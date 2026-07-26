День Военно-Морского Флота России

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День Военно-Морского Флота России


Каждый год День Военно-Морского Флота приходится на разное число. В 2026-м это одно воскресенье июля, годом раньше праздник выпадал на другое. У него нет постоянной строки в календаре, хотя рождён он был под конкретный день. Никакой путаницы здесь нет. За тем, как дата гуляла по календарю, стоит вся история страны, которая её отмечала.



У праздника есть точка рождения. Постановлением от 22 июня 1939 года учредили День Военно-Морского Флота, а праздновать назначили 24 июля. За решением стоял человек — Николай Кузнецов, тогдашний нарком Военно-Морского Флота, один из самых молодых руководителей флота в его истории. Праздник не сложился сам собой. Его назначили сверху, приказом, к точному числу.

Сначала это число было неподвижным, 24 июля. Так было десятилетиями. Потом логику поменяли: праздник привязали не к дате, а к дню недели, к последнему воскресенью июля. Причина проста. Фиксированное число в большинстве лет попадает на рабочий день, а праздник флота — это парад, набережные, семьи моряков на берегу. Воскресенье собирает людей лучше, чем цифра. Число уступило место дню недели, и с тех пор дата каждый год сдвигается.

Флота как единого места не существует. Он раскидан по морям на тысячи километров. Северный флот стоит у Баренцева моря, за Полярным кругом, где вода холодна круглый год. Тихоокеанский смотрит в океан за семь часовых поясов от столицы. Балтийский заперт в тесном западном море, Черноморский — в южном и замкнутом. Особняком от четырёх флотов держится Каспийская флотилия, соединение рангом ниже, стоящее на озере, которое размерами и норовом давно переросло само понятие озера.

Праздник у всех общий, а время разное. Когда на Тихом океане уже поднимают флаги, в Балтийске ещё ночь. Одна дата растянута по широтам и долготам. Её проживают не в один момент, а волной, с востока на запад, вслед за солнцем.

Большую часть года флот невидим для человека, далёкого от моря. Корабли уходят в походы, стоят на рейдах, работают там, куда гражданский взгляд не достаёт. Раз в год это меняется. Флот выходит показаться.

С 2017 года главный военно-морской парад проводится в Санкт-Петербурге, на Неве и Кронштадтском рейде, в городе, который был задуман как окно к морю и остаётся флотской столицей не по титулу, а по всему своему устройству. Корабли выстраиваются там, где обычно идёт судоходство. На несколько часов Нева перестаёт быть судоходной рекой и превращается в парадный строй, а набережные — в трибуны. Для большинства зрителей это единственный день в году, когда флот можно увидеть вживую, на расстоянии руки, а не на карте и не в сводке.

Парадный смотр в центре страны имеет смысл лишь потому, что за ним стоят те, кого в этот день на набережной нет, — экипажи в морях от Баренцева до Японского. Пока в Петербурге идёт парад, где-то на севере уже спустили дневные флаги, а во Владивостоке рабочий день только начинается. Так и живёт эта дата: гуляющее по июльским воскресеньям число и один и тот же день, поднятый на сопке над северной гаванью на рассвете и на невской набережной ближе к полудню.
10 комментариев
Информация
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 04:05
    ❝ День Военно-Морского Флота ❞ —

    — С Праздником, товарищи матросы, старшины, мичманы, офицеры и адмиралы, ветераны советского и российского Военно-Морского флота и кто служит сейчас, особо кто на боевом дежурстве! ...
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 04:21
      Всех моряков с праздником!!!
      Семь футов воды под килем!!!
      За тех, кто в походе, на вахте, на дежурстве, на борту!!! drinks drinks drinks
      А те, кто за бортом и так напьются.
      С днем ВМФ РФ!!! soldier
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +3
        Сегодня, 04:57
        День Военно-Морского Флота России
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 06:35
        Цитата: Бородач
        Семь футов воды под килем!!!
        За тех, кто в походе, на вахте, на дежурстве, на борту!!

        Три фута под килём, за тех кто в море, на вахте и на гауптвахте !
        Таким был девиз моряков Союза, которого больше нет.
  2. Sergey39 Звание
    Sergey39
    +5
    Сегодня, 05:17
    Всех причастных, с Нашим праздником!
    Семь футов под килем и число погружений равно числу всплытий!!!
  3. север 2 Звание
    север 2
    +2
    Сегодня, 05:19
    Все наши дела испровергнутся , если флот истратится !
    С Праздником Вас ! С Днём Военно-Морского Флота
  4. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    0
    Сегодня, 05:59
    С праздником, мои дорогие мореманы!
    Держите краба!
    Врагу не сдаётся наш гордый Варяг!
    Мы обязательно победим!
  5. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    0
    Сегодня, 06:05
    С Праздником, особенно тех парней кто на передке его встречает! Удачи вам парни!
  6. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    0
    Сегодня, 06:47
    С праздником всех причастных! Семь футов под килем!
  7. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 06:49
    С праздником - с Днем Военно-Морского Флота!
    Некоторые уточнения:
    1. В дату 24 июля праздник отмечался до 1980 года. С 1981 года - в последнее воскресенье июля, Постановлением Президиума Верховного Совета....
    2. "Пока в Петербурге идёт парад, где-то на севере уже спустили дневные флаги, а во Владивостоке рабочий день только начинается." - не так... Когда в Питере идет парад, в это же время идет парад в Североморске (часовой пояс один), а во Владивостое уже всё выпито и народ пошел спать - Владик UTC +10 часов, Петропавловск-Камчатский + 12 часов....
    Такие дела... редкий на флоте праздник, когда корабельный состав надевает парадную форму №1 - белый верх и белый низ. Так тоже не везде , раньше по норме положенности Форма №1 выдавалась только на ЧФ и Каспии... были некоторые года, когда командование "пробивало" Ф №1 на ТФ и Балтике, а вот на СФ достоверно таких данных не припомню....

    За тех кто в море, на службе, на вахте и гауптвахте! Ура!