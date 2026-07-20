Противник атаковал дронами Подольск и ряд других городов России

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Противник атаковал дронами Подольск и ряд других городов России

В ночь на 20 июля 2026 года вооружённые силы Украины провели новую атаку беспилотниками в отношении объектов на территории России. Одна из наиболее массированных атак была нацелена на Подмосковье, включая Подольск.

Дроны атаковали нефтебазу и крупный логистический хаб. В результате возникли пожары, местные жители сообщают о клубах чёрного дыма. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подтвердил работу экстренных служб и проведение ликвидации последствий атаки.

Одновременно ударам подверглись и другие объекты в Подмосковье.

Губернатор:

Ночью силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА на Московскую область. Основные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе. В результате падения беспилотников повреждены несколько частных домов, возникли возгорания, а также повреждены отдельные объекты гражданской инфраструктуры.

Известно, что один человек получил травмы в городе Домодедово - в результате возгорания частного дома, ещё один получил ранение на трассе М4 «Дон», где БПЛА противника упал рядом с автомобилем.

В эту же ночь украинские беспилотники атаковали ряд других регионов России. Ракетная опасность объявлялась в Воронежской области. Группа в количестве не менее 35 беспилотников атаковала Ростовскую область, включая Таганрог, объекты в Таганрогском заливе, а также ряд других районов области.

В Курской области за одни только минувшие сутки было сбито 120 вражеских дронов. По сообщению главы региона Александра Хинштейна, ВСУ 26 раз обстреливали территорию региона из средств артиллерии.
24 комментария
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  1. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    0
    Сегодня, 08:02
    Все хорошо прекрасная маркиза!Все хорошо!
  2. spirit Звание
    spirit
    -2
    Сегодня, 08:05
    Судя по тому что коклы работают системно, и их целью стали склады ВБ.То такими темпами к выборам не имеющих аналогов чинуш, вб может уже быть полностью парализован.
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +3
      Сегодня, 08:16
      вб может уже быть полностью парализован.

      WB далеко не локомотив экономики. Паразитирующая структура, скорее. Но для медийной движухи вполне сгодится.
      1. tjeck91 Звание
        tjeck91
        +1
        Сегодня, 08:29
        В целом альтернативы ВБ есть, но не везде. Однако, неужели вы думаете что другие логистические хабы не будут так же спаленны?
        1. Tagan Звание
          Tagan
          +2
          Сегодня, 09:07
          Для конечного потребителя WB достаточно удобен. И даже многие торгаши на рынке пользуются его услугами.
          Xoхол будет пытаться выносить всё, до чего дотянется, конечно. Тем более, WB достаточно привлекательная цель именно в медийном плане.
      2. Энный Звание
        Энный
        +3
        Сегодня, 09:45
        Круто. Там работало несколько тысяч человек (и не только понаехавших), узел платил налоги в местный бюджет, и очень жирные. Теперь ни работы, ни налогов.
        Паразиты это скорее гос структуры, кто на дотациях сидит, полный их список доступен в интернете.
        https://www.forbes.ru/rating/547611-10-rossijskih-kompanij-s-naibol-simi-dolgami-2025-rejting-forbes
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +5
      Сегодня, 08:55
      Цитата: spirit
      вб может уже быть полностью парализован.

      Сигнал для всех: готовьтесь к худшему
      Этот случай должен стать уроком для всех, кто работает на маркетплейсах:

      Не храните яйца в одной корзине. Распределяйте свои товары по разным складам и разным площадкам.
      Внимательно читайте оферту. Следите за обновлениями, особенно в части ответственности.
      Рассматривайте альтернативы. Возможно, фулфилмент у сторонних операторов, где есть другие условия ответственности и страховки, — более безопасный вариант.
      Никто не знает, как будут развиваться события. Но одно ясно – после 18 июля 2026 года работать с маркетплейсами, не учитывая риски форс-мажора и изменений в договоре, стало смертельно опасно для бизнеса.

      Соболезнования семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 08:07
    Хахлы получат ответку в десять раз сильнее.
  4. Ingenegr Звание
    Ingenegr
    +13
    Сегодня, 08:14
    Итоги демилитаризации удивляют...
    Интересно, какие итоги денацификации запланированы руководством?
    1. lis-ik Звание
      lis-ik
      +1
      Сегодня, 10:08
      Цитата: Ingenegr
      Итоги демилитаризации удивляют...
      Интересно, какие итоги денацификации запланированы руководством?

      Так уже во всю идёт, таджики валом валят.
  5. Горыныч1976 Звание
    Горыныч1976
    +11
    Сегодня, 08:27
    ...вот никак мне не удаётся понять, почему от нас идут только ответные удары, а не систематический вынос, надеюсь, что это меняется...
    1. Santa Fe Звание
      Santa Fe
      +4
      Сегодня, 08:52
      вот никак мне не удаётся понять, почему от нас идут только ответные удары

      Потому что так принято говорить в официальном пространстве

      По факту - мочилово с обеих сторон, начавшееся еще в феврале 22 г.
      1. ИгУ Звание
        ИгУ
        +1
        Сегодня, 09:00
        В дополнение к сказанному.
        1. Santa Fe Звание
          Santa Fe
          +1
          Сегодня, 09:03
          Только дроны - или в этот список включены выпущенные Искандеры/Калибры/Кинжалы?
          1. ИгУ Звание
            ИгУ
            0
            Сегодня, 09:47
            По моему там ясно написано "drones".
            Даже если к этому списку добавить 50 рокет ничего не изменится.
    2. ИгУ Звание
      ИгУ
      +3
      Сегодня, 08:56
      Потому, что инициатива в этом полностью на стороне противника.
  6. tjeck91 Звание
    tjeck91
    +1
    Сегодня, 08:43
    На этот раз пронесло, склад не палыхнул. Но с учетом типичной реакции, склады наверное начнут обтягивать сетками не ранее чем через год..
  7. drags33 Звание
    drags33
    +6
    Сегодня, 08:57
    Хотелось бы прочитать все это в отношении укропии... Да, в последние дни ВС РФ отработали по куеву замечательно. Но этого мало! Мало для того, чтобы превратить б/украину в слой чернозема, на котором уже заново надо отстраивать новое, нормальное, дружественное к России и Беларуси государство. А "братьев" на той стороне давно уже нет, выродились... Типичный пример такого выродка - этот самый бровди...
    1. cmax Звание
      cmax
      +1
      Сегодня, 09:04
      Цитата: drags33
      Хотелось бы прочитать все это в отношении укропии... Да, в последние дни ВС РФ отработали по куеву замечательно. Но этого мало! Мало для того, чтобы превратить б/украину в слой чернозема, на котором уже заново надо отстраивать новое, нормальное, дружественное к России и Беларуси государство. А "братьев" на той стороне давно уже нет, выродились... Типичный пример такого выродка - этот самый бровди...

      Поддерживаю ваше желание!
    2. Земеля Звание
      Земеля
      0
      Сегодня, 09:09
      этот самый бровди

      он венгр по национальности
  8. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 09:56
    Дроны атаковали нефтебазу и крупный логистический хаб

    Сколько теперь платят в таких местах, что бы народ откуда не побежал?
  9. Евгений_Свириденко Звание
    Евгений_Свириденко
    0
    Сегодня, 10:26
    Все эти склады построены по технологии "Ниф- Нифа, Нуф- Нуфа и Наф- Нафа. Каркас и сэндвич-панель которая суть максимум -1мм итоговой толщины металла +пенополистирол. Пробить её можно легко руками той же заострённой арматурой. Что уж говорить про начинённые поражающими элементами БЧ дронов и зенитных ракет... В своё время работал на ТЭЦ сталинских времён постройки. Крепчайший бетон и кирпичная кладка из сталинского же кирпича. Поколение пережившее войну знало толк в строительстве...
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:39
    Цитата: Ирек
    Хахлы получат ответку в десять раз сильнее
    Когда? wink
  11. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 10:44
    Когда противник начнёт применять бпла с аналогами фаб, будет ещё более весело. Болванка, которую радами практически не определить.