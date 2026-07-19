Не одно, а четыре: МО подтвердило дневные удары по грузовым судам Украины
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Российское Минобороны подтвердило нанесение ударов по Украине днем воскресенья, 19 июля. Как подчеркнули в военном ведомстве, атаки на порты и суда Украины продолжаются.
Согласно данным от военных, сегодня в течение дня была нанесена серия ударов по портовой инфраструктуре и судам, задействованным в интересах украинской армии. Удары наносились противокорабельными ракетами «Оникс», крылатыми ракетами воздушного базирования, что подтверждает атаку российских Ту-22М3, а также дронами-камикадзе типа «Герань», но без конкретики.
Итак, в течение дня в порту Одессы прилетело по цеху сборки беспилотников самолетного типа, используемых для ударов по России. Также накрыта стоянка бензовозов. В порту Южного удар нанесен по складу военного имущества, переданного ВСУ западными спонсорами. Западнее Одессы в районе пгт Новые Беляры ударами накрыты пять резервуаров с ГСМ.
По грузовым судам работала авиация ВКС России и ударные беспилотники, но военное ведомство не дает полной информации, лишь информирует, что в течение дня было поражено не одно судно, про которое сообщили украинские ресурсы, а четыре. Из них два судна типа балкер беспилотники и авиация накрыли на рейде порта Одессы. Еще один балкер и сухогруз были поражены севернее острова Змеиный. По данным нашей разведки, суда у Одессы были с грузом военного назначения, у Змеиного использовались для запусков беспилотников и безэкипажных катеров.
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