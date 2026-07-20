Заход судов в порты Одесской области становится всё менее выполнимой задачей
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В ночь на 20 июля российские войска провели серию атак в отношении объектов на подконтрольных силам киевского режима территориях. Поступают сведения о новых ударах по Кривому Рогу. На днях там был уничтожен крупный логистический центр «Новой почты», через который шёл оборот комплектующих к военной технике и экипировки для ВСУ. Теперь новые волны реактивных «Гераней» нанесли огневое поражение объектам энергетики и пунктам дислокации личного состава противника в Днепропетровской области.
Реактивные «Герани» вместе с ракетами Х-69 были использованы для новых ударов по порту Одессы. Возникли несколько очагов пожаров на объектах перевалки грузов, используемых в интересах вооружённых сил Украины. Это уже как минимум 11-я волна ударов по портам Украины на Чёрном море с начала июля. Такого рода кампания способна лишить киевский режим значительной части возможностей по использованию портовой инфраструктуры, что уже сейчас сказывается на экономическом потенциале киевского режима, и без того находящегося на фактически тотальной подпитке извне – кредитами, «пожертвованиями», безвозмездными траншами и т.п.
Выше показан результат удара по одному из судов, которое использовалось для экономических контактов с киевским режимом. Удар был накануне нанесён дроном неподалёку от порта Одессы.
Стало известно, что всё больше морских перевозчиков отказываются от захода в порты Украины в связи с участившимися ударами по судами и портам, в том числе при разгрузке военных грузов, маскируемой под гражданские процедуры.
Всё идёт к тому, что без согласования с Россией в украинские порты судам не войти, равно как из них не выйти.
Вооружённые силы России нанесли несколько ударов по объектам противника и в оккупированном украинскими войсками Запорожье. В очередной раз были применены ФАБ с УМПК. В городе фиксируется минимум два очага пожара после прилётов.
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