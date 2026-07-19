Не одно, а четыре: МО подтвердило дневные удары по грузовым судам Украины

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Не одно, а четыре: МО подтвердило дневные удары по грузовым судам Украины

Российское Минобороны подтвердило нанесение ударов по Украине днем воскресенья, 19 июля. Как подчеркнули в военном ведомстве, атаки на порты и суда Украины продолжаются.

Согласно данным от военных, сегодня в течение дня была нанесена серия ударов по портовой инфраструктуре и судам, задействованным в интересах украинской армии. Удары наносились противокорабельными ракетами «Оникс», крылатыми ракетами воздушного базирования, что подтверждает атаку российских Ту-22М3, а также дронами-камикадзе типа «Герань», но без конкретики.



Итак, в течение дня в порту Одессы прилетело по цеху сборки беспилотников самолетного типа, используемых для ударов по России. Также накрыта стоянка бензовозов. В порту Южного удар нанесен по складу военного имущества, переданного ВСУ западными спонсорами. Западнее Одессы в районе пгт Новые Беляры ударами накрыты пять резервуаров с ГСМ.

По грузовым судам работала авиация ВКС России и ударные беспилотники, но военное ведомство не дает полной информации, лишь информирует, что в течение дня было поражено не одно судно, про которое сообщили украинские ресурсы, а четыре. Из них два судна типа балкер беспилотники и авиация накрыли на рейде порта Одессы. Еще один балкер и сухогруз были поражены севернее острова Змеиный. По данным нашей разведки, суда у Одессы были с грузом военного назначения, у Змеиного использовались для запусков беспилотников и безэкипажных катеров.
15 комментариев
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  1. Карельский Звание
    Карельский
    +3
    Сегодня, 19:44
    Прогресс! В заявлении МО фигурируют ПКР.Так может и ушедшие на дно кораблики вылезут?.А то все рубки закопанные.Сарказм.
  2. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +8
    Сегодня, 19:58
    Прекрасная практика … наконец-то обнуляем судоходство и канал поставки всякой всячины с запада как по черному морю так и по Дунаю … главное не останавливаться
    1. SSR Звание
      SSR
      +8
      Сегодня, 20:09
      Цитата: silberwolf88
      наконец-то обнуляем судоходство и канал поставки

      А то - "зерновая сделка, зерновая сделка".
      С чертями не может быть вообще, ни каких сделок.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Сегодня, 20:11
      Цитата: silberwolf88
      Прекрасная практика … наконец-то обнуляем судоходство и канал поставки всякой всячины с запада как по черному морю так и по Дунаю

      Кстати, логично предположить, что при нарастании проблем в черноморских портах Украины, наверняка будут попытки интенсивней задействовать именно дунайские порты - там румыны совсем рядом. Надеемся, что этим путям снабжения тоже будет уделено соответствующее внимание.
      1. BrTurin Звание
        BrTurin
        0
        Сегодня, 21:09
        В Дунай не всякий корабль зайдет, крупные придется перегружать на более мелкие, тем более, что из-за жары Дунай обмелел
  3. Монтесума Звание
    Монтесума
    +7
    Сегодня, 20:04
    Нормальный ход - процесс, наконец-то, приобретает регулярный характер. Ждём нарастания эффективности вывода из строя логистики снабжения укронацистов. good
  4. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 20:19
    в течение дня было поражено не одно судно, про которое сообщили украинские ресурсы, а четыре.

    В одном месте разделили, в другом умножили. Нормальная xoхляцкая арифметика.
  5. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 20:33
    Ну вот, зернистая сделка и с нашей стороны теперь перестала выполняться.
  6. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    +3
    Сегодня, 20:43
    Торпедами их надо или чем-то подобным поражать в подводную часть. Тогда -дело будет.
  7. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +2
    Сегодня, 20:46
    Несколько часов назад один балкер затонул, сразу видно результат удара противокорабельной ракетой.
    1. dnestr74 Звание
      dnestr74
      +1
      Сегодня, 21:00
      Это точно? Если подтвердится-даже не знаю, просто прорыв какой-то в некоторых мозгах.
      1. Южноукраинец Звание
        Южноукраинец
        0
        Сегодня, 21:48
        Цитата: dnestr74
        Это точно?

        Балкер затонул 100% "Типичная Одесса" написала, и фотки есть, правда далеко.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 20:56
    Блокировать порты на море, речные тоже... эффект проявится очень быстро...
  9. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 21:11
    На мой взгляд в дивана, БЭКами дешевле и в случае доставки надежнее - там БК значительно больше и по ватерлинии образуется огромный пробой.
    1. dnestr74 Звание
      dnestr74
      0
      Сегодня, 21:32
      нет у нас Старлинка отечественного. пока не появится, не будет и БЭКов массово