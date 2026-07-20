Песков: Президент Путин открыт к контактам с Моджтабой Хаменеи
2 4368
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт к контактам с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, однако конкретных договорённостей о телефонном разговоре пока нет:
Здесь мы конкретно ничего сказать не можем. Но безусловно, президент Путин открыт к таким контактам.
Так Песков в интервью прокомментировал сообщения иранского агентства о возможных переговорах.
Ранее иранский источник сообщал, что первым международным контактом нового верховного лидера могут стать переговоры с Владимиром Путиным. Либо по телефону, либо в личной встрече.
В марте, после избрания Моджтабы Хаменеи, Путин уже направил ему поздравление и подтвердил, что Россия намерена оставаться надёжным союзником Ирана. В своём обращении президент РФ также выразил надежду, что новый лидер продолжит дело своего отца Али Хаменеи.
В условиях продолжающейся эскалации между Ираном и США, а также активных военных действий в регионе, Россия показывает готовность сохранять диалог с Тегераном. Вопрос в том, станет ли контакт между Путиным и Хаменеи реальностью в ближайшее время – или же пока останется лишь декларацией о намерениях. Песков, как обычно, оставил пространство для манёвра, не подтвердив, но и не опровергнув возможность переговоров.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация