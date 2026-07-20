На авиабазе в США в результате пожара утратил боеспособность конвертоплан Osprey

Конвертоплан принадлежит эскадрилье VMM-266 (Fighting Griffins»), входящей в состав 2-го авиакрыла морской пехоты США. Подразделение размещается на авиабазе Нью-Ривер в Северной Каролине и эксплуатирует конвертопланы MV-22B для транспортных задач, десантирования и снабжения.
Пожар был оперативно потушен наземными службами военной базы. Однако, несмотря на отсутствие пострадавших, конвертоплан утратил боеспособность и требует серьёзного ремонта двигателя.
MV-22B Osprey - уникальный конвертоплан, сочетающий возможности вертолёта (вертикальный взлёт и посадка) и турбовинтового самолёта (высокая скорость и дальность). Он оснащён двумя двигателями Rolls-Royce AE1107C, развивает скорость до 500 км/ч, способен перевозить до 24 десантников. В грузовом варианте - до 9 тонн груза.
Предварительной причиной пожара называют техническую неисправность при запуске двигателя. Специалисты проводят расследование инцидента.
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