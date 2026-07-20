Пока Трамп смотрел матч Испания-Аргентина, Иран сжёг танкер и подстанцию на БВ
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Как и предполагалось накануне, нефть продолжила расти в цене на открытии бирж Восточной и Юго-Восточной Азии утром понедельника. По состоянию на 6:00 мск баррель нефти марки Brent торгуется выше 90 долларов. «Поведение» российской марки Urals менее однозначно. Около 3:00 её цена достигала 75 долларов за бочку, а ближе к утру упала сразу на 7 долларов. На 6:00 по Москве Urals оценивается в 67 долларов за баррель, что дороже показателей, заложенных на 2026 год в российский бюджет.
Ожидается, что к началу торгов на биржах Европы Urals может вырасти в цене, несмотря на декларируемый отказ ЕС от российских углеводородов.
Тем временем, пока Дональд Трамп за пуленепробиваемым стеклом наблюдал за ходом финального матча Испания-Аргентина в Нью-Джерси, Иран продолжил атаковать цели, которые так или иначе связаны с США. В ночное время суток КСИР ударил по нефтяному танкеру в районе Ормузского пролива. Тегеран всё объясняет просто: танкер шёл без согласования с КСИР через Ормуз. В итоге танкер получил значительные повреждения и загорелся.
Арабские СМИ пишут о новой серии взрывов на американских военных базах в Бахрейне и Кувейте, а информационная служба Reuters заявляет о панических настроениях в авиационной отрасли. Отмечается, что авиакомпании в 2026 году столкнулись с огромными по своим масштабам проблемами, которые даже гигантов рынка авиаперевозок способны привести к банкротству. При этом пока авиатрафик над странами Ближнего Востока сохраняется.
Это видно на фрагменте карты мониторингового ресурса, приложенной к материалу. Однако, по оценкам экспертов, трафик этот в июле минимум на четверть слабее, чем месяцем ранее.
В Кувейте ударом КСИР уничтожена подстанция, питавшая электричеством военную базу. Это привело к проблемам с электроснабжением на объекте, активно используемом военными США.
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