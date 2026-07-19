В США восстановят производство ложных целей для перегрузки ПВО

1 540 13
В США восстановят производство ложных целей для перегрузки ПВО

Американская компания Raytheon сообщила, что готовится возобновить производство ложных целей воздушного базирования ADM-160 MALD для армии США и европейских союзников Вашингтона по НАТО. Соответствующее производство предполагается наладить как на территории США, так и в одной из стран Евросоюза. В Raytheon также добавили, что в настоящее время ведутся работы над модернизацией ADM-160, которая позволит оснащать их дополнительной полезной нагрузкой, в том числе боевой частью.

Поскольку необходимая для серийного производства ADM-160 MALD производственная линия не была полностью заброшена, а использовалась для технического обслуживания и испытаний, заявлено, что первые поставки ложных целей могут начаться в течение двух лет после заключения контракта. ADM-160 MALD в зависимости от модификации несет оборудование радиоэлектронной борьбы или усиления сигнатуры, выполняя роль отвлечения ПВО от других целей.

В то же время НАТО готовит ударный тандем LCM Mk2 — DELUGE для прорыва противовоздушной обороны на Европейском или Азиатском театре военных действий. Тактическая крылатая ракета большой дальности LCM Mk2, разработанная концерном MBDA на базе корабельной MdCN/NCM, представляет собой высокоточную систему большой дальности с дальностью полета около 1000 км и боевой частью массой 300 кг.

Разрабатываемый в рамках того же проекта беспилотный аппарат DELUGE предназначен для перегрузки радиолокационных и зенитных средств противника на этапе пребывания на маршрутах крылатых ракет LCM Mk2. Совместное применение LCM Mk2 и DELUGE формирует эшелонированный удар, при котором дроны-ловушки отвлекают и подавляют РЛС обнаружения и наведения, таким образом обеспечивая возможность для прорыва крылатых ракет через эшелонированную систему ПВО.
13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:11
    Очевидное... ударные возможности серьёзных стран/армий велики и будут становится ещё больше...
    На счёт средств защиты от воздушного нападения, у многих, весьма кисло... хотя, если реально попробовать разобратся, то то кисло, практически у всех!
  2. Vauxhall Звание
    Vauxhall
    -1
    Сегодня, 18:17
    Как будто у России есть эшелонированая оборона. Может на Рублёвке? Туда ещё ни разу не прилетало. Как и на Окраине по Буковелю.
    По Кремлю прилетало, по Энгельсу прилетало..
    1. ian Звание
      ian
      -1
      Сегодня, 19:25
      Цитата: Vauxhall
      По Кремлю прилетало, по Энгельсу прилетало..

      Ну по Кремлю положим прилетало почти можно сказать случайно. Каким то чудом занесло.
      Хотя.... Возможно, если бы чудеса случались почаще, все эти танцы давно бы закончили... recourse
      1. Vauxhall Звание
        Vauxhall
        -1
        Сегодня, 19:36
        Цитата: ian
        Цитата: Vauxhall
        По Кремлю прилетало, по Энгельсу прилетало..

        Ну по Кремлю положим прилетало почти можно сказать случайно. Каким то чудом занесло.
        Хотя.... Возможно, если бы чудеса случались почаще, все эти танцы давно бы закончили... recourse

        Случайно?
        Западные ребята пользуют окраину как полигон против России.
        И пользуют умело.
        1. ian Звание
          ian
          0
          Сегодня, 19:43
          Спасибо. Вы открыли мне глаза. hi
          А случайно потому, что подобной наглости не ожидали все 4 (по устаревшим данным) эшелона московской ПВО. Потому и покатило...
          1. Vauxhall Звание
            Vauxhall
            0
            Сегодня, 20:57
            Цитата: ian
            Спасибо. Вы открыли мне глаза. hi
            А случайно потому, что подобной наглости не ожидали все 4 (по устаревшим данным) эшелона московской ПВО. Потому и покатило...

            Может напомнить полёт Руста?
            Первый шар. Никто не принял решение о сбитии. Теперь получите и распишитесь.
            1. ian Звание
              ian
              0
              Сегодня, 21:23
              Вы простите, что мне хотите доказать?
              Полетом Руста, получением и расписанием...
              Тупой наверное, извините уж... request
  3. Carlos Звание
    Carlos
    0
    Сегодня, 18:17
    Из этого следует, что ПВО Ирана несмотря на потужные усилия ВВС израиля и янкесов не было уничтожено. Как заявлял Донни.
  4. Svetlana Звание
    Svetlana
    0
    Сегодня, 19:45
    Американская компания Raytheon сообщила, что готовится возобновить производство ложных целей воздушного базирования ADM-160 MALD для армии США и европейских союзников Вашингтона по НАТО.

    Крылатая ракета ADM-160 имеет турбореактивный двигатель Hamilton Sundstrand TJ-50, тяга — 220Н.
    Предлагаю начать производство аналогичных реактивных БПЛА - ложных целей,
    но оснащённых более дешёвыми пульсирующими воздушно-реактивными двигателями (ПуВРД), с возможностью перехода в сверхзвуковой прямоточный режим полёта, который, как известно, более экономичен в части расхода топлива, по сравнению с турбореактивным режимом полёта на высотах 10..25км (например сверхзвуковой прямоточный режим двигателей самолета-шпиона СР-71 более экономичен по сравнению с турбореактивным режимом).
  5. Svetlana Звание
    Svetlana
    0
    Сегодня, 19:45
    Американская компания Raytheon сообщила, что готовится возобновить производство ложных целей воздушного базирования ADM-160 MALD для армии США и европейских союзников Вашингтона по НАТО.

    Крылатая ракета ADM-160 имеет турбореактивный двигатель Hamilton Sundstrand TJ-50, тяга — 220Н.
    Предлагаю начать производство аналогичных реактивных БПЛА - ложных целей,
    но оснащённых более дешёвыми пульсирующими воздушно-реактивными двигателями (ПуВРД),
    с возможностью перехода в сверхзвуковой прямоточный режим полёта, который, как известно,
    более экономичен в части расхода топлива, по сравнению с турбореактивным режимом полёта на высотах 10..25км (например сверхзвуковой прямоточный режим двигателей самолета-шпиона СР-71 более экономичен по сравнению с турбореактивным режимом).
  6. Svetlana Звание
    Svetlana
    0
    Сегодня, 19:53
    Цитата: Svetlana
    Американская компания Raytheon сообщила, что готовится возобновить производство ложных целей воздушного базирования ADM-160 MALD для армии США и европейских союзников Вашингтона по НАТО.

    Крылатая ракета ADM-160 имеет турбореактивный двигатель Hamilton Sundstrand TJ-50, тяга — 220Н.
    Предлагаю начать производство аналогичных реактивных БПЛА - ложных целей,
    но оснащённых более дешёвыми пульсирующими воздушно-реактивными двигателями (ПуВРД),
    с возможностью перехода в сверхзвуковой прямоточный режим полёта, который, как известно,
    более экономичен в части расхода топлива, по сравнению с турбореактивным режимом полёта на высотах 10..25км (например сверхзвуковой прямоточный режим двигателей самолета-шпиона СР-71 более экономичен по сравнению с турбореактивным режимом).
  7. Кмет Звание
    Кмет
    0
    Сегодня, 20:00
    Самое время начать разработку систему определения и идентификации ложных целей для ПВО. Наверняка найдутся способы выделять из мусора достоверные цели. А этим так или иначе займутся многие т.к. проблема нерешенная пока.
  8. Кариб Звание
    Кариб
    0
    Сегодня, 21:01
    Надо готовить тактические спец БЧ. для применения на гиперзвуке по аэродромам и возможным взлётным полосам.