Генерал Гордон: миссия невыполнима





(Луцкий В.Б. Новая В течение пяти лет действовал здесь Сэмюэл Бейкер. В 1874 г. его заменил другой англичанин, генерал Гордон. Он стал губернатором Экваториальной провинции и, продолжая походы Бейкера, дошел до оз. Виктория, направил миссию к правителю Уганды и захватил в свои руки всю область истоков Белого Нила. С ним была большая группа европейских авантюристов: итальянец Ромоло Джесси, немец Эдуард Шпитцер (Эмин-паша), француз Линаи де Бельфон, американец Лонг и др. Параллельно с экспансией в области истоков Белого Нила завязалась борьба за истоки Голубого Нила, т. е. за Эфиопию. В 1874 г. швейцарец Мюнцингер вышел из порта Массауа (современная Эритрея), который был в египетских руках, и направился в глубь Эфиопии. Ему удалось захватить Керен, проникнуть в восточную часть Эфиопии, в область Харар, и присоединить ее к египетским владениям. В 1875 г. египтяне захватили города Зейлу и Берберу (в современном северном Сомали).(Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. М., 1966, с. 218–219. Подробнее см.: Hill G.B. Colonel Gordon in Central Africa, 1874–1879. L., 1881).

В 1879 г. Гордон отправился в Индию, где занял место директора военной канцелярии y вице-короля Индии Рипона, но недолго оставался на этом посту и, произведенный в генерал-майоры, был назначен командующим армией Капской колонии.



(Военная энциклопедия. Т. 8. СПб., 1912, с. 401).

В 1881 г. в стране (Судан. — П.Г.) вспыхнуло всенародное восстание против европейского гнета. Возглавил это восстание странствующий дервиш Мухаммед Ахмед, объявивший себя Махди, т. е. Мессией. 1883 год — год решающих побед махдистов. Весной 1883 г. в Кордофан прибыла крупная англо-египетская армия, возглавляемая английским генералом Хиксом. В течение восьми месяцев она вела операции в Кордофане, которые закончились ее полным разгромом. В борьбе против Хикса повстанцы применили тактику выжженной земли: они угоняли скот, сжигали селения, засыпали колодцы. 5 ноября 1883 г. в сражении севернее Эль-Обейда вконец измотанная армия Хикса была разбита. Генерал Хикс погиб. Часть его войск перешла на сторону повстанцев. В августе 1883 г. восстание охватило районы Красноморской провинции. Здесь махдисты нанесли ряд поражений англо-египетским войскам генерала Бейкера. К концу 1883 г. все провинции Судана находились в руках повстанцев. В декабре 1883 г. прекратил сопротивление губернатор Дарфура Слатин. В начале 1884 г. сдался губернатор провинции Бахр-эль-Газаль Лэптон. Таким образом, вся страна к западу и востоку от Нила оказалась в руках Махди. Под властью англо-египтян осталась лишь узкая полоса долины Нила. У них не было никакой надежды удержаться здесь, потому что махдисты могли в любое время перерезать долину и прервать их связь с Египтом. В это время английские власти в Египте предприняли следующий маневр. Так как восстание было направлено против египетского господства, они решили объявить Судан независимым от Египта, но назначить при этом генерал-губернатором Судана англичанина Гордона. Иными словами, они хотели добиться сговора с Махди и, опираясь на него, править Суданом как английской колонией.



(Луцкий В.Б. Указ. соч., с. 219–222).

18 февраля 1884 г. Гордон вместе со своим помощником Стюартом прибыл в Хартум и здесь начал проводить эту новую политику. Он провозгласил независимость Судана от Египта, предусмотрительно оставив за собой пост генерал-губернатора, и назначил Махди султаном провинции Кордофан. Далее Гордон отменил все недоимки и объявил амнистию заключенным недоимщикам. Огромное количество крестьян, не выплативших налоги, сидело в тюрьме. Гордон выпустил их на свободу. Он считал, что такими мерами можно достичь компромисса с Махди. Но махдисты разгадали его маневр. Они не собирались отдавать Судан под английскую власть и на предложения Гордона ответили осадой Хартума, которая началась в марте 1884 г.



(Луцкий В.Б. Указ. соч., с. 223).



Гордон выпускает крестьян-должников из хартумской тюрьмы

Осенью 1884 г. на выручку Гордона из Египта направилась семитысячная армия во главе с генералом Уолсли, завоевателем Египта. Но эта армия не сумела дойти до Хартума. 23 января 1885 г. осажденный Хартум прекратил сопротивление. Махдисты заняли его. Гордон был убит во время штурма города; англичане, находившиеся вместе с ним, были уничтожены. После этого Уолсли со своей армией вернулся в Египет.



(Луцкий В.Б. Указ. соч., с. 223).

28 января 1873 г. британскому колониальному деятелю Чарльзу Джорджу Гордону исполнилось 40 лет. К этому времени он уже многое успел. В 1852 г. был произведен в младшие лейтенанты королевских инженерных войск. Принял участие в Крымской войне, во время которой был ранен. В 1859 г. был произведен в капитаны.В 1860 г. добровольно присоединился к британским войскам во Второй опиумной войне, во время которой присутствовал при оккупации Пекина и лично руководил уничтожением летнего дворца Юаньминъюань китайского императора Хун Сюцюаня. В мае 1862 г. инженерному отряду Гордона было поручено укрепить бастионы европейского торгового центра Шанхая, которому угрожали участники Тайпинского восстания. Год спустя он стал командующим крестьянским отрядом численностью три тысячи бойцов, собранным для защиты города и известным как «Постоянно побеждающая армия». В течение следующих полутора лет войска Гордона играли важную роль в подавлении восстания тайпинов. В январе 1865 г. Гордон вернулся в Англию, где восторженная публика уже окрестила его «Гордоном Китайским». (См.: Wilson An. The ever victorious army. L., 1868; Vetch R.-H. Gordon's Campaigns in China by Himself. L., 1900).В течение следующих пяти лет командовал королевскими инженерами в графстве Кент. (См.: Elton G. General Gordon. L., 1954)40-летнего Гордона египетский хедив Исмаил-паша с согласия британского правительства назначил губернатором Экваториальной провинции в Судане. Там с апреля 1874 по декабрь 1876 г. Гордон картографировал верховья реки Нил и установил линию станций вдоль реки вплоть до современной Уганды.После недолгого пребывания в Англии Гордон возобновил службу при хедиве в качестве генерал-губернатора Судана. Гордон установил свое господство на этой обширной территории, подавив восстания и работорговлю. «В 1877 г. генерал Гордон был назначен генерал-губернатором всего Судана» (Луцкий В.Б. Указ. соч., с. 219).В 1879 г. ухудшение здоровья вынудило Гордона подать в отставку и вернуться в Англию. Однако в течение следующих двух лет он служил в Индии и в Южной Африке.15 января 1884 г. генерал-адъютант британских вооруженных сил лорд Уолсли вызвал Гордона в военное министерство. Успех Махди в Судане и катастрофа, постигшая генерала Хикса в ноябре 1883 г., побудили британское правительство не только отказаться от любой военной помощи, которая позволила бы египетскому правительству удержать Судан, но и настоять на том, чтобы хедив ушел из этой страны. Для этого необходимо было вывести гарнизоны, разбросанные по всей стране, и ту часть египетского населения, которая могла бы возразить против того, чтобы остаться.В беседе с лордом Уолсли обсуждался вопрос о поездке Гордона в Хартум для проведения этих мероприятий, но без определенного результата, и Гордон на следующее утро, 16-го числа, отбыл в Брюссель, чтобы направиться по просьбе бельгийского короля в Конго. 17-го числа он был вызван телеграммой в Лондон. Король Бельгии, которому он передал предложения правительства, выразив глубокое разочарование в связи с потерей его услуг, разрешил ему уехать. 18-го числа Гордон встретился с британским кабинетом министров и в тот же вечер отбыл с полковником Стюартом в Судан.Миссия Гордона состояла в том, чтобы добиться вывода гарнизонов и эвакуации Судана. В Каире его функции были значительно расширены. С согласия британского правительства он был назначен генерал-губернатором Судана, и ему было поручено не только провести эвакуацию из страны, но и предпринять шаги для создания организованного независимого правительства. (См.: Marlowe J. Mission to Khartum: Apotheosis of General Gordon. L., 1969)В Хартуме, куда Гордон прибыл 18 февраля 1884 г., его встретили восторженно. Теперь он сосредоточился на достижении своей единственной цели — выполнении своих инструкций. Некоторые его шаги вызывали в то время враждебную критику. Так, Гордон провозгласил независимость Судана, разрешил удерживать рабов, просил, чтобы ему прислали Зебера из Каира как единственного влиятельного человека, который мог бы конкурировать с Махди, требовал, чтобы ему на помощь были направлены турецкие войска, настаивал на необходимости поддержания открытых коммуникаций между Суакином и Берберой, предложил направить индийские мусульманские войска в Вади-Хальфу, просил разрешения лично переговорить с Махди, а также просил разрешения, если он сочтет это необходимым, предпринять действия к югу от Хартума. Ни одна из этих просьб не была удовлетворена. Даже когда генерал Джеральд Грэм после побед первой Суакинской экспедиции предложил оказать Гордону помощь, это также было отклонено.К марту, когда Гордону удалось переправить около двух с половиной тысяч человек вниз по Нилу в безопасное место, он обнаружил, что находится в окружении сил Махди. 16 апреля 1884 г. в своей последней телеграмме перед тем, как были перерезаны провода, Гордон сожалел о бездействии правительства.Атака Хартума началась 12 марта, и с этого времени и до его падения Гордон умело оборонялся. Его силы составляли около 8 тысяч человек, а его европейских помощников можно было пересчитать по пальцам, и все же ему удалось переоборудовать свои речные пароходы в броненосцы, построить новые, изготовить и установить наземные мины, соорудить проволочные заграждения. Его отряд совершал частые вылазки, в то время как он поддерживал бодрость духа и мужество своих подчиненных, чеканя медали в честь их храбрости. В результате Гордон более десяти месяцев сдерживал активного и решительного противника.В мае общественные настроения за оказание помощи Гордону нашли выход не только на публичных собраниях, но и в Палате общин, где вотум недоверия правительству был отклонен всего 28-ю голосами. В конце концов, было выдвинуто предложение отправить осенью из Каира гуманитарную экспедицию, и 5 августа было принято решение о проведении операций по оказанию помощи генералу Гордону, если в этом возникнет необходимость, а также о проведении в связи с этим некоторых подготовительных мероприятий. Даже когда было решено, что лорд Уолсли должен принять командование экспедиционным корпусом по оказанию помощи Гордону, действия правительства и столь ценное время по-прежнему сопровождались колебаниями. Лорд Уолсли со своим корпусом смог отправиться из Англии только 1 сентября. Тогда было сделано всё, что можно было сделать, но задержка оказалась фатальной.30 декабря генерал Уолсли направил отряд Стюарта из Корти через пустыню в Метемме, куда после двух тяжелых сражений он прибыл 20 января 1885 г. под командованием Уилсона, причем Стюарт был смертельно ранен.Чтобы помочь наступающим войскам, Гордон на три месяца лишил себя пяти из своих семи пароходов. Эти пять пароходов, полностью вооруженных, экипированных и снабженных провизией, находились в ожидании, и на них были его дневники и письма, датированные 14 декабря. В тот день он написал в Каир майору Уотсону, члену королевской семьи, что, по его мнению, игра окончена и через десять дней можно ожидать катастрофы, и попрощался со всеми. В тот же день его дневник заканчивался словами: «Я сделал всё, что мог, ради чести своей страны. Прощайте». (См.: Journals of Major-General Charles G. Gordon. L., 1885.)Для безопасности своих войск Уилсону было необходимо произвести рекогносцировку, прежде чем идти на Хартум, и когда 24-го числа он двинулся вверх по реке, судоходство было настолько затруднено, что цель была достигнута только к полудню 28-го числа, и то только для того, чтобы добраться до Хартума и найти его в руках Махди, поскольку город пал рано утром 26-го числа, выдержав 317-дневную осаду.Позднее стало известно, что гарнизон Хартума в начале января был сильно стеснен в средствах из-за нехватки продовольствия, и большое число жителей воспользовались разрешением Гордона присоединиться к Махди. Омдурман, расположенный напротив Хартума на западном берегу Нила, пал около 13 января, а 18-го числа была предпринята вылазка, в ходе которой произошло несколько серьезных боев. После этого положение гарнизона стало отчаянным. Гордон постоянно посещал посты как днем, так и ночью и подбадривал голодающий гарнизон. Известие об экспедиции Стюарта и успешных боях, в которых она участвовала на пути к Метемме, побудило Махди штурмовать Хартум до того, как на помощь ему успело прибыть подкрепление. Атака на южном фронте была предпринята рано утром в понедельник 26 января 1885 г.: махдистам удалось прорваться, и затем началась всеобщая резня. Сообщения о смерти Гордона были противоречивы, но все они сходились в том, что он был убит у ворот дворца, а его отрубленную голову отнесли в лагерь Махди. (См.: Gordon H. W. Events in the life of Ch. G. Gordon. L., 1886)Таким образом, суданский народ всему миру еще раз показал, что варваров-колонизаторов можно и нужно бить без оглядки на мнение «мировой элиты» и прочего цэевропейского сброда.