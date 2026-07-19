Иран атаковал иорданскую Акабу в ответ на пуск США крылатой ракеты

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Иран атаковал иорданскую Акабу в ответ на пуск США крылатой ракеты

Иорданское телевидение со ссылкой на военных сообщает о том, что Иран осуществляет ракетную атаку на город Акаба (Иордания) и соседний Эйлат (Израиль). Эти два города находятся в разных странах, но при этом в непосредственной близости друг от друга. Оба имеют порты на Красном море.

Иорданские источники заявляют о том, что средства ПВО королевства перехватили три из четырёх ракет. Обломки сбитых ракет, как утверждается, упали на территорию аэропорта Акаба, а также на территорию соседнего Израиля. Куда прилетела четвёртая ракета, иорданские медиа не сообщают.



Тем временем иранские СМИ пишут о том, что США пытались атаковать один из объектов на территории страны крылатой ракетой.



Она, по утверждению иранских медиа, была успешно перехвачена. И именно в ответ на эти действия со стороны США Иран атаковал объект на территории Иордании. При этом в самом Иране пока не подтверждают заявления иорданской прессы об атаке на израильский Эйлат.

Тем временем трейдеры ожидают открытия торгов нефтью в понедельник на рынках Юго-Восточной Азии. По предварительным оценкам, из-за новой волны конфликта на Ближнем Востоке нефть марки Brent может перевалить в цене за 90 долларов за баррель. Напомним, что при закрытии торгов на биржах в пятницу она достигла отметки в 88 долларов за бочку.