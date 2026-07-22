Национальность - графа, придуманная свободой
Национальность родилась как обещание освобождения, а осталась в истории как самый точный инструмент сортировки людей.
Средневековый университет делил своих школяров на nationes — землячества по краю, откуда студент приехал в Болонью или Париж. Пикардийская нация, английская нация, германская нация: клубы взаимопомощи, а не политические тела. Человек из английской нации мог быть валлийцем, ирландцем или фламандцем, лишь бы прибыл с той части Европы, что была за этой нацией закреплена. Слово уже существовало, а того, что мы вкладываем в него сегодня, ещё не было и в помине. Пять веков спустя это же слово будет решать, кому жить в столице, кому ехать по этапу, а кому просто не поступить в институт. Путь от студенческого землячества до расстрельной анкеты стоит того, чтобы его проследить.
До конца XVIII века огромное большинство людей на вопрос «кто ты» ответило бы иначе, чем отвечает сейчас. Крестьянин под Реймсом был прежде всего христианином, затем подданным своего сеньора и короля, затем жителем своей округи и лишь где-то на периферии сознания тем, кого мы назвали бы французом. Разумеется, всё было сложнее любой схемы: сословная честь, цеховая гордость, память о старом герцогстве — лояльностей хватало, и они переплетались. Но связывали они человека вертикально, вверх, к сеньору и Богу, и вширь, но лишь по узкому кругу лично знакомых, а не с миллионами незнакомцев, говорящих на том же наречии. Нация в современном смысле требует, чтобы незнакомец за сотни вёрст был тебе ближе соседа-иноверца. Это противоестественное допущение пришлось долго и старательно внушать.
Изобретение народа
Перелом наступил тогда, когда понадобилось ответить на вопрос, кому принадлежит власть. Пока источником суверенитета оставался монарх, помазанный свыше, вопрос о народе не стоял: народ был объектом управления, а не субъектом. Руссо и вслед за ним Французская революция перевернули конструкцию, объявив источником власти народ. Но едва власть провозгласили народной, немедленно выяснилось, что народ нужно как-то очертить. Кто входит в суверена, а кто нет? Абстракция «воля нации» бесполезна, пока не сказано, чьи именно голоса эту волю составляют.
Здесь и кроется первый парадокс, который тянется до сего дня. Категория, изобретённая ради освобождения, чтобы вырвать власть у династий и вернуть её людям, с первого же дня работала на отбор. Определить нацию значит провести черту: эти внутри, те снаружи. Революция, провозгласившая права человека, одновременно изобрела эмигранта и врага нации. Освобождение и исключение оказались двумя сторонами одного акта, и разделить их не удавалось ещё никому.
XIX век добавил к политическому изобретению культурную подкладку. Немецкий романтизм с его Гердером, культом народного языка, собиранием сказок и поисками «духа народа» предложил другую нацию — органическую общность крови, почвы и наречия. Историки принялись описывать народы как древние природные единицы, будто немцы или чехи существовали от начала времён и лишь ждали пробуждения. Прошлое сочиняли задним числом, и оно ложилось убедительнее любого настоящего: читатель верил, потому что хотел верить.
Две Европы одной идеи
Из этого выросли две несводимые модели, спор между которыми не окончен и сегодня. Французская традиция понимала нацию как политический выбор: нация есть ежедневный плебисцит, желание жить вместе под общими законами, и происхождение здесь вторично. Немецкая понимала её как судьбу: ты рождаешься немцем, как рождаешься с цветом глаз, и никакой закон этого не отменит. Гражданская модель говорит новоприбывшему: стань одним из нас. Этническая на это только пожмёт плечами — стать нельзя, можно лишь родиться.
Разница не академическая. Она определила, кто в XX веке получал паспорт, а кто — жёлтую звезду. Гражданскую модель за это любят вспоминать как светлую версию национализма: дверь-то оставалась открытой. Соблазнительно поверить. Но и французская республика, проповедуя нацию-договор, вела свою ассимиляцию железной рукой: бретонца, провансальца, эльзасца превращали в француза через школу, армию и запрет говорить на родном языке во дворе лицея. Гостеприимство гражданской нации имело цену — отказ от себя прежнего. Дверь была открыта, но входить полагалось налегке, оставив язык и память за порогом.
Империя считает подданных
Самое поучительное происходило там, где ни французская, ни немецкая модель не работали, — в многонациональных империях. Австро-Венгрия, Российская империя, позже Советский Союз столкнулись с задачей, которой Франция не знала: как управлять десятками народов под одной короной, никого формально не делая государствообразующим. Здесь и совершился решающий переход: национальность из философского понятия стала графой в анкете. Ответ был административным. Национальность превратили в учётную единицу, в то, что переписывают, классифицируют, вносят в реестр.
И тут абстракция обрела плоть. Пока нация была идеей поэтов и революционеров, она вдохновляла. Став строкой документа, она начала распоряжаться судьбами напрямую. В советском случае эта логика доведена до предела: печально знаменитый пятый пункт паспорта, та самая графа «национальность», фиксировал её, определяемую по родителям, как наследуемое клеймо. Оно не совершало ничего само, оно лишь лежало на странице, но при поступлении в нужный институт эта строка оказывалась тяжелее аттестата, при назначении на должность перевешивала опыт, при выборе места жительства спорила с пропиской, то есть с разрешением жить в данном городе. Человек носил свой приговор в кармане, не совершив никакого преступления. Государство, официально боровшееся с национализмом, вело национальный учёт с точностью, которой позавидовал бы любой этнограф. Целые народы депортировали не за поступки, а за графу.
Здесь напрашивается удобный вывод: этническая модель кровожадна, гражданская безопасна. Он неверен. Депортировали по графе и в имперской логике, и в советской, где официальной идеологией был как раз интернационализм. Теория нации, записанная в конституции, тут вообще ни при чём. Работает сама операция: присвоить человеку национальность как объективное свойство, внести в реестр — и вот уже готов инструмент, которому наплевать на намерения того, кто его завёл. Хотя разница намерений, конечно, есть. Этнограф-энтузиаст и чекист с расстрельным списком делают формально одно и то же, но живому человеку между ними не всё равно. Только реестру эта разница безразлична: он переживёт обоих и дождётся, пока найдётся третий, кому он пригодится.
Народы, нарезанные по чужой линейке
Вторая половина XX века добавила к этой истории собственный поворот, поучительный вдвойне. Народы Азии и Африки взяли национальную идею у своих же колонизаторов и обратили против них: язык самоопределения, изобретённый в Париже и Берлине, оказался универсальным оружием против Парижа и Берлина. Империя научила покорённых говорить «нация» — и покорённые потребовали свою.
Но освобождение унаследовало ловушку вместе с идеей. Границы новых государств рисовали не народы, а колониальные чиновники — по параллелям, по руслам рек, по кабинетным компромиссам европейских столиц. Внутри одной проведённой линейкой линии оказывались враждующие общности, а единый народ рассекался надвое чужой границей. Национальное самоопределение получило территорию, но с ней не совпало. Оттого многие постколониальные государства десятилетиями строили нацию задним числом, точь-в-точь как европейские историки веком раньше, только теперь под грохот пограничных войн. Инструмент освобождения работал исправно, вся беда была в чертеже, доставшемся от прежнего хозяина.
Воображаемое сообщество и его бухгалтерия
Бенедикт Андерсон назвал нацию воображаемым сообществом, и определение прижилось не случайно. Ни один член нации не знает и сотой доли своих соотечественников, но твёрдо верит в их существование и в свою с ними связь. Эта вера не обман — она реальна ровно настолько, насколько реальны её последствия: за воображаемое сообщество идут умирать вполне настоящей смертью. Но у всякого воображаемого сообщества есть бухгалтерия, и ведёт её государство. Печатный станок, единый учебник истории, общий литературный канон, перепись населения — вот аппарат, который превращает разрозненное население в нацию, сознающую себя.
Вот что на самом деле произошло за эти два века. Национальность не древняя порода, дремавшая в народах до поры, а сравнительно недавнее сооружение, возведённое под конкретную задачу и обставленное лесами государственных институтов. Леса эти никогда не убирали. Каждое поколение достраивает здание заново: через школу, где учат правильному прошлому, через паспорт, где ставят правильную графу, через границу, где сортируют своих и чужих. Естественным здание кажется лишь тем, кто родился внутри и не видел стройки. А стройка идёт непрерывно, просто мы называем её культурой и традицией.
Один и тот же инструмент раздавал независимость и рыл рвы под расстрелы, поднимал колонии и делил континенты по живому. Хорош он или дурен, спорить об этом так же осмысленно, как спорить, хорош ли огонь. От спора он гореть не перестанет.
Куда делась графа
Сегодняшний век постройку расшатывает, не снося, и делает это способом, который легко принять за отступление. Государства всё реже спрашивают национальность прямо. Из паспортов всё большего числа стран графа исчезла за последние десятилетия, анкеты стали деликатнее, публичная норма велит не любопытствовать о происхождении. Со стороны похоже, что категория тихо уходит в прошлое вместе с империями, её породившими.
Но вместе с прямым вопросом никуда не делся учёт, он лишь сменил одежду. Место одной откровенной строки заняли гражданство, страна рождения, место рождения родителей, отметки о въездах и выездах, отпечаток большого пальца на пограничном стекле. Государство перестало спрашивать «кто ты по крови», потому что всё чаще способно вывести ответ самостоятельно, из данных, которые собирает и без всякой графы. Насколько точно оно это делает, вопрос спорный, и энтузиасты цифрового учёта обещают куда больше, чем умеют. Но направление ясно: прямой вопрос был грубым инструментом эпохи бумажного паспорта, и он отмирает не потому, что государство раздумало сортировать, а потому, что научилось обходиться без признания сортируемого. Графу не отменили, её просто размазали по десятку ведомственных баз, откуда она при нужде собирается обратно.
Здесь принято облегчённо вздохнуть: наконец-то от клейма к свободе самоопределения, от навязанной национальности к личному выбору идентичности. Красивая мысль, и почти вся неправда. Исчезновение графы из паспорта значит лишь, что государство сортирует людей по происхождению тише и без их участия. Открытая графа была хотя бы честна: человек видел свой приговор и мог его оспорить. Приговор, собранный из десятка разрозненных отметок, не предъявляют, он срабатывает молча: при пересечении границы, при проверке благонадёжности, при отказе, причину которого не сообщают. Прежняя национальность была клеймом видимым. Нынешняя невидима, и оттого с ней труднее спорить.
За два с лишним века понятие так и не выбрало между освобождением и отбором, да и не выберет, потому что делает то и другое разом. Разве что научилось прятать вторую свою половину за первой, и в этом весь его прогресс. Мы унаследовали инструмент вместе с этой неразрешимостью и передадим дальше, тем более коварный, чем менее заметный. Изживём ли мы национальность — вопрос праздный: инструмент такой полезности не выбрасывают, его перекладывают из кармана в базу данных. А вот научимся ли когда-нибудь держать его, не хватаясь за лезвие, этого за нами история пока не замечала.
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