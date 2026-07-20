Том Круз на ЧМ-2026 говорил о «мире и благополучии», а ВВС США бомбили Иран

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Том Круз на ЧМ-2026 говорил о «мире и благополучии», а ВВС США бомбили Иран

Центральное командование вооружённых сил США официально подтвердило завершение девятой подряд серии ударов по объектам Ирана.

По данным командования, американские силы нанесли точечные удары по иранским командным пунктам, объектам противовоздушной обороны, системам берегового наблюдения, морским базам, пусковым площадкам баллистических ракет и беспилотников, а также узлам военной связи.

CENTCOM:

Цель операции - максимально ослабить способность Тегерана угрожать коммерческому судоходству и гражданским морякам в Ормузском проливе. Американские военные привлекают Иран к ответственности по прямому приказу верховного главнокомандующего.

В этот же момент в США перед началом финального матча Чемпионата мира известный голливудский актёр Том Круз обратился к зрителям со словами: «Спорт несёт мир». И ещё много говорил о том, как «всё прекрасно». Тем временем американские войска вновь бомбили независимую страну.

Операция США становится одним из самых интенсивных этапов противостояния в регионе за последние годы. Официальный Тегеран пока не предоставил комментариев относительно последствий ударов. При этом известно о нескольких погибших на юге и западе Ирана, куда были нацелены американские ракеты.
2 комментария
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  1. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    +1
    Сегодня, 06:52
    Том Круз - "коротышка со шнобелем", как его зовут матрасы - известный лицемер и большой поклонник другого мерзкого коротышки из Киева.
  2. Александр_K Звание
    Александр_K
    -1
    Сегодня, 06:57
    Во многом благодаря Голливуду в США стремятся переехать наиболее талантливые люди нашей планеты. А уже эти специалисты обеспечивают США стремительный прогресс и доминирование. Поэтому Том Круз, Анджелина Джоли и другие стараются для своей страны. Чего не скажешь о нашей элите. А Иран прекрасно вписывается в парадигму, что добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо больше, чем одним добрым словом.