Чем июльская серия ударов по Киеву отличается от прошлых кампаний
Ночь на 19 июля. По Киеву и области отработали примерно за сорок минут: по разным оценкам, порядка сорока баллистических ракет и свыше сотни ударных дронов. Минобороны РФ отчиталось об ударах по предприятиям и логистике, связанным с производством украинских ракет и беспилотников.
Что накрыли в ночь на 19-е
Сорок ракет за сорок минут — это примерно одна баллистическая ракета в минуту, без пауз. Большую часть июля по Киеву работали иначе, точечно, единичными пусками. Здесь плотность выше на порядок, а плотный залп нужен ровно затем, чтобы перегрузить ПВО и продавить оборону разом, а не растратить эффект на разрозненные пуски. Уже это кое-что говорит о замысле.
По целям видно, что били не по случайным адресам. В списке Минобороны и российских военкоров значатся киевское радиоэлектронное предприятие «Радионикс», завод «Артём» (в некоторых сводках он фигурирует под условным обозначением «Спецоборонмаш»), производство «Меридиан» (предприятие носит имя С. П. Королёва), компания «Оаклайн», сортировочные хабы «Новой почты», склад в Тарасовке под Киевом и резервуары с горючим в порту «Южный» под Одессой.
Дальше пойдём по открытым заявлениям сторон; точность цифр и деталей я не проверяю, отношусь к ним как к заявлениям. За этими названиями стоит не финальная сборка ракет, а звенья кооперации, цепочки, где каждый завод делает свой узел: один радиоэлектронику и системы управления, другой корпуса, третий агрегаты. «Радионикс», по этим данным, отвечал за системы управления для дальнобойной крылатой ракеты FP-5 «Фламинго» (украинская сторона называет дальность до трёх тысяч километров и боевую часть до тонны), для оперативно-тактических ракет FP-7 и FP-9, для противокорабельной «Нептун-МД» и для проекта «Клон», аналога зенитной ракеты комплекса С-300. «Меридиану» приписывают выпуск композитных корпусов и комплектующих наведения, «Оаклайну» — узлы для дальнобойных беспилотников.
Логика выбора целей читается независимо от точности этих ТТХ. Бьют не по цеху финальной сборки, а по производству систем управления и наведения. Это и есть «шея» ракетной программы: узкое место, которое не размажешь по нескольким площадкам. Корпус можно сварить на разных заводах, а электронику наведения нет. Оттого радиоэлектронное предприятие в таком списке и стоит первым.
Ставка на баллистику
Почему упор сделан на баллистические ракеты, а не на крылатые и дроны, которых у российской стороны заведомо больше? За неделю, по озвученным цифрам, применено 99 ракет, порядка 1450 беспилотников и свыше 1640 управляемых авиабомб. На фоне полутора тысяч дронов сотня ракет — величина скромная. Но именно ракеты вынесены в центр удара в ночь на 19-е.
Оценки состава залпа расходятся. Где-то говорят о 40–44 ракетах, где-то о 25 «Искандерах» и 10 «Цирконах», где-то о 41 ракете при 125 дронах. Точную раскладку по открытым данным не свести. Отдельно смущают «Цирконы»: гиперзвуковая ракета морского базирования, изначально противокорабельная, дорогая и штучная. Пускать её десятками по наземным цехам расточительно, и либо речь идёт о единичных пусках, попавших в общий счёт, либо украинская ПВО фиксирует как «Циркон» всё, что идёт на гиперзвуке. Обе версии оставляю открытыми.
Как бы ни разрешился спор про «Цирконы», качественный смысл во всех раскладах один: приоритет отдан баллистике. Баллистическая ракета идёт по крутой траектории и на большой скорости, перехватывать её нужно не тем, чем сбивают низколетящие дроны и крылатые. У ВСУ таких средств в дефиците: систем, способных бить по баллистике, мало, и распределены они по приоритетным объектам. Значит, при прочих равных баллистический удар с большей вероятностью доходит до цели. Выбор рациональный.
У него есть обратная сторона, и о ней говорят сами российские источники. Отраслевые каналы пишут, что системность огневого поражения — «вопрос открытый», а перейдёт ли разовая массированная работа в постоянную тактику, будет зависеть от ёмкости оборонной промышленности: «Если будет выпускаться достаточное для массированных ударов количество ракет, то тактика может возобладать». То есть баллистика дефицитна и дорога. Сорок ракет за ночь — это не норма, которую можно повторять по расписанию, а разовый расход, привязанный к темпам выпуска. Заявления о том, что удары продолжатся «до полной победы», упираются ровно в эту оговорку про количество ракет, и эта оговорка значимее лозунга.
Почему одних ударов мало: советская индустриальная логика
Военкор Александр Коц напомнил, что по «Артёму» работали в 2022, 2024, 2025 годах и снова в июле 2026-го, и подобрал к этому боксёрский образ: «по печени, по печени, по печени. Пока не сложится». Образ ёмкий, но за ним стоит конкретный вопрос: почему завод, по которому бьют четвёртый год, продолжает работать и снова попадает в списки целей?
Ответ спрятан в том, как проектировали советские оборонные предприятия. Их строили с расчётом на большую войну, а значит, с дублированием мощностей, рассредоточением цехов, запасом по площадям и энергетике. Такой завод не выводится из строя одним-двумя попаданиями: поражённый участок обходят, производство перераспределяют, критические линии переносят. Украинский ВПК получил эту схему в наследство от советского планирования, и сегодня она работает против атакующей стороны.
Здесь уместна историческая параллель, но с оговорками, потому что аналогия полезна лишь там, где ясно очерчены её границы: где сходство работает, а где уже нет. В 1943–1944 годах союзная авиация вела стратегические бомбардировки германской промышленности, в том числе авиамоторных и подшипниковых заводов. Расчёт был на то, что разрушение ключевых узлов обрушит выпуск техники. Вышло сложнее: немцы рассредоточили производство, увели часть цехов под землю, продублировали критические линии, и выпуск вооружений в 1944 году не упал, а по ряду позиций даже вырос. Немецкую промышленность не проектировали в расчёте именно на такие бомбардировки, но заложенный в неё запас прочности на большую войну сработал и против них.
Совпадает здесь главное: распределённая, дублированная индустрия сопротивляется точечному поражению куда лучше, чем сосредоточенная. На этом сходство и заканчивается. Масштаб несопоставим: у союзников были тысячи тяжёлых бомбардировщиков и тысячи тонн бомб за один налёт, у российской стороны — десятки ракет за ночь при остром их дефиците. И есть отличие, которого у Германии в такой форме не было, — внешний канал снабжения. Часть комплектующих для украинских дронов и ракет, по заявлениям российской стороны, шла через логистические хабы из Европы, и удары по «Новой почте» и складу в Тарасовке били именно по этому каналу. Склад в Тарасовке — это около ста тысяч квадратных метров, порядка четырнадцати футбольных полей, отведённых под распределение грузов. Разрушить такой узел можно. Но пока работает поставка из-за рубежа, восстановить его проще, чем построить с нуля новый завод.
Отсюда вывод, простой и неудобный. Ходовое «парой ударов не вывести» — это не про то, что бьют вяло. Это про сам объект: он так устроен.
Одна ночь, две сводки
Ночь на 19 июля выглядит в двух сводках как два разных события. В российской это удар по военно-промышленному комплексу и логистике: заводы систем управления, производство корпусов, склады комплектующих для беспилотников. В украинской — повреждения в пяти районах Киева: восемь многоквартирных домов, частный дом, около пятнадцати автомобилей, серьёзный ущерб станции метро «Лукьяновская», один погибший и несколько раненых, крупный пожар на складах под Киевом.
Обе сводки могут быть верны одновременно, и проблема как раз в этом, а не в том, чтобы кого-то поймать на вранье. Оборонные производства в Киеве стоят не в чистом поле, а внутри плотной застройки, часто вперемешку с жилыми кварталами и гражданской логистикой. Удар по такой промзоне даёт гражданский ущерб объективно, при любой точности наведения. При этом ни украинская, ни российская публика не получает независимого подтверждения, что заводы действительно поражены: одна сторона показывает разрушенные дома, другая — списки целей. Проверить попадание по цеху систем управления со стороны нельзя, и каждая сводка обходит молчанием то, что не укладывается в её рамку.
Показательна деталь про склад в Тарасовке. Российские источники подчёркивают, что по документам это была недвижимость, а на деле сборка агрегатов для дальнобойных беспилотников, и что украинские источники называли объект складом «американской компании». Если поставка через такие площадки действительно шла, то удар по ним — это удар по снабжению, а не по «гражданке». Но и обратное расхождение показательно: то, что для одной стороны узел ВПК, для жильцов соседнего дома — прилёт по кварталу. И та и другая картина — про одну ночь. Только каждая показывает свою половину.
За июль сложилась серия — 2, 8, 9, 11 и 19 числа, с разной интенсивностью: от массированного удара в начале месяца до точечной работы противорадиолокационными ракетами Х-31П, которые наводятся на радар и предназначены для подавления ПВО. На разовое «возмездие» это уже не тянет. Скорее нащупывают темп, и пока непонятно, удержат ли его.
Июльская серия ударов по Киеву — это заявка на кампанию против украинской оборонной кооперации, растянутую во времени; это уже не разовые эпизоды. Её реальный потолок задаёт не решимость бить «до полной победы». Его задают две измеримые величины: ёмкость российской оборонной промышленности, от которой зависит расход дефицитной баллистики, и живучесть советского индустриального наследия, спроектированного как раз под то, чтобы переживать удары такого рода.
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