ВС РФ атаковали 6 АЗС в трёх областях Украины за минувшие сутки

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ВС РФ атаковали 6 АЗС в трёх областях Украины за минувшие сутки


Системная работа по перекрытию каналов снабжения украинских сил продолжается. За минувшие сутки под удары российских вооружённых сил попали ещё шесть автозаправочных станций на Украине. Две из них – в Сумской области, две – в Николаевской, ещё две – в Харькове и Харьковской области.



Все эти объекты, по данным источников, использовались для обеспечения нужд ВСУ. АЗС в прифронтовых и тыловых регионах последовательно уничтожаются как часть масштабной кампании против топливной инфраструктуры.

Атаки на заправки в трёх областях – лишь часть общей картины. По некоторым данным, только с 10 по 18 июля российскими силами было поражена 51 заправочная станция противника. Всего же с начала атак на украинские заправки ударам подверглись более 250 АЗС.

По официальным данным, на Украине работают порядка 5-6 тысяч автозаправочных станций. Утрата около 250 АЗС в масштабах всей страны – это около 5% от общего числа. Однако в регионах, прилегающих к линии фронта, ситуация значительно серьёзнее. Там поражённых заправок, по некоторым оценкам, сильно больше.

Официальный Киев традиционно не подтверждает военное назначение автозаправочных станций, прикрываясь заявлениями про гражданскую инфраструктуру.
14 комментариев
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  1. Buyan Звание
    Buyan
    -2
    Сегодня, 10:54
    Неплохие новости, побольше бы таких и каждый день
    1. роман66 Звание
      роман66
      -1
      Сегодня, 11:04
      Бить надо по доставке. АЗС конечный пункт
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +2
        Сегодня, 11:37
        Цитата: роман66
        Бить надо по доставке. АЗС конечный пункт

        При том что АЗС на Украине порядка 6000...
    2. barclay Звание
      barclay
      0
      Сегодня, 13:19
      6 АЗС? Честно говоря, не густо.. Нужно громить пути и средства доставки ГСМ, и желательно там, в западной части.
  2. Konnick Звание
    Konnick
    +1
    Сегодня, 11:05
    Ну раздолбим АЗС, так будут передвижные как раньше в Крыму. Они по НПЗ и нефтебазам, а мы тратим дорогие дроны на заправки
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 11:13
      Вообще то наши давно и по НПЗ и по нефтебазам и по складам маркетплейсов с почтой били. Другое дело, что там давно адаптировались к мощным ответкам, а у нас пока только начинается этот процесс. У них 1400км границы с ЕС, из одних мостов и тоннелей, замучаешься все выносить лишая путей доставки. Ну если только ТЯО, да, оно поможет.
  3. Фразах Звание
    Фразах
    -4
    Сегодня, 11:19
    Вряд ли чубатые будут так распыляться, но чисто из вредности могут долбануть и по гражданским АЗС в приграничье, кто его знает, что у наркоманов в голове, после дозы лупят по чему угодно.
    1. Eskobar Звание
      Eskobar
      0
      Сегодня, 11:31
      Эти, "наркоманы" за месяц с лишним поставили в "позу" наше производство бензина. Если в крупных городах еще можно что то достать, в районах вообще жесть. Люди с ночи стоят в очередях на пустые заправки, потому что тупо деваться не куда.
  4. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Сегодня, 11:27
    Их там тысячи и сколько нужно БЛА и снарядов, а НПЗ уже все раздолбили ?
  5. 123_123 Звание
    123_123
    -3
    Сегодня, 11:35
    6 азс, а надо 2 аэс. Чего все боятся, это уже просто смешно. Время работает не на россию
  6. Алексей Алексеев_5 Звание
    Алексей Алексеев_5
    -2
    Сегодня, 11:36
    Хм.. А сколко нефтеперегонных заводов потеряла Россия за это время?Орден ебукентия за храбрость начштаба ГШ..Врежь хоть раз по банковой,или по поезду западных вояжёров. Не бзди..История тебя оправдает
  7. Эд Мак Звание
    Эд Мак
    -1
    Сегодня, 11:38
    5000 работает, за сутки уничтожено 5. Они хорошо защищены? Лучше чем наши НПЗ?
  8. Дедок Звание
    Дедок
    -1
    Сегодня, 11:42
    Там поражённых заправок, по некоторым оценкам, сильно больше.

    Там % поражённых заправок, по некоторым оценкам, сильно больше.
  9. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    -1
    Сегодня, 12:10
    А мы готовы к ответным подобным ударам, у нас есть передвижные коммерческие бензовозы?
    Или опять будем искать ответ по факту бытия?
  10. Комментарий был удален.