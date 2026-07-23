Говорят, J-16 лучший из «Фланкеров»?
Китай продемонстрировал истребитель J-16 с необычно большим количеством ракет класса «воздух-воздух», что свидетельствует об определенных намерениях по переходу к ведению боевых действий за пределами видимости с большим количеством самолётов, а не с опорой исключительно на характеристики отдельных машин.
Эта конфигурация, о которой впервые сообщила газета South China Morning Post 12 июля 2026 года, свидетельствует о стратегии, основанной на массированном применении ракет, сетевом целеуказании и увеличенной дальности поражения, чтобы противостоять передовым военно-воздушным силам в ходе продолжительной воздушной кампании.
Высказывались мнения на тему того, что за основу были взяты результаты последнего индо-пакистанского конфликта, где как раз имели место боевые столкновения групп самолетов на больших дистанциях, сопровождающиеся массовым пуском ракет как «воздух-воздух», так и «земля-воздух».
Вооруженный восемью ракетами PL-15 для поражения целей на максимальных дистанциях и двумя ракетами PL-10 для поражения целей на ближней дистанции, J-16 фактически становится «ракетным грузовиком» большой грузоподъемности, способным поражать несколько целей, сохраняя при этом возможность ведения ближнего боя.
Интегрированное с истребителями-невидимками J-20, воздушными самолетами раннего предупреждения KJ-500 и другими сетевыми датчиками, такое вооружение отражает растущий акцент ВВС НОАК на распределенных цепочках поражения, большем боекомплекте на борту и, как следствие, возможному планированию операций по завоеванию превосходства в воздухе в Индо-Тихоокеанском регионе.
12 июля 2026 года издание South China Morning Post сообщило, что на фотографии, распространившейся в китайских социальных сетях, был запечатлен истребитель J-16 ВВС Народно-освободительной армии Китая с необычно большим количеством вооружения класса «воздух-воздух». На самолете было 10 ракет: восемь PL-15 ракет класса «воздух-воздух» большой дальности и две ракеты малой дальности PL-10, которые занимали 10 внешних узлов подвески в конфигурации, которую китайские военные комментаторы называют «зверским режимом». Этот снимок важен, потому что он демонстрирует не только грузоподъемность J-16, он указывает на концепцию боевого воздушного патрулирования, основанную на количестве ракет, расширенной геометрии боя и сетевом наведении на цель.
J-16 — это двухмоторный двухместный многоцелевой боевой самолет, созданный на основе китайской разработки аэродинамической схемы Су-27. Относящийся к истребителям 4,5-го поколения, он сочетает в себе большой объем внутреннего топлива, значительную внешнюю полезную нагрузку, современную радиолокационную станцию управления огнем, оборудование для радиоэлектронной борьбы и защищенные каналы передачи тактических данных.
В отличие от малозаметного J-20, J-16 не предназначен для незаметного проникновения в активную сеть противовоздушной обороны. Его ценность заключается в дальности полета, вооружении, характеристиках датчиков и способности второго члена экипажа управлять сложной тактической информацией, вести радиоэлектронную борьбу и применять оружие большой дальности.
Это делает его одной из важнейших платформ ВВС НОАК для наступательных и оборонительных противовоздушных операций, морского воздушного прикрытия, сопровождения и длительного боевого воздушного патрулирования.
По факту то, что сделали российские конструкторы, максимально реализовав все сильные стороны Су-27, получив на выходе Су-30 и Су-35, постарались повторить их китайские коллеги. И это дало в итоге J-16, в какой-то мере аналог Су-30.
Восемь PL-15 превращают J-16 в то, что специалисты по воздушному планированию назвали бы «стрелком с большой огневой мощью» или «ракетным грузовиком».
PL-15 — это ракета класса «воздух-воздух» с активным радиолокационным самонаведением, которая, по некоторым данным, оснащена системой наведения с передачей данных на среднем участке траектории, что позволяет самолету-носителю или центру управления корректировать траекторию полета ракеты до того, как за дело возьмется ее головка самонаведения.
Точная цифра дальности поражения целей и характеристики головки самонаведения остаются засекреченными, но боевая значимость обусловлена именно большой зоной поражения, высокой кинетической энергией и способностью поражать маневрирующие цели на больших расстояниях.
Восемь ракет позволяют одному J-16 совершить несколько пусков, поразить несколько целей или выпустить два залпа, чтобы повысить вероятность поражения целей с электронным прикрытием. Теоретически патруль из четырех самолетов в такой конфигурации может выпустить 32 ракеты PL-15, прежде чем вернуться для перезарядки, что представляет собой значительную концентрацию огневой мощи.
Две ракеты PL-10 обеспечивают минимальный уровень самозащиты. PL-10 — это высокоманевренная ракета класса «воздух-воздух» малой дальности с инфракрасной головкой самонаведения, способная поражать цели на большом расстоянии от линии визирования и имеющая систему наведения на шлеме пилота. Она предназначена для ведения боя на близком расстоянии, когда пилоту может потребоваться запустить ракету по цели, находящейся далеко от линии визирования.
Инфракрасная головка самонаведения также дает J-16 возможность поражения цели, не зависящую от непрерывного радиолокационного облучения. Наличие двух PL-10 указывает на то, что самолет сконфигурирован так, что способен не только к перехвату угроз, направленных непосредственно на него, но и вступить в бой с противником, который проникнет в зону поражения PL-15.
Эта конфигурация наиболее эффективна в сочетании с сетевой архитектурой «от датчика к стрелку». Бортовые самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, наземные радары, другие истребители и, возможно, космические или морские датчики могли бы формировать общую картину воздушной обстановки, в то время как истребители J-16 с большим количеством ракет оставались бы за передовой линией в зоне боевых действий.
Истребители J-20 могли бы действовать дальше от линии фронта в качестве малозаметных датчиков и перехватчиков, а J-16 обеспечивали бы дополнительную ракетную мощь, находясь в менее уязвимых позициях. Такое совместное взаимодействие позволило бы ВВС НОАК отделить обнаружение целей от их поражения, увеличить количество стрелков и усложнить попытки противника подавить работу одного радара или командного узла.
Согласно официальным оценкам, сочетание истребителей J-16 и J-20 с самолетами поддержки KJ-500 является важным элементом растущего потенциала Китая в области дальнего воздушного боя.
Тем не менее «зверский режим» накладывает ограничения на аэродинамические и тактические характеристики. Десять ракет, подвешиваемых на внешней подвеске, увеличивают сопротивление воздуха, радиолокационную заметность и расход топлива, снижая при этом скорость и продолжительность виража. В этой конфигурации упор делается на живучесть в бою и количество ракет, а не на максимальные кинематические характеристики.
Такая конфигурация больше всего подходит для боевого воздушного патрулирования, оборонительных противовоздушных миссий, зачистки воздушного пространства после подавления средств ПВО противника и операций по атакам тыловых районов противника под прикрытием дружественных истребителей и зенитно-ракетных комплексов. Сама по себе фотография не доказывает, что такая компоновка стала стандартной боевой конфигурацией, но она свидетельствует о том, что ВВС НОАК тестируют или демонстрируют возможность значительно увеличить огневую мощь в каждом боевом вылете.
Судя по всему, в Китае всерьез работают над отработкой вариантов масштабных боевых действий за пределами прямой видимости против противника, использующего истребители-невидимки, самолеты радиоэлектронной борьбы, воздушные платформы дальнего радиолокационного обнаружения, самолеты-заправщики, беспилотные системы и крупные комплексные авиационные комплексы.
Командование ВВС НОАК ожидает, что такой противник (ладно, что там – США) будет использовать средства радиоэлектронного подавления, ложные цели, рассредоточенные боевые порядки и оружие большой дальности, чтобы прорвать или вывести из строя интегрированную систему противовоздушной обороны Китая.
Увеличение количества ракет, которые может нести каждый J-16, помогает ВВС НОАК минимизировать последствие промахов, бороться со средствами противодействия и насыщением целей, сохраняя при этом часть боекомплекта в качестве резерва для последующих боевых действий. Это также способствует патрулированию вокруг Тайваня и спорных районов в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, поскольку меньшее количество самолетов может создавать более ощутимую угрозу применения ракет.
Исход любого будущего высокоинтенсивного конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе, скорее всего, будет решаться в первую очередь в воздушном и электромагнитном спектре, даже несмотря на то, что боевые действия будут вестись одновременно на море, на суше, в киберпространстве и в информационном поле. Превосходство в воздухе определит, смогут ли военно-морские силы маневрировать, смогут ли авиационные и военно-морские базы продолжать осуществлять боевые вылеты, а также смогут ли уцелеть сети воздушного наблюдения, дозаправки и материально-технического обеспечения.
В случае конфликта вокруг Тайваня контроль над воздушным пространством будет необходимым условием для проведения продолжительных операций по блокаде, высокоточных ударов, воздушно-десантной операции или высадки морского десанта. Наращивание Китаем сил J-16 и их оснащение большим количеством ракет следует рассматривать в контексте более масштабных усилий по перехвату инициативы, сокращению цикла принятия решений и созданию неприемлемых рисков для поддержки самолетов, действующих за пределами первой островной дуги.
Образ J-16 — это доктрина, выраженная в аппаратном обеспечении. Он показывает, что ВВС НОАК все больше ориентируются на глубину боевого порядка, дальний воздушный бой и распределенные цепочки уничтожения, а не полагаются исключительно на характеристики отдельных самолетов.
Восемь ракет PL-15 и две PL-10 не делают J-16 неуязвимым, и такая конфигурация сопряжена со значительными компромиссами в плане аэродинамики и живучести. Однако это свидетельствует о том, что Китай готовится к отражению первых залпов гипотетической воздушной кампании в Индо-Тихоокеанском регионе с помощью массированного применения истребителей с большим количеством ракет, многоуровневых систем обнаружения и сочетания малозаметных передовых платформ и тяжеловооруженных истребителей поддержки.
Стратегическое предупреждение очевидно: будущее превосходство в воздухе в регионе может зависеть не только от того, кто обнаружит противника первым, но и от того, кто сможет запустить, направить, поддержать и восстановить наибольшее количество эффективных средств поражения.
Так что, действительно ли J-16 – лучший из потомков Су-27? В Китае действительно проделали просто потрясающую работу над Су-27, полученным еще в незапамятные времена. И сегодня это очень серьезная боевая машина… если рядом в небе нет Су-35С.
По сути, J-16 и Су-35С — это истребители, являющие собой глубокую модернизацию Су-27, однако ТТХ машин очень разные: от БРЭО до спектра вооружения, а потому вот так однозначно судить нельзя.
J-16 был разработан Шэньянской авиастроительной корпорацией и является модернизацией китайской копии Су-27, а именно J-11B, но имеет двухместную кабину.
Радар. Как и J-11B, J-16 оснащен БРЛС с АФАР. Да, наличие радара с активной решеткой на первый взгляд огромный плюс, так как на Су-35 установлен ПФАР с пассивной фазированной антенной решёткой, но здесь есть нюанс. На J-16, если верить Интернету на Востоке, ставят урезанную версию БРЛС KLJ-5 (тип 1475) от истребителя пятого поколения J-20.
Не претендуя на полную достоверность, так как китайцы о своих достижениях умеют молчать, но по западным данным БРЛС J-16 способна отслеживать до 26 воздушных и 8 наземных целей, дистанция обнаружения цели с ЭПР 1 м² на встречных ракурсах до 230 км.
У Су-35С всё известно давно, БРЛС Н035 «Ирбис» с БЦВМ «Багет-53» обрабатывает в режиме реального времени до 30 воздушных и 4 наземных целей, дальность обнаружения цели с ЭПР 1 м² на встречных ракурсах 270 км, цели с ЭПР 0,1 м² (например, F-35) на встречных ракурсах до 160 км.
Авионика. Ее оценить очень сложно, в сети по J-16 практически ничего нет, даже фото кабины редкость, но здесь оба самолета напичканы по полной программе. Однако у китайца есть сильная сторона, в комплект БРЭО входит нашлемная индикация, аналогичная J-20, у которого, видимо, она и позаимствована.
Слева кабина J-16, справа кабина Су-35С
Двигатель и остальное. J-16 изрядно легче Су-35С, китайцы хорошо переработали фюзеляж Су-27 и максимально применили в планере композитные материалы, так что пустой J-16 весит на 2 тонны меньше, чем Су-35. А «полный» Су-35 на тонну тяжелее J-16, но тут уже другое: больше топлива, тяга двух двигателей АЛ-41Ф-1С на 1400 кг больше, чем на китайских Shenyang WS-10, потом еще у Су-35С на тонну больше боевая нагрузка, и он еще и летит дальше. Некоторые источники говорят, что и перегрузки Су-35С держит лучше «пластикового» китайца.
Ну и вишенка на торте: Су-35С способен осуществлять бесфорсажный сверхзвуковой полет на скорости 1,15М, чего не может J-16.
По вооружению самолеты примерно равны, да, ракета класса «воздух-воздух» PL-15 с дальностью поражения цели 250–290 км и скоростью перехвата 4,85М хороша, но хвалить ее до первой победы мы не станем. Тем более, что наши Р-37М с Су-35С уже отметились победами и снискали если не уважение со стороны летчиков ВСУ, то хотя бы внушили им приличный страх.
Вообще PL-15 разрабатывалась для истребителя пятого поколения J-20, и лишь из-за условно общей связки БРЭО с J-16 последний способен применять данный тип ракет. PL-15 имеет ограниченные возможности своей активной ГСН из-за высокой скорости, реакция головки невысока и возможность корректировки на подлёте к цели ограничена. Но главный минус – практически нет никакой защиты от помех, потому если цель прикрыта комплексами РЭБ, то у PL-15 вероятность поражения цели сильно падает.
«Хибины», который встроен в Су-35С, это, скажем прямо, комплекс не сегодняшнего дня, но на больших дистанциях вместе с Р-37М это будет неприятно.
Но в любом случае то, что получилось у китайских авиастроителей в плане J-16, – это очень добротная работа.
Да, это реальный отход от принципов, заложенных в Су-27, это уже точно самостоятельное развитие линейки самолетов, реализация концепции универсального многоцелевого истребителя. И в отношении J-16 сравнения должны быть несколько иными, ведь, скорее всего, J-16 если и сойдется в противостоянии, то с F-15 или F/А-18. Да, эти самолеты прошли весьма длинный путь развития, но если посмотреть в его начало, то именно для уничтожения F-15 и разрабатывался Су-27.
Эволюция — спираль. На каком витке смогут сойтись очередные итерации Су-27 и F-15 — это, конечно, вопрос, но происходящее в мире заставляет поверить в то, что это произойдет скорее рано, чем поздно. Так что и подготовка НОАК к возможным будущим сражениям в воздухе — она, по сути, не без причин.
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