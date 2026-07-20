ФСБ сорвала планы украинских спецслужб по серии атак на регионы России
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Украинские спецслужбы готовили масштабную серию атак на стратегические объекты в разных регионах России, однако их планы были сорваны благодаря операции ФСБ. Так, в Ростове-на-Дону предотвращён удар по военному аэродрому с применением 13 FPV-дронов, оснащённых системой автономного наведения.
Один из завербованных исполнителей сразу сообщил о предложении украинской разведки российским контрразведчикам. После этого операция перешла под полный контроль ФСБ. Это позволило выйти на тайники с беспилотниками, выявить всю цепочку участников и собрать доказательства подготовки диверсий.
Результаты технической экспертизы изъятых дронов оказались не менее интересными. Из памяти аппаратов специалисты восстановили маршруты полета, координаты целей и алгоритмы работы. По их данным, после потери связи с оператором беспилотники должны были переходить в автономный режим и самостоятельно выбирать цель по силуэту.
Расследование также позволило выйти на организаторов, логистику доставки комплектующих и зарубежных координаторов операции. Это одна из наиболее масштабных диверсионных кампаний, сорванных российскими спецслужбами за последние месяцы.
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