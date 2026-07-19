В медиа США заявили, что Иран сбил свой Shahed, а оказалось - американский LUCAS

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В медиа США заявили, что Иран сбил свой Shahed, а оказалось - американский LUCAS

Иранские средства противовоздушной обороны сбили американский беспилотник LUCAS. Перехват произошёл на юге страны, над водами Персидского залива. По данным иранских источников, дрон был уничтожен огнём ПВО в районе Ормузского пролива.

LUCAS представляет собой практически 100-процентную копию иранского дрона-камикадзе Shahed-136.



По заявлениям Тегерана, в последнее время иранские силы ПВО сбили не менее 30 таких американских клонов в рамках продолжающегося обмена ударами. Точное число в открытых источниках варьируется.

США начали работы по созданию реплики иранского Shahed-136 в 2025 году. Разработка велась компанией SpektreWorks на основе захваченных образцов. Первый боевой дебют LUCAS состоялся в феврале 2026 года во время ударов по Ирану. Стоимость одного дрона оценивается примерно в 35 тысяч долларов.

Ирония судьбы для Вашингтона очевидна: Соединённые Штаты, которые годами называют Иран «отсталой державой» с примитивными технологиями, теперь массово копируют именно иранские дроны, признавая их эффективность и низкую стоимость. Этот факт подчёркивает, насколько успешной оказалась иранская программа разработки недорогих ударных БПЛА, ставших одним из главных инструментов асимметричной войны в регионе.



Примечательно, что ряд американских СМИ вышли с материалами о том, что иранцы якобы сбили свой собственный дрон. Потом оказалось, что дрон - американский. Это лишний раз подчёркивает, чью технологию, мягко говоря, позаимствовали американские инженеры. А сколько разговоров было о наших «Геранях»...
7 комментариев
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  1. Silver99 Звание
    Silver99
    +8
    Сегодня, 18:18
    Удивительно Иран более 40 лет под санкциями и создает передовую технику которую даже США копируют, впрочем и у ученых КНДР мозги рабочие многим чем могут удивить зажиревших американцев.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +3
      Сегодня, 19:04
      Цитата: Silver99
      Удивительно Иран более 40 лет под санкциями и создает передовую технику которую даже США копируют, впрочем и у ученых КНДР мозги рабочие

      Вы сами и ответили на аопрос почему, словами про ученых КНДР.
      Им приходится собирать информацию по крупицам, и что-то делать свое.
      А зажиревшим мозгам американцев шевелить извилинами неохота. Куда проще освоить бабло.
      " Все что нам надо - мы купим! " - это из той-же оперы.
      1. Кмет Звание
        Кмет
        0
        Сегодня, 19:55
        Именно. Это как в совестком мультфильме "Летучий корабль", помните?
  2. MetalDesign Звание
    MetalDesign
    +4
    Сегодня, 18:34
    Цитата: Silver99
    Удивительно Иран более 40 лет под санкциями и создает передовую технику которую даже США копируют, впрочем и у ученых КНДР мозги рабочие многим чем могут удивить зажиревших американцев.

    В этом нет ничего удивительного, Иран из-за санкций отвечает ассиметрично, разрабатывая недорогое, но эффективное вооружение, в США же, это огромное оружейное лобби, мега раздутые военные бюджеты и банальный распил бабла.
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 19:02
    Ирану шахед обходится в $ 2 000 ,а американцам скопированный шахед обходится в $ 35 000 . . . Однако ж и аппетиты у распильшиков бюджета в США. . . lol
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 20:01
      у амеров гамбургеры подорожали просто. понимать надо. lol
  4. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 19:26
    Стоимость одного дрона оценивается примерно в 35 тысяч долларов.
    Это была цена до тех пор , пока илон Маск не потребовал оплаты за пользование американскими военными старлинк.