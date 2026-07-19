Казахстан осудил атаку дронов на танкеры КТК, сделав обезличенное заявление

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Казахстан осудил атаку дронов на танкеры КТК, сделав обезличенное заявление

Казахстан осудил атаку украинских беспилотников на танкеры с казахстанской нефтью в Черном море, но снова «забыл» упомянуть тех, кто это совершил.

Внешнеполитическое ведомство Казахстана выпустило заявление по поводу атак украинских беспилотников на танкеры с нефтью «Каспийского трубопроводного консорциума» в Черном море 17 и 19 июля, подчеркнув, что это является «недопустимым посягательством» на экономические интересы республики и что Астана оставляет за собой право потребовать «возмещения ущерба».



При этом непонятно, кого обвиняет Астана, потому что в заявлении ни разу не была упомянута Украина, хотя в заявлении КТК четко была определена украинская принадлежность атаковавших танкеры дронов. Тем не менее казахстанские дипломаты снова предпочли не портить отношения с Киевом.

Казахстан требует незамедлительного прекращения атак и принятия исчерпывающих мер в целях обеспечения безопасности инфраструктуры экспорта казахстанского углеводородного сырья.

Астана призывает своих торговых партнеров осудить удары по танкерам, а также требует прекратить атаки на инфраструктуру КТК и суда с нефтью. Вот только требования по-прежнему обезличены и уж точно не будут восприняты в Киеве.
19 комментариев
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  1. 78bor1973 Звание
    78bor1973
    +8
    Сегодня, 19:02
    Хохлам нужно продолжать по казах.терминалам лупить пока просветления в уму не наступит!
    1. смерш24 Звание
      смерш24
      -1
      Сегодня, 20:03
      Астана оставляет за собой право потребовать «возмещения ущерба».


      У них Фаберже отсутствуют.
  2. carpenter Звание
    carpenter
    +4
    Сегодня, 19:04
    Астана призывает своих торговых партнеров осудить удары по танкерам, а также требует прекратить атаки на инфраструктуру КТК и суда с нефтью.

    Опять "казахское двухстулье" - вы осудите, а мы молча в уголку посидим.
    Так будьте мужиками и скажите прямо в глаза тем, кто бомбил КТК.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +5
      Сегодня, 19:10
      Цитата: carpenter
      Так будьте мужиками

      А где вы там видите мужиков?
      Восток - дело тонкое! laughing
      А если серьезно, то во времена СССР если на предприятии начальник казах, то первый его зам обязательно русский!
      Так сказать, " свадебный генерал".
      1. роман66 Звание
        роман66
        +3
        Сегодня, 20:03
        Чёрный " Волга" , русский зам и рыжий секретарша
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 20:15
          Цитата: роман66
          Чёрный " Волга" , русский зам и рыжий секретарша

          "Два телефон, два машин, два секретарша - одын казах".
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +3
    Сегодня, 19:06
    Казахстан боится ,что в Аральское море может зайти американский флот и потребовать что нибудь у Казахстана,к примеру продать США Аральское море! . . . hi
  4. BrTurin Звание
    BrTurin
    +3
    Сегодня, 19:10
    казахи, казахи... основной капитал и основную прибыль в этих нефтяных компаниях получают не казахи, а эти молчат, может казахи с удовольствием перекупят их доли если тех все таки "достанет" проблема с вывозом продукции - маловероятный хитрый план по переделу собственности
  5. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 19:31
    ...опять неустановленные лица и с неустановленной стороны лупили... what всё время какие-то прям адски неизвестные и неуловимые злодеи злодейство творят.

    зы ...или у казахов зрение внезапно испортилось, как у МАГАТЭшников? what
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +2
      Сегодня, 19:37
      или у казахов зрение внезапноиспортилось, как у МАГАТЭшников?

      Они явно в очень близких отношениях.))
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 19:39
        laughing тогда у казахов скоро слух по идее должен испортится - они прилёты перестанут слышать... request

        зы я понял! это какая то новая европейская болезнь. yes как в ЕС поедут, подцепят и ... и все. и зрение и слух портятся. сразу. но очень избирательно.
      2. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 20:04
        И явно в нетрадиционных
  6. Карельский Звание
    Карельский
    +1
    Сегодня, 19:40
    Оставляют за собой право на возмещение ущерба.А раз их заявление обезличенно,то может с России потребуют? Трубы то по нашей территории лежат.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 19:46
      ...вот если бы наши им трубы не проложили, то по ним бы и не лупили неустановленные лица? lol

      не подсказывайте казахам! а то ведь замучаеися им компенсации платить.
  7. Вадим С Звание
    Вадим С
    +5
    Сегодня, 20:09
    А заметили азиаты все такие хитроопые, и нашим и вашим?! Такое двуличие вызывает только отвращение
  8. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 20:31
    Осудил или обсудил? Типа -посудачил про нее, атаку, ентих, как его, дронов...
  9. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    0
    Сегодня, 20:46
    [/quote]Вот только требования по-прежнему обезличены и уж точно не будут восприняты в Киеве.[quote]

    Подсыкивают Казахи
  10. Альф Звание
    Альф
    0
    Сегодня, 21:26
    Вот пусть Токаев-бай забирает всех своих басмачей из России и гонит их на СВО. Но без оружия, только с лопатами и кирками.
  11. Vinchi Звание
    Vinchi
    +1
    Сегодня, 21:33
    А как насчёт осуждения ударов по России ? Все таки союзники по ОДКБ.