Американский чиновник: американских военных «избивают» по всему Ближнему Востоку
Вашингтон планирует расширение военной кампании против Ирана. Пентагон наращивает группировку боевой авиации в регионе. Однако, как сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации, американские военные и чиновники сомневаются в способности США к решительному перелому ситуации в свою пользу.
По словам неназванного собеседника издания, возможности США становятся всё более ограниченными: запасы средств ПВО и дальнобойных боеприпасов сокращаются, часть техники повреждена, переброска дополнительных сил осложнена.
Чиновник:
Эскалация последовала за новыми атаками США на иранскую инфраструктуру. Так, США столкнулись с гибелью своих военнослужащих в Иордании и Ираке. Американские удары по мостам и железнодорожной инфраструктуре в районе Бендер-Аббаса Тегеран расценил как эскалацию, после чего Иран стал менее сдержанно относиться к возможности нанесения ударов с потерями среди военных США.
Военные эксперты предупреждают: США не готовы к наземной операции против Ирана. Американские войска уязвимы для иранских ракет и беспилотников. Свидетельства военных, служивших на базах Ближнего Востока, рисуют тревожную картину: многие объекты размещения - контейнерные конструкции, почти не защищающие от атак. Казармы не выдерживают прямых попаданий баллистических ракет, инфраструктура ряда баз уже серьёзно повреждена. Один из собеседников резюмировал:
Конфликт на Ближнем Востоке превращается в затяжной и уже оказывает значительное влияние на мировую экономику. Международный валютный фонд понизил прогноз глобального роста на 2026 год до 3%, Всемирный банк - до 2,5%, что является самым низким показателем со времён пандемии. ОЭСР прогнозирует замедление роста с 3,4% в 2025 году до 2,8% в 2026-м. Эксперты предупреждают: затягивание конфликта грозит рецессией, ростом инфляции, сбоями в цепочках поставок и новым витком энергетического кризиса. По оценкам, мировая экономика может погрузиться в новый финансовый кризис, если эскалация продолжится.
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