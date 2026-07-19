Не хватает финансов: Минобороны Италии распродаёт пистолеты-пулемёты 1938 года

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Не хватает финансов: Минобороны Италии распродаёт пистолеты-пулемёты 1938 года

Итальянское Минобороны, видимо пытаясь хотя бы частично закрыть «дыру» в военном бюджете страны, распродает запасы списанного оружия. В частности, на продажу выставлены более 16 тысяч единиц пистолетов-пулеметов Beretta Moschetto Automatico Beretta (MAB) образца 1938 года. МАВ 38 предлагается приобрести специализированным оборонным подрядчикам, коллекционерам и международным покупателям.

Во время Второй мировой войны серия пистолетов-пулеметов МАВ, разработанная главным инженером Beretta Туллио Маренгони, заслужила репутацию одного из самых надежных и точных видов оружия ближнего боя своей эпохи. В МАВ 38 используется уникальная система двойного спускового механизма: один спусковой крючок предназначен для полуавтоматической стрельбы одиночными выстрелами, а другой — для полностью автоматической стрельбы. Послевоенные варианты этого пистолета-пулемета широко использовались итальянской полицией и вооруженными силами страны вплоть до конца XX века.

Выставленное Минобороны Италии на продажу оружие десятилетиями хранилось на военных складах. Поскольку МАВ 38 является автоматическим огнестрельным оружием военного образца, по итальянским законам в его нынешнем состоянии оно не может быть продано напрямую населению. Исходя из этого, при продаже в частные коллекции или музеи пистолеты-пулеметы будут подвергаться демилитаризации, предполагающей окончательное отключение механизмов стрельбы. При продаже лицензированным коммерческим охранным компаниям или уполномоченным иностранным агентствам оружие может быть переделано в полуавтоматическую конфигурацию или сохранено в нетронутом виде в зависимости от действующих экспортных правил.
18 комментариев
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  1. ssergey1978 Звание
    ssergey1978
    +1
    Сегодня, 18:47
    Если склероз не не изменяет используется усиленный 9х17. Немцам во время 2ВМ он нравился вроде использовали с 9х19.
  2. Kusja Звание
    Kusja
    +2
    Сегодня, 18:50
    Самого главного- цены, не указано...
    1. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      +2
      Сегодня, 18:59
      Купить хотите? Я бы тоже купил...
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +3
    Сегодня, 18:51
    Главное на прикладах выгравировать лейбл Дольче & Габбана и тогда продажи попрут. . .Я такая вся в долчегабана. . . love
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 19:52
      лучше с личными подписями Аль Капоне, Лаки Лучиано и прочих мафиоз. вот тогда точно на ура зайдёт.

      хотя те вроде предпочитали Томми-ган с барабаном на 100 патронов....
      1. Альф Звание
        Альф
        0
        Сегодня, 21:30
        Цитата: Nexcom
        хотя те вроде предпочитали Томми-ган с барабаном на 100 патронов....

        Я могу ошибаться, но вроде как 100-патронные диски особо не применялись, даже борцами за чужие дензнаки.
  4. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 19:33
    Особенно порадовало:"... и международным покупателям.....писали бы прямо-мафии и наркоторговцам....стесняются итальянцы,однако... laughing
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 19:54
      современным мафиозным бандюкам такое антикварное старье без надобности. даже сомалийские пираты застремаются с таким на абордаж лазать - засмеют.
      1. Dart2027 Звание
        Dart2027
        +1
        Сегодня, 20:25
        Цитата: Nexcom
        современным мафиозным бандюкам такое антикварное старье без надобности

        Ну как антиквариат может и зайдет.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 20:29
          это то - да. на магазины посмотрите - сколько там патронов влазит? на одну-две очереди коротких? сейчас это уже совсем никуда не годится.
          а для коллекционеров - очень даже зайдёт скорее всего.
  5. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 20:35
    А еще у них должны быть алебарды и арбалеты. Генуэзские арбалетчики в свое время состязались в эффективности с английскими лучниками.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 21:38
      ...и англичане их уделали со своим "большим" английским луком и стрелой с тяжёлым подкалёным "бронебойным" наконечником. дальность стрельбы из него была фееричная. главное попасть было. а если попали - точно пробьёт защиту. арбалет на условно коротких и средних дистанциях был хорош.
  6. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    Сегодня, 20:48
    .Итальянское Минобороны, видимо пытаясь хотя бы частично закрыть «дыру» в военном бюджете страны

    Все средства ушли бандеростану, видимо.
  7. Sancheas Звание
    Sancheas
    0
    Сегодня, 21:01
    А у нас хотели из трофейного оружия на складах монументы делать.. А там и немецкое и сателлитов. Со склада в смазочке. За такие экземпляры счас на Западе отдадут мать родную. Но лучше памятник сделать. Как мы превозмогли МП-38.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 21:50
      ага. и если продадим - эти Маузеры К-98 подшаманят в снайперки и отдадут какелам. да, К-98 тяжёлый, но спокойно и точно лупит на километр с хорошей оптикой. если его облегчить и подшаманить - будет вполне убойное оружие.
      Серб Деки дослужившийся до капитана именно так и делал, но с нашими Мосинками - меняли приклад с цевьём, подшаманивали затворы, отбирали лучшие стволы оптика современная, ПБС и вполне рабочая машинка получалась.
  8. Альф Звание
    Альф
    +1
    Сегодня, 21:28
    Неужели на родине Чиполлино всё так плохо ?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 21:34
      ну так если там лимоны всех чиполлин и чиполлуч налимонили по средствам.. беда же. вот и распродают то что наковыряли на складах. до налога на осадки ещё видимо далеко....
      1. Альф Звание
        Альф
        0
        Сегодня, 21:51
        Цитата: Nexcom
        вот и распродают то что наковыряли на складах.

        Но это же копейки, точнее, евроценты.
        Цитата: Nexcom
        до налога на осадки ещё видимо далеко....

        Ой, не подсказывайте...