КНДР будет стоять с Россией до Победы: в Кремле приняли главу МИД Северной Кореи

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КНДР будет стоять с Россией до Победы: в Кремле приняли главу МИД Северной Кореи

Владимир Путин выразил еще раз благодарность руководству и народу КНДР за помощь России в проведении специальной военной операции. Об этом российский лидер заявил на встрече с главой МИД Северной Кореи Цой Сон Хи.

В Кремле прошла встреча Владимира Путина и Цой Сон Хи. Как заявили в пресс-службе российского президента, кроме самого Путина с российской стороны также присутствовали глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Какие-то серьезные вопросы в присутствии прессы не поднимались, стороны обменялись приветствиями и сделали несколько заявлений.



Российский президент высоко оценил сегодняшние отношения России и КНДР, а также в очередной раз выразил благодарность руководству и народу республики за оказанную помощь в освобождении Курской области от ВСУ. Президент подчеркнул, что подвиги корейских солдат в России никогда не забудут. Также российский лидер передал слова приветствия лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

Глава МИД Северной Кореи Цой Сон Хи в свою очередь заявила, что республика выбрала курс на стратегическое сотрудничество с Россией, что недавно подтвердил Ким Чен Ын. По словам корейского министра, КНДР будет «твердо стоять рядом с Россией» до Победы. Северокорейский лидер дал указание ни на кого не оглядываться и помогать России всем, чем можно.

Отмечается, что глава МИД КНДР прибыла в Россию по приглашению Сергея Лаврова, так что впереди переговоры на уровне глав МИД и делегаций, в том числе и за закрытыми дверями. Просто так такие приглашения не делаются и встречи на высшем уровне не проводятся.
12 комментариев
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  1. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -8
    Сегодня, 20:37
    А вдруг, при поддержке КНДР, мы победим. . . soldier
    1. Vauxhall Звание
      Vauxhall
      -4
      Сегодня, 20:51
      Цитата: андрей мартов
      А вдруг, при поддержке КНДР, мы победим. . . soldier

      Предадут как обычно. Кремлевские.
      Еврейцы хотят уничтожения славян.
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      +2
      Сегодня, 21:12
      Слова красивые, но официально санкции с КНДР в международных организациях Россия не отменила. Этот позор ельцинско-козыревского правления действует несмотря на неформальные контакты.
      1. KCA Звание
        KCA
        +1
        Сегодня, 21:36
        Официально не отменила, но у КНДР и РФ есть, хоть и маленький, участок сухопутной границы, и что там туда-сюда двигается, ни поппамссам, ни их приспешникам неизвестно
  2. faterdom Звание
    faterdom
    +12
    Сегодня, 20:38
    Спасибо им огромное. Это оказались единственные 100% наши друзья и союзники. Не смотря на многолетнее презрение нашей элиты ( вы что, хотите как в Северной Корее?), да и руководства страны уже в третьем поколении.
    1. Sancheas Звание
      Sancheas
      0
      Сегодня, 20:57
      Нет и не бывает союзников и друзей в политике. Просто кому-то это сейчас выгодно. Все. У нас есть только флот, армия, ВКС и...
    2. d4.fokin Звание
      d4.fokin
      +3
      Сегодня, 21:01
      У нас есть ещё белорусы, не нужно о них забывать, корейцам респект и уважение.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 20:57
    А что тут сказать... будем посмотреть как и насколько далеко все зайдёт... soldier
  4. gmss Звание
    gmss
    +2
    Сегодня, 21:01
    за КНДР всегда + hi
    надеюсь что в ближайшее время очередной ограниченный контингент КНА разместится в приграничье для усиления или ротации наших частей (например в брянской области, а может где нибудь еще)
    договор о всеобъемлющем стратегическим партнерстве 2024 года это не запрещает (а подразумевает). кроме опыта в штурмовых операциях полученных в Курской области, нашим друзьям не помешают так же навыки в организации пво, диверсионных\противодиверсионных операциях, разведке и тд и тп.
    зы. в свое время, обучаясь в ВАБТВ, имел честь общаться с офицерами со спец. фака из КНДР, впечатления максимально уважительное - ребята железные!!!
  5. Никита Че Звание
    Никита Че
    +3
    Сегодня, 21:07
    На самом деле как только появится любое окно,любая щель,любая дырка,любая возможность встроится обратно к западной титьке,вести бизнес,отмена санкций(особенно персональные для чинуш и их семей) про КНДР так званная "элита" забудет в момент,вот увидите.Потому что они их глубоко презирают,считая рабским недогосударством не способным построить даже элементарный алигархат,с которым можно куражиться по куршавелям и лас вегасам.Даже жаль корейцев,они действительно себя показали как надёжные товарищи
    1. taiga2018 Звание
      taiga2018
      -1
      Сегодня, 21:17
      Цитата: Никита Че
      КНДР так званная "элита" забудет в момент,вот увидите.

      Так и будет,что им стоит предать другой народ,если они предают и продают вроде бы свой.
  6. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 21:12
    А ведь кажется, что 11 сентября 2017 года и резолюция Совета Безопасности ООН 2375 были не так давно, а выходит, что прошла целая вечность