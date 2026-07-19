Казахстан осудил атаку дронов на танкеры КТК, сделав обезличенное заявление
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Казахстан осудил атаку украинских беспилотников на танкеры с казахстанской нефтью в Черном море, но снова «забыл» упомянуть тех, кто это совершил.
Внешнеполитическое ведомство Казахстана выпустило заявление по поводу атак украинских беспилотников на танкеры с нефтью «Каспийского трубопроводного консорциума» в Черном море 17 и 19 июля, подчеркнув, что это является «недопустимым посягательством» на экономические интересы республики и что Астана оставляет за собой право потребовать «возмещения ущерба».
При этом непонятно, кого обвиняет Астана, потому что в заявлении ни разу не была упомянута Украина, хотя в заявлении КТК четко была определена украинская принадлежность атаковавших танкеры дронов. Тем не менее казахстанские дипломаты снова предпочли не портить отношения с Киевом.
Казахстан требует незамедлительного прекращения атак и принятия исчерпывающих мер в целях обеспечения безопасности инфраструктуры экспорта казахстанского углеводородного сырья.
Астана призывает своих торговых партнеров осудить удары по танкерам, а также требует прекратить атаки на инфраструктуру КТК и суда с нефтью. Вот только требования по-прежнему обезличены и уж точно не будут восприняты в Киеве.
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