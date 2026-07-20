Песков: Президент Путин открыт к контактам с Моджтабой Хаменеи

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Песков: Президент Путин открыт к контактам с Моджтабой Хаменеи


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт к контактам с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, однако конкретных договорённостей о телефонном разговоре пока нет:



Здесь мы конкретно ничего сказать не можем. Но безусловно, президент Путин открыт к таким контактам.

Так Песков в интервью прокомментировал сообщения иранского агентства о возможных переговорах.

Ранее иранский источник сообщал, что первым международным контактом нового верховного лидера могут стать переговоры с Владимиром Путиным. Либо по телефону, либо в личной встрече.

В марте, после избрания Моджтабы Хаменеи, Путин уже направил ему поздравление и подтвердил, что Россия намерена оставаться надёжным союзником Ирана. В своём обращении президент РФ также выразил надежду, что новый лидер продолжит дело своего отца Али Хаменеи.

В условиях продолжающейся эскалации между Ираном и США, а также активных военных действий в регионе, Россия показывает готовность сохранять диалог с Тегераном. Вопрос в том, станет ли контакт между Путиным и Хаменеи реальностью в ближайшее время – или же пока останется лишь декларацией о намерениях. Песков, как обычно, оставил пространство для манёвра, не подтвердив, но и не опровергнув возможность переговоров.
8 комментариев
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  1. Теренин Звание
    Теренин
    +4
    Сегодня, 09:33
    Песков: Президент Путин открыт к контактам с Моджтабой Хаменеи

    На какой вопрос ответил Песков? request
    Также можно сказать, что Путин в обед и ужин готов отойти отобедать и отужинать yes
  2. ximkim Звание
    ximkim
    +3
    Сегодня, 09:41
    Надеюсь , что всё будет серьёзно , и никак в Сирии.
    Ну , и.. Хаменеи вразумит Путина - главное, забота об отечестве , а не родина предков и круг друзей.
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      +3
      Сегодня, 10:12
      главное, забота об отечестве , а не родина предков и круг друзей.

      Вы о чем? Вообще-то, Родина Путина и его предков - Россия ( прямая наследница СССР)...
    2. gribanow.c Звание
      gribanow.c
      0
      Сегодня, 10:38
      И расскажет, что смена лидера, даже внезапная смена, не приводит к развалу страны, и краху мироздания, поможет преодолеть страх ухода на пенсию на этом примере
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 09:44
    У нас с Ираном очень много общих интересов.
  4. Wildcat Звание
    Wildcat
    0
    Сегодня, 09:47
    Эти новости хорошо бы в разные, что-ли, разделы отправлять....
    Ну как их рядом читать....
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    https://topwar.ru/286596-protivnik-atakoval-dronami-podolsk-i-rjad-drugih-gorodov-rossii.html
    2. "Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт к контактам с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, однако конкретных договорённостей о телефонном разговоре пока нет:".
    request
  5. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +6
    Сегодня, 09:50
    Здесь мы конкретно ничего сказать не можем

    request
    Типичный пурганосец
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 10:35
    Цитата: ximkim
    Хаменеи вразумитПутина

    Пусть растолкует ему, как надо вести дела с врагами государства