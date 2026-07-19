В Одесском заливе поражено очередное грузовое судно, шедшее на Украину
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В Одесском заливе поражено очередное грузовое судно, идущее в порт Одессы. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на одесские паблики.
Россия продолжает наносить удары по черноморскому побережью Украины. После ночного удара по порту Южный, о котором сообщило Минобороны, начались удары по Одессе и Черноморску. Сначала утром прилетело два противокорабельных «Оникса» по Черноморску, поразив военный склад, затем в течение дня наносились удары по Одессе.
По данным украинских ресурсов, по городу отработали ракеты, запущенные российскими Ту-22М3. Ранее украинские мониторинговые ресурсы сообщали о взлете четырех ракетоносцев с аэродрома «Энгельс-2». Одновременно с этим по порту отработали российские дроны-камикадзе «Герань-4 Сикер». Пока неизвестно, что конкретно было поражено.
А вот в акватории Черного моря на подходе к Одессе горит грузовое судно, причем якобы оно готовится пойти ко дну. Такие данные приходят с одесских пабликов. Некоторые ресурсы говорят о двух пораженных судах, но на втором видимых признаков поражения нет. Хотя оба судна находятся на большом расстоянии от берега. По некоторым данным, сухогруз все же ушел ко дну, экипаж был эвакуирован на второе грузовое судно.
Россия продолжает отсекать Украину от морской логистики, выбивая портовую инфраструктуру и поражая корабли, участвующие в военных поставках киевскому режиму.
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