На авиабазе в США в результате пожара утратил боеспособность конвертоплан Osprey

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На авиабазе в США в результате пожара утратил боеспособность конвертоплан Osprey

На авиабазе KIWA в Аризоне произошёл инцидент с конвертопланом MV-22B Osprey морской пехоты США. Во время запуска двигателя на борту вспыхнул пожар.

Показано возгорание на этом летательном аппарате.



Конвертоплан принадлежит эскадрилье VMM-266 (Fighting Griffins»), входящей в состав 2-го авиакрыла морской пехоты США. Подразделение размещается на авиабазе Нью-Ривер в Северной Каролине и эксплуатирует конвертопланы MV-22B для транспортных задач, десантирования и снабжения.

Пожар был оперативно потушен наземными службами военной базы. Однако, несмотря на отсутствие пострадавших, конвертоплан утратил боеспособность и требует серьёзного ремонта двигателя.

MV-22B Osprey - уникальный конвертоплан, сочетающий возможности вертолёта (вертикальный взлёт и посадка) и турбовинтового самолёта (высокая скорость и дальность). Он оснащён двумя двигателями Rolls-Royce AE1107C, развивает скорость до 500 км/ч, способен перевозить до 24 десантников. В грузовом варианте - до 9 тонн груза.

Предварительной причиной пожара называют техническую неисправность при запуске двигателя. Специалисты проводят расследование инцидента.
2 комментария
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  1. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 10:51
    - 1 мерикатосовская лайба. good Кстати, на фото в открытых дверях стоят огнетушители...Только вот желающих тушить не наблюдается bully
  2. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:53
    На авиабазе в США в результате пожара утратил боеспособность конвертоплан Osprey
    Хоть бы взорвался от начавшегося пожара. Топлива-то там, море разливанное wink