Не хватает финансов: Минобороны Италии распродаёт пистолеты-пулемёты 1938 года
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Итальянское Минобороны, видимо пытаясь хотя бы частично закрыть «дыру» в военном бюджете страны, распродает запасы списанного оружия. В частности, на продажу выставлены более 16 тысяч единиц пистолетов-пулеметов Beretta Moschetto Automatico Beretta (MAB) образца 1938 года. МАВ 38 предлагается приобрести специализированным оборонным подрядчикам, коллекционерам и международным покупателям.
Во время Второй мировой войны серия пистолетов-пулеметов МАВ, разработанная главным инженером Beretta Туллио Маренгони, заслужила репутацию одного из самых надежных и точных видов оружия ближнего боя своей эпохи. В МАВ 38 используется уникальная система двойного спускового механизма: один спусковой крючок предназначен для полуавтоматической стрельбы одиночными выстрелами, а другой — для полностью автоматической стрельбы. Послевоенные варианты этого пистолета-пулемета широко использовались итальянской полицией и вооруженными силами страны вплоть до конца XX века.
Выставленное Минобороны Италии на продажу оружие десятилетиями хранилось на военных складах. Поскольку МАВ 38 является автоматическим огнестрельным оружием военного образца, по итальянским законам в его нынешнем состоянии оно не может быть продано напрямую населению. Исходя из этого, при продаже в частные коллекции или музеи пистолеты-пулеметы будут подвергаться демилитаризации, предполагающей окончательное отключение механизмов стрельбы. При продаже лицензированным коммерческим охранным компаниям или уполномоченным иностранным агентствам оружие может быть переделано в полуавтоматическую конфигурацию или сохранено в нетронутом виде в зависимости от действующих экспортных правил.
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