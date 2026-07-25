Генерал Гордон: миссия невыполнима
28 января 1873 г. британскому колониальному деятелю Чарльзу Джорджу Гордону исполнилось 40 лет. К этому времени он уже многое успел. В 1852 г. был произведен в младшие лейтенанты королевских инженерных войск. Принял участие в Крымской войне, во время которой был ранен. В 1859 г. был произведен в капитаны.
В 1860 г. добровольно присоединился к британским войскам во Второй опиумной войне, во время которой присутствовал при оккупации Пекина и лично руководил уничтожением летнего дворца Юаньминъюань китайского императора Хун Сюцюаня. В мае 1862 г. инженерному отряду Гордона было поручено укрепить бастионы европейского торгового центра Шанхая, которому угрожали участники Тайпинского восстания. Год спустя он стал командующим крестьянским отрядом численностью три тысячи бойцов, собранным для защиты города и известным как «Постоянно побеждающая армия». В течение следующих полутора лет войска Гордона играли важную роль в подавлении восстания тайпинов. В январе 1865 г. Гордон вернулся в Англию, где восторженная публика уже окрестила его «Гордоном Китайским». (См.: Wilson An. The ever victorious army. L., 1868; Vetch R.-H. Gordon's Campaigns in China by Himself. L., 1900).
В течение следующих пяти лет командовал королевскими инженерами в графстве Кент. (См.: Elton G. General Gordon. L., 1954)
40-летнего Гордона египетский хедив Исмаил-паша с согласия британского правительства назначил губернатором Экваториальной провинции в Судане. Там с апреля 1874 по декабрь 1876 г. Гордон картографировал верховья реки Нил и установил линию станций вдоль реки вплоть до современной Уганды.
(Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. М., 1966, с. 218–219. Подробнее см.: Hill G.B. Colonel Gordon in Central Africa, 1874–1879. L., 1881).
После недолгого пребывания в Англии Гордон возобновил службу при хедиве в качестве генерал-губернатора Судана. Гордон установил свое господство на этой обширной территории, подавив восстания и работорговлю. «В 1877 г. генерал Гордон был назначен генерал-губернатором всего Судана» (Луцкий В.Б. Указ. соч., с. 219).
В 1879 г. ухудшение здоровья вынудило Гордона подать в отставку и вернуться в Англию. Однако в течение следующих двух лет он служил в Индии и в Южной Африке.
(Военная энциклопедия. Т. 8. СПб., 1912, с. 401).
(Луцкий В.Б. Указ. соч., с. 219–222).
15 января 1884 г. генерал-адъютант британских вооруженных сил лорд Уолсли вызвал Гордона в военное министерство. Успех Махди в Судане и катастрофа, постигшая генерала Хикса в ноябре 1883 г., побудили британское правительство не только отказаться от любой военной помощи, которая позволила бы египетскому правительству удержать Судан, но и настоять на том, чтобы хедив ушел из этой страны. Для этого необходимо было вывести гарнизоны, разбросанные по всей стране, и ту часть египетского населения, которая могла бы возразить против того, чтобы остаться.
В беседе с лордом Уолсли обсуждался вопрос о поездке Гордона в Хартум для проведения этих мероприятий, но без определенного результата, и Гордон на следующее утро, 16-го числа, отбыл в Брюссель, чтобы направиться по просьбе бельгийского короля в Конго. 17-го числа он был вызван телеграммой в Лондон. Король Бельгии, которому он передал предложения правительства, выразив глубокое разочарование в связи с потерей его услуг, разрешил ему уехать. 18-го числа Гордон встретился с британским кабинетом министров и в тот же вечер отбыл с полковником Стюартом в Судан.
Миссия Гордона состояла в том, чтобы добиться вывода гарнизонов и эвакуации Судана. В Каире его функции были значительно расширены. С согласия британского правительства он был назначен генерал-губернатором Судана, и ему было поручено не только провести эвакуацию из страны, но и предпринять шаги для создания организованного независимого правительства. (См.: Marlowe J. Mission to Khartum: Apotheosis of General Gordon. L., 1969)
В Хартуме, куда Гордон прибыл 18 февраля 1884 г., его встретили восторженно. Теперь он сосредоточился на достижении своей единственной цели — выполнении своих инструкций. Некоторые его шаги вызывали в то время враждебную критику. Так, Гордон провозгласил независимость Судана, разрешил удерживать рабов, просил, чтобы ему прислали Зебера из Каира как единственного влиятельного человека, который мог бы конкурировать с Махди, требовал, чтобы ему на помощь были направлены турецкие войска, настаивал на необходимости поддержания открытых коммуникаций между Суакином и Берберой, предложил направить индийские мусульманские войска в Вади-Хальфу, просил разрешения лично переговорить с Махди, а также просил разрешения, если он сочтет это необходимым, предпринять действия к югу от Хартума. Ни одна из этих просьб не была удовлетворена. Даже когда генерал Джеральд Грэм после побед первой Суакинской экспедиции предложил оказать Гордону помощь, это также было отклонено.
(Луцкий В.Б. Указ. соч., с. 223).
Гордон выпускает крестьян-должников из хартумской тюрьмы
К марту, когда Гордону удалось переправить около двух с половиной тысяч человек вниз по Нилу в безопасное место, он обнаружил, что находится в окружении сил Махди. 16 апреля 1884 г. в своей последней телеграмме перед тем, как были перерезаны провода, Гордон сожалел о бездействии правительства.
Атака Хартума началась 12 марта, и с этого времени и до его падения Гордон умело оборонялся. Его силы составляли около 8 тысяч человек, а его европейских помощников можно было пересчитать по пальцам, и все же ему удалось переоборудовать свои речные пароходы в броненосцы, построить новые, изготовить и установить наземные мины, соорудить проволочные заграждения. Его отряд совершал частые вылазки, в то время как он поддерживал бодрость духа и мужество своих подчиненных, чеканя медали в честь их храбрости. В результате Гордон более десяти месяцев сдерживал активного и решительного противника.
В мае общественные настроения за оказание помощи Гордону нашли выход не только на публичных собраниях, но и в Палате общин, где вотум недоверия правительству был отклонен всего 28-ю голосами. В конце концов, было выдвинуто предложение отправить осенью из Каира гуманитарную экспедицию, и 5 августа было принято решение о проведении операций по оказанию помощи генералу Гордону, если в этом возникнет необходимость, а также о проведении в связи с этим некоторых подготовительных мероприятий. Даже когда было решено, что лорд Уолсли должен принять командование экспедиционным корпусом по оказанию помощи Гордону, действия правительства и столь ценное время по-прежнему сопровождались колебаниями. Лорд Уолсли со своим корпусом смог отправиться из Англии только 1 сентября. Тогда было сделано всё, что можно было сделать, но задержка оказалась фатальной.
30 декабря генерал Уолсли направил отряд Стюарта из Корти через пустыню в Метемме, куда после двух тяжелых сражений он прибыл 20 января 1885 г. под командованием Уилсона, причем Стюарт был смертельно ранен.
Чтобы помочь наступающим войскам, Гордон на три месяца лишил себя пяти из своих семи пароходов. Эти пять пароходов, полностью вооруженных, экипированных и снабженных провизией, находились в ожидании, и на них были его дневники и письма, датированные 14 декабря. В тот день он написал в Каир майору Уотсону, члену королевской семьи, что, по его мнению, игра окончена и через десять дней можно ожидать катастрофы, и попрощался со всеми. В тот же день его дневник заканчивался словами: «Я сделал всё, что мог, ради чести своей страны. Прощайте». (См.: Journals of Major-General Charles G. Gordon. L., 1885.)
Для безопасности своих войск Уилсону было необходимо произвести рекогносцировку, прежде чем идти на Хартум, и когда 24-го числа он двинулся вверх по реке, судоходство было настолько затруднено, что цель была достигнута только к полудню 28-го числа, и то только для того, чтобы добраться до Хартума и найти его в руках Махди, поскольку город пал рано утром 26-го числа, выдержав 317-дневную осаду.
(Луцкий В.Б. Указ. соч., с. 223).
Позднее стало известно, что гарнизон Хартума в начале января был сильно стеснен в средствах из-за нехватки продовольствия, и большое число жителей воспользовались разрешением Гордона присоединиться к Махди. Омдурман, расположенный напротив Хартума на западном берегу Нила, пал около 13 января, а 18-го числа была предпринята вылазка, в ходе которой произошло несколько серьезных боев. После этого положение гарнизона стало отчаянным. Гордон постоянно посещал посты как днем, так и ночью и подбадривал голодающий гарнизон. Известие об экспедиции Стюарта и успешных боях, в которых она участвовала на пути к Метемме, побудило Махди штурмовать Хартум до того, как на помощь ему успело прибыть подкрепление. Атака на южном фронте была предпринята рано утром в понедельник 26 января 1885 г.: махдистам удалось прорваться, и затем началась всеобщая резня. Сообщения о смерти Гордона были противоречивы, но все они сходились в том, что он был убит у ворот дворца, а его отрубленную голову отнесли в лагерь Махди. (См.: Gordon H. W. Events in the life of Ch. G. Gordon. L., 1886)
Таким образом, суданский народ всему миру еще раз показал, что варваров-колонизаторов можно и нужно бить без оглядки на мнение «мировой элиты» и прочего цэевропейского сброда.
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