодня, 19:24
              Цитата: Моторист
              Ну, уж если детские стихи в аргументацию пошли, тогда:

              Принимается, как аргумент, но созданный сухопутным сочинителем. hi
              А вообще, предмет дискуссии относится к понятию - профессиональный сленг.
              Помнится, в книжке "Приключения капитана Врунгеля" был даже в конце встроен специальный словарик, под названием: "Толковый морской словарь для бестолковых сухопутных читателей". smile
              1. Моторист Звание
                Моторист
                +1
                Сегодня, 19:41
                Цитата: Монтесума
                Принимается, как аргумент, но созданный сухопутным сочинителем.

                Не, ну в Вашем аргументе тоже что-то плывёт:

                Всё в этом доме необычно,
                Зовутся вещи непривычно,
                Ничто здесь не стоит на месте,
                И вдаль плывёт с жильцами вместе.

                И штурман там вахту в каюте несёт:

                Лишь только в штурманской каюте
                Не видя волн, в тепле, в уюте
                На вахте штурман не скучает,
                Он путь на карте отмечает.


                Цитата: Монтесума
                в книжке "Приключения капитана Врунгеля"


                Книгу читал лет сорок назад. Как я стар, очень стар, супер стар... laughing hi
                1. Монтесума Звание
                  Монтесума
                  +1
                  Сегодня, 19:56
                  Цитата: Моторист
                  Книгу читал лет сорок назад. Как я стар, очень стар, супер стар..

                  Очень даже Вас понимаю. hi 🤝
        3. кредо Звание
          кредо
          0
          Сегодня, 19:29
          Все с точки зрения мореманов правильно, корабли и суда ходят. Плавают розы в проруби. 😀😀

          А ещё в море камбуз, а не кухня, рында, а не колокол и бьют по ней склянки, узел - измерение скорости, и клозет называется гальюном.
          Мореманы оттого такие весёлые и смекалистые ребята, чтобы скрасить не всегда весёлые будни и чтобы сухопутные завидовали. drinks
          1. lukash66 Звание
            lukash66
            0
            Сегодня, 20:40
            Цитата: кредо
            Все с точки зрения мореманов правильно, корабли и суда ходят. Плавают розы в проруби. 😀😀

            А ещё в море камбуз, а не кухня, рында, а не колокол и бьют по ней склянки, узел - измерение скорости, и клозет называется гальюном.
            Мореманы оттого такие весёлые и смекалистые ребята, чтобы скрасить не всегда весёлые будни и чтобы сухопутные завидовали. drinks

            Дык Вы главное забыли - шило.😀 Я тут пытался в тырнете выяснить почему шило это шило. Куча гипотез, но внятного ничего нет.
      2. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        0
        Сегодня, 18:08
        Цитата: Ясная
        Судно плывшее на Украину.

        Щас вам расскажут о том, что плавает! laughing
      3. Сергей Викторович Королев Звание
        Сергей Викторович Королев
        +1
        Сегодня, 18:14
        По морю ходят, а плавает дермо в проруби.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Сегодня, 18:18
          А капитаны дальнего плавания где плавают? lol
          1. alexandreII Звание
            alexandreII
            +3
            Сегодня, 19:09
            Я не моряк, но скажу вам мил человек, надо проявлять уважение и уважать традиции других профессий
            1. Моторист Звание
              Моторист
              0
              Сегодня, 19:22
              Цитата: alexandreII
              надо проявлять уважение и уважать традиции других профессий

              Мы не сильно-то и рефлексируем. Возможно, военные моряки -- те редко в море выходят ( smile ), у них это святое. Просто-моряки употребляют оба слова.
      4. Моторист Звание
        Моторист
        0
        Сегодня, 18:20
        Цитата: Ясная
        (Морякам приготовиться к возмущению)

        Я не противник плавания, но в данном случае слово "шедшее" более благозвучно.
      5. Монтесума Звание
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 18:43
        Цитата: Ясная
        Судно пешком шло? Судно плывшее на Украину.
        (Морякам приготовиться к возмущению)

        Вы ещё спросите, почему моряки произносят компАс, а не кОмпас, и ещё минусов наскребёте. smile
        1. lukash66 Звание
          lukash66
          0
          Сегодня, 20:51
          Цитата: Монтесума
          Цитата: Ясная
          Судно пешком шло? Судно плывшее на Украину.
          (Морякам приготовиться к возмущению)

          Вы ещё спросите, почему моряки произносят компАс, а не кОмпас, и ещё минусов наскребёте. smile

          Там еще и рапОрт, а не рАпорт. И кобУры у них на ремешках, а не на поясном ремне с портупеей.😀
      6. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 19:16
        Цитата: Ясная
        судно, шедшее на Украину

        Судно пешком шло? Судно плывшее на Украину.
        (Морякам приготовиться к возмущению) lol

        Я люблю такие ответы, когда подкалывают нашего брата.
        Но всё равно скажу - "только дерьмо плавает в бочке", а в морях пашут, долго и тяжело.
        Не пойму и не завидую тем, кто подписывается ходить на "404".
    2. knn54 Звание
      knn54
      -7
      Сегодня, 18:09
      Статистика не в пользу России-( порядка15 украинских и более чем полторы сотни российских, в основном сухогрузы и танкеры "теневого флота".
  2. Joker62 Звание
    Joker62
    +4
    Сегодня, 18:00
    В Одесском заливе поражено очередное грузовое судно, шедшее на Украину

    Давно бы так надо, ещё вчера - повреждать и топить! good
  3. Керенский Звание
    Керенский
    -1
    Сегодня, 18:06
    Сначала утром прилетело два противокорабельных «Оникса» по Черноморску, поразив военный склад,

    Видать, корабли-то (и суда) кончились, - нет достойных целей.
    Или, если противокорабельной ракетой в сухогруз засадить, то он потонуть может... И выйдет неловко. Да, по складу спокойней.
  4. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +4
    Сегодня, 18:11
    Топить все, что подошло к Одессе на расстояние 24 км. Торпеду в борт и на дно.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 18:59
      Цитата: Виктор Сергеев
      Топить все, что подошло к Одессе на расстояние 24 км. Торпеду в борт и на дно.

      Лучше на входе в порт или у причала, чтобы заодно препятствие для остальных создать.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:13
    поражено очередное грузовое судно, идущее в порт Одессы.
    . Посмотрим, ждём с тот время, когда ни одно судно туда не пойдёт...
  6. Сергей3 Звание
    Сергей3
    +6
    Сегодня, 18:13
    Я что то не понял, противокорабельными ракетами склад били, а по судну опять геранью? recourse МО там ничего не попутало?
    1. alexoff Звание
      alexoff
      -3
      Сегодня, 18:17
      Ничего не попутало, пятитонной Х-32 можно бить только по складам, аэродромам и острову Змеиному. По мостам и кораблям бить не положено указаниями от вышестоящего начальства soldier
    2. navigator777 Звание
      navigator777
      +1
      Сегодня, 18:43
      Судно беззащитно, его можно чем угодно, а склады тем более в киеве, пво защищает, пожтому по складу ракетой. И видимо небыло цели утопить судно, а поджечь и напугать перевозчиков.
      1. Сергей3 Звание
        Сергей3
        0
        Сегодня, 20:22
        Вы вчерашний видос от Ирана посмотрите, они по балкеру противокорабельной ракетой попали, в район машинного отделения, там вместо кучи переборок пещера в несколько этажей образовалась, но корабль не утонул, хотя теперь проще новый сделать, чем этот отремонтировать.
  7. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 18:16
    Интересно, сколько же посудин разгрузилось с начала войны в Одессе что сейчас их на полпути начали отлавливать?
    1. HAM Звание
      HAM
      0
      Сегодня, 19:21
      Если вчера проскакивала инфа,что в портах Румынии,Болгарии,Туреции собралось более двухсот "желающих,но уже опасающихся" попасть на краину.......так что вот и прикиньте,сколько их было за годы.. what
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 19:51
        Так в чем проблема? Еще в 2022 году у нас утвердили досмотры - пусть приплывают на проверку, у нас досмотрят нет ли чего нехорошего
  8. bbb Звание
    bbb
    +1
    Сегодня, 18:30
    С почином вас, Глеб Егорыч.
  9. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 19:35
    Цитата: knn54
    Статистика не в пользу России-( порядка15 украинских и более чем полторы сотни российских, в основном сухогрузы и танкеры "теневого флота".

    Как же вы её посчитали, интересно? Полторы сотни - это по xoхлячей версии. Ну и вы маленько прибавили. Зато у наших зачем-то уменьшили. Чего ж так-то?
    Наши, например, говорят, что поразили 24 судна только за неделю, а не 15, как вы утверждаете.
    И потом, где же, по-вашему, находится вся эта тьма пораженных xoхлом судов?
  10. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    0
    Сегодня, 20:23
    Как видно, ракеты и воздушные Дроны поражающие в надводную часть крупнотоннажные суда не приводят к их затоплению. Нужны торпеды. Авиционные торпеды или которые сбрасываются с дронов. Что-то подобное.