Противник атаковал дронами Подольск и ряд других городов России
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В ночь на 20 июля 2026 года вооружённые силы Украины провели новую атаку беспилотниками в отношении объектов на территории России. Одна из наиболее массированных атак была нацелена на Подмосковье, включая Подольск.
Дроны атаковали нефтебазу и крупный логистический хаб. В результате возникли пожары, местные жители сообщают о клубах чёрного дыма. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подтвердил работу экстренных служб и проведение ликвидации последствий атаки.
Одновременно ударам подверглись и другие объекты в Подмосковье.
Губернатор:
Ночью силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА на Московскую область. Основные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе. В результате падения беспилотников повреждены несколько частных домов, возникли возгорания, а также повреждены отдельные объекты гражданской инфраструктуры.
Известно, что один человек получил травмы в городе Домодедово - в результате возгорания частного дома, ещё один получил ранение на трассе М4 «Дон», где БПЛА противника упал рядом с автомобилем.
В эту же ночь украинские беспилотники атаковали ряд других регионов России. Ракетная опасность объявлялась в Воронежской области. Группа в количестве не менее 35 беспилотников атаковала Ростовскую область, включая Таганрог, объекты в Таганрогском заливе, а также ряд других районов области.
В Курской области за одни только минувшие сутки было сбито 120 вражеских дронов. По сообщению главы региона Александра Хинштейна, ВСУ 26 раз обстреливали территорию региона из средств артиллерии.
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