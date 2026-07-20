ВС РФ атаковали 6 АЗС в трёх областях Украины за минувшие сутки
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Системная работа по перекрытию каналов снабжения украинских сил продолжается. За минувшие сутки под удары российских вооружённых сил попали ещё шесть автозаправочных станций на Украине. Две из них – в Сумской области, две – в Николаевской, ещё две – в Харькове и Харьковской области.
Все эти объекты, по данным источников, использовались для обеспечения нужд ВСУ. АЗС в прифронтовых и тыловых регионах последовательно уничтожаются как часть масштабной кампании против топливной инфраструктуры.
Атаки на заправки в трёх областях – лишь часть общей картины. По некоторым данным, только с 10 по 18 июля российскими силами было поражена 51 заправочная станция противника. Всего же с начала атак на украинские заправки ударам подверглись более 250 АЗС.
По официальным данным, на Украине работают порядка 5-6 тысяч автозаправочных станций. Утрата около 250 АЗС в масштабах всей страны – это около 5% от общего числа. Однако в регионах, прилегающих к линии фронта, ситуация значительно серьёзнее. Там поражённых заправок, по некоторым оценкам, сильно больше.
Официальный Киев традиционно не подтверждает военное назначение автозаправочных станций, прикрываясь заявлениями про гражданскую инфраструктуру.
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