Заход судов в порты Одесской области становится всё менее выполнимой задачей

2 643 9
Заход судов в порты Одесской области становится всё менее выполнимой задачей

В ночь на 20 июля российские войска провели серию атак в отношении объектов на подконтрольных силам киевского режима территориях. Поступают сведения о новых ударах по Кривому Рогу. На днях там был уничтожен крупный логистический центр «Новой почты», через который шёл оборот комплектующих к военной технике и экипировки для ВСУ. Теперь новые волны реактивных «Гераней» нанесли огневое поражение объектам энергетики и пунктам дислокации личного состава противника в Днепропетровской области.

Реактивные «Герани» вместе с ракетами Х-69 были использованы для новых ударов по порту Одессы. Возникли несколько очагов пожаров на объектах перевалки грузов, используемых в интересах вооружённых сил Украины. Это уже как минимум 11-я волна ударов по портам Украины на Чёрном море с начала июля. Такого рода кампания способна лишить киевский режим значительной части возможностей по использованию портовой инфраструктуры, что уже сейчас сказывается на экономическом потенциале киевского режима, и без того находящегося на фактически тотальной подпитке извне – кредитами, «пожертвованиями», безвозмездными траншами и т.п.



Выше показан результат удара по одному из судов, которое использовалось для экономических контактов с киевским режимом. Удар был накануне нанесён дроном неподалёку от порта Одессы.

Стало известно, что всё больше морских перевозчиков отказываются от захода в порты Украины в связи с участившимися ударами по судами и портам, в том числе при разгрузке военных грузов, маскируемой под гражданские процедуры.



Всё идёт к тому, что без согласования с Россией в украинские порты судам не войти, равно как из них не выйти.

Вооружённые силы России нанесли несколько ударов по объектам противника и в оккупированном украинскими войсками Запорожье. В очередной раз были применены ФАБ с УМПК. В городе фиксируется минимум два очага пожара после прилётов.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +5
    Сегодня, 06:21
    Заход судов в порты Одесской области становится всё менее выполнимой задачей

    Наконец-то до кого-то дошло, что во взрослые игры играют по-взрослому...Или не начинают играть вообще...
    Хотя это должно было дойти после эпизода с флагманом ЧФ РК «Москва»...
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 06:35
      Цитата: yuriy55
      Заход судов в порты Одесской области становится всё менее выполнимой задачей

      Наконец-то до кого-то дошло, что во взрослые игры играют по-взрослому...Или не начинают играть вообще...
      Хотя это должно было дойти после эпизода с флагманом ЧФ РК «Москва»...

      Так дошло только после того, как укры поразили около 180 судов, прекратили судоходство в Азовском море и Дону, заблокировали Крым, кошмарят Черноморское судоходство и вот наконец то мы проснулись и начали нормально бить в ответ.
    2. сайгон Звание
      сайгон
      +2
      Сегодня, 06:45
      Ну хоть теперь , однако все это надо было делать в 2022 году в марте сразу и к нехорошей маме портовую структуру уничтожать.Однако
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 06:49
      yuriy55
      Сегодня, 06:21

      hi Считаю решения запоздалыми минимум на 4 года, а также никто не снимал вопросы для достижения победы ВС РФ в СВО-КТО выносов мостов через Днепр, ОРУ 750 КВ, узлов линий синхронизации и перетока энергии из гейропы вместе с выносом центров принятия решений в куеве.
      Суда под любым флагом в исконно русских портах Одессы, Ильичёвска, Южный, Николаев, Днепро-Бугский, Измаил, Рени и др. необходимо топить, чтобы навсегда отбить охоту судовладельцев посещать эти порты без разрешения России.
      am angry
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 06:26
    Хорошо попали,прям в "яблочко". Теперь бы полностью остановить трафик, глядишь и толк будет.
    1. Диvannый анаlitик Звание
      Диvannый анаlitик
      0
      Сегодня, 07:00
      Ну ничего, вода камень точит. Наконец дойдет и до самых тупых рептилий, что не надо разному дерьму лезть в исконно русский город Одессу без разрешения России.
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 06:34
    Иран за проход по проливу берёт с судовладельцев деньги. . . 💰
  4. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 06:43
    Выход в море,для украинства- непозволительная роскошь.. Им бы что то проще,доступней. То что соответствует их менталитету- Ггалю у садочкУ и свЫня у кутоЧку... И не больше...
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 06:51
    Судя по " архитектуре " судна ,с какой помойки его достали и отправили в последний рейс.Оператору Гераньки премию ,знатно спалил лайбу .На судне что то работает - заборт по корме течёт вода . good