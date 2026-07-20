ФСБ сорвала планы украинских спецслужб по серии атак на регионы России

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ФСБ сорвала планы украинских спецслужб по серии атак на регионы России


Украинские спецслужбы готовили масштабную серию атак на стратегические объекты в разных регионах России, однако их планы были сорваны благодаря операции ФСБ. Так, в Ростове-на-Дону предотвращён удар по военному аэродрому с применением 13 FPV-дронов, оснащённых системой автономного наведения.

Один из завербованных исполнителей сразу сообщил о предложении украинской разведки российским контрразведчикам. После этого операция перешла под полный контроль ФСБ. Это позволило выйти на тайники с беспилотниками, выявить всю цепочку участников и собрать доказательства подготовки диверсий.

Результаты технической экспертизы изъятых дронов оказались не менее интересными. Из памяти аппаратов специалисты восстановили маршруты полета, координаты целей и алгоритмы работы. По их данным, после потери связи с оператором беспилотники должны были переходить в автономный режим и самостоятельно выбирать цель по силуэту.

Расследование также позволило выйти на организаторов, логистику доставки комплектующих и зарубежных координаторов операции. Это одна из наиболее масштабных диверсионных кампаний, сорванных российскими спецслужбами за последние месяцы.
10 комментариев
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  1. alexoff Звание
    alexoff
    +3
    Сегодня, 10:09
    Украинские спецслужбы готовили масштабную серию атак на стратегические объекты в разных регионах России, однако их планы были сорваны благодаря
    тому что
    Один из завербованных исполнителей сразу сообщил о предложении украинской разведки российским контрразведчикам.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 10:19
      А теперь простой вопрос... исполнитель осознал или испугался последствий?
      По поводу того, что ФСБ воспользовались данными от исполнителя или сами вышли на тех, кто готовился осуществить диверсию... так по всякому бывает, потому как борьба с террористами/диверсант ми, процесс комплексный.
      Главное результат! soldier
      1. AleksByk Звание
        AleksByk
        +1
        Сегодня, 10:22
        Возможно исполнитель проявил гражданскую сознательность (чего всем желаю) - согласился на предложение и тут же сдал организаторов
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +1
          Сегодня, 10:35
          Цитата: AleksByk
          Возможно исполнитель проявил гражданскую сознательность (чего всем желаю) - согласился на предложение и тут же сдал организаторов

          Возможно, но с натягом. Хочется верить что это оперативно-агентурная работа с инициативный выхода на укроспецслужбы с целью агетурного внедрения.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 10:25
      hi Необходимо осознавать, что торчат уши гадящих мелко бритов с матрасниками и сионистами.
      Можно сказать, идёт непримиримая война с MI 6, ЦРУ и Моссад.
      Поэтому наши сми должны вести кампанию защиты интересов российского народа и Отечества, так как официальным лицам и политикам не всегда удобно озвучивать правдивую информацию.
  2. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    0
    Сегодня, 10:17
    Украинская операция "Паутина 2.0" сорвана? Или где-то ещё есть тайники с БПЛА?
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 10:38
      Цитата: Артур Грудинин
      Украинская операция "Паутина 2.0" сорвана? Или где-то ещё есть тайники с БПЛА?

      Тут ведь как winked Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Чем лучше работают наши спецслужбы, тем хуже развивается ПВО. А ощущение такое, как будто она только родилась.
  3. Earl Звание
    Earl
    +1
    Сегодня, 10:28
    Предотвратить атаку - это хорошо, но еще лучше было бы ликвидировать её организаторов, ибо иначе всё повторится, а очередной исполнитель может не поставить в известность спецслужбы.
  4. sak1969 Звание
    sak1969
    -1
    Сегодня, 10:28
    СМИ публикуют спутниковые снимки аэродрома "Энгельс-2" после атаки в ночь на 16 июля: мы потеряли стратегический бомбардировщик Ту-95. Борт от удара БПЛА разломило на 2 части, но он не выгорел полностью Официально МО ничего не говорит.
    1. sgrabik Звание
      sgrabik
      0
      Сегодня, 10:49
      Хватит нелепую чушь пороть, какие СМИ это публикуют, бандеровские ???