В медиа США заявили, что Иран сбил свой Shahed, а оказалось - американский LUCAS
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Иранские средства противовоздушной обороны сбили американский беспилотник LUCAS. Перехват произошёл на юге страны, над водами Персидского залива. По данным иранских источников, дрон был уничтожен огнём ПВО в районе Ормузского пролива.
LUCAS представляет собой практически 100-процентную копию иранского дрона-камикадзе Shahed-136.
По заявлениям Тегерана, в последнее время иранские силы ПВО сбили не менее 30 таких американских клонов в рамках продолжающегося обмена ударами. Точное число в открытых источниках варьируется.
США начали работы по созданию реплики иранского Shahed-136 в 2025 году. Разработка велась компанией SpektreWorks на основе захваченных образцов. Первый боевой дебют LUCAS состоялся в феврале 2026 года во время ударов по Ирану. Стоимость одного дрона оценивается примерно в 35 тысяч долларов.
Ирония судьбы для Вашингтона очевидна: Соединённые Штаты, которые годами называют Иран «отсталой державой» с примитивными технологиями, теперь массово копируют именно иранские дроны, признавая их эффективность и низкую стоимость. Этот факт подчёркивает, насколько успешной оказалась иранская программа разработки недорогих ударных БПЛА, ставших одним из главных инструментов асимметричной войны в регионе.
Примечательно, что ряд американских СМИ вышли с материалами о том, что иранцы якобы сбили свой собственный дрон. Потом оказалось, что дрон - американский. Это лишний раз подчёркивает, чью технологию, мягко говоря, позаимствовали американские инженеры. А сколько разговоров было о наших «Геранях»...
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