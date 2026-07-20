Американский чиновник: американских военных «избивают» по всему Ближнему Востоку

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Американский чиновник: американских военных «избивают» по всему Ближнему Востоку

Вашингтон планирует расширение военной кампании против Ирана. Пентагон наращивает группировку боевой авиации в регионе. Однако, как сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации, американские военные и чиновники сомневаются в способности США к решительному перелому ситуации в свою пользу.

По словам неназванного собеседника издания, возможности США становятся всё более ограниченными: запасы средств ПВО и дальнобойных боеприпасов сокращаются, часть техники повреждена, переброска дополнительных сил осложнена.



Чиновник:

У нас недостаточно ресурсов, чтобы безопасно продолжать операцию, но я не думаю, что Белый дом это осознаёт.

Эскалация последовала за новыми атаками США на иранскую инфраструктуру. Так, США столкнулись с гибелью своих военнослужащих в Иордании и Ираке. Американские удары по мостам и железнодорожной инфраструктуре в районе Бендер-Аббаса Тегеран расценил как эскалацию, после чего Иран стал менее сдержанно относиться к возможности нанесения ударов с потерями среди военных США.

Военные эксперты предупреждают: США не готовы к наземной операции против Ирана. Американские войска уязвимы для иранских ракет и беспилотников. Свидетельства военных, служивших на базах Ближнего Востока, рисуют тревожную картину: многие объекты размещения - контейнерные конструкции, почти не защищающие от атак. Казармы не выдерживают прямых попаданий баллистических ракет, инфраструктура ряда баз уже серьёзно повреждена. Один из собеседников резюмировал:

Американских военных на Ближнем Востоке избивают по всем направлениям.

Конфликт на Ближнем Востоке превращается в затяжной и уже оказывает значительное влияние на мировую экономику. Международный валютный фонд понизил прогноз глобального роста на 2026 год до 3%, Всемирный банк - до 2,5%, что является самым низким показателем со времён пандемии. ОЭСР прогнозирует замедление роста с 3,4% в 2025 году до 2,8% в 2026-м. Эксперты предупреждают: затягивание конфликта грозит рецессией, ростом инфляции, сбоями в цепочках поставок и новым витком энергетического кризиса. По оценкам, мировая экономика может погрузиться в новый финансовый кризис, если эскалация продолжится.
15 комментариев
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  1. К-50 Звание
    К-50
    +8
    Сегодня, 09:27
    Американский чиновник: американских военных «избивают» по всему Ближнему Востоку

    Самое время убирать их домой, пока их в "деревянных костюмах" не привезли.
    Избиратели могут сильно "обидеться" за такое. yes
    Хотя додику терять нечего, у него "лебединая песнь". Вот и гадит на прощание, а интересы партии, это не про него. Нарциссам фиолетово, что от них другие зависят, им покрасоваться надо. wassat
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +2
      Сегодня, 09:48
      Цитата: К-50
      Американский чиновник: американских военных «избивают»
      гадит на прощание, а интересы партии, это не про него. Нарциссам фиолетово, что от них другие зависят, им покрасоваться надо. wassat
      может всё так и задумано сегодня в США?
      новый финансовый кризис*
      если раньше был о -----то ковид, то зелёная повестка с последующими проблемами, то теперь война с последствиями повсюду recourse
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    +2
    Сегодня, 09:28
    Логично. Технологии у всех доступнее чем раньше, расходов больше, военная реальность меняется на наших глазах. Поглядим кто первый придумает выход как сделать войну не такой, затратной.
  3. 501Legion Звание
    501Legion
    +10
    Сегодня, 09:30
    в принципе все уже давно поняли что в матрасами иметь дело и подписывать бумажки это филькина грамота. они подпишут с ираном бумагу, подкопят ресурсов и нападут опять или их сионисткие товарищи. поэтому как не крути разработка яо станет важной целью для иранцев , хоть на бумаге они будут отрицать этого
  4. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    +8
    Сегодня, 09:30
    Вьетнам и Авган покоя не дает старым перданам!Фантомные боли ...!Ну пусть отгребут сейчас по полной!Иранскому народу слава и победы!
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 09:43
    Так то и раньше было понятно, что полосатиков можно бить...
    Очередное подтверждение, прям сейчас, наглядно, конкретно...
  6. Монтесума Звание
    Монтесума
    +9
    Сегодня, 09:44
    Интересное сообщение увидел в иранском СМИ:
    В ходе 21-й волны КСИР нанес высокоточные удары, которые привели к уничтожению 20 ангаров, использовавшихся для размещения войск американских военных, убивающих детей, в районе Аль-Азрак в Иордании, а также к гибели десятков американских террористов.

    КСИР поблагодарил иорданскую общественность и военнослужащих страны за предоставленную информацию, которая помогла осуществить ответные действия.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 09:46
    Победить Иран по " очкам " у Трампа не получается .А вообще Трамп похоже завидует руководителям Ирана .( Прежних он убил ) а иранский народ выдал мандат новым - вы должны не проиграть Америке, линию поведения не менять .Трампы приходят и уходят ,а КСИР остаётся..Трампу это трудно для понимания.
  8. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 09:46
    В Хохланде их тоже пачками уничтожают , не хрен лезть куда не надо со своим "уставом".
  9. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    0
    Сегодня, 09:47
    Нельзя ставить президентом человека не служившего в армии или на флоте, не прошедшего войну, с искаженным жизненным опытом
    1. Володин Звание
      Володин
      +1
      Сегодня, 10:19
      Цитата: VovaVVS
      Нельзя ставить президентом человека... не прошедшего войну.

      Спорное утверждение. Многие страны войны не ведут десятилетиями, и ничего - проблем с выбором президентов не возникает.
  10. Svarog5570 Звание
    Svarog5570
    +5
    Сегодня, 09:48
    Американских военных на Ближнем Востоке избивают по всем направлениям. Ну а как думали матрасоны что при виде их звёзднопаласатого иранцы ниц упадут не получилось однако. Вот и получают то что заслужили, как говориться нечего со своим уставом в чужой монастырь лезть.
  11. Mathurin Nankap Звание
    Mathurin Nankap
    +3
    Сегодня, 10:23
    Rien d'autre à dire que merci aux vaillants perses qui par ces frappes vengent les peuples victimes de ces barbares en costumes de civilisés. Qu'ils goûtent aux souffrances et humiliations qu'ils imposent aux autres peuples. Les perses prouvent au monde qu'ils ne sont pas des victimes expiatoires. Hourra
  12. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 10:30
    Без Дональда не будет и Америки, только он знает, как проводить СИО (специальную иранскую операцию), вопрос, почему он не посылает штурмОв, где у них штурмА? Почему не высаживают десант, не идут волнами на мотоциклах в атаки на горные укрепления Ирана? Перемалывать надо, сейчас по-другому уже невозможно
  13. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:38
    Цитата: tralflot1832
    Трампы приходят и уходят ,а КСИР остаётся..Трампу это трудно для понимания.
    А с такой войной он и его республиканская партия надолго точной уйдут в запас!