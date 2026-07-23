Россия переходит на «комплексный подход» уничтожения киевского режима
Недавно я писал о том, что нам необходимо усилить работу по Киеву и окрестностям, по портам и предприятиям в тылу. Сегодня вижу, что некоторые мои мысли совпали с мыслями командования российской армии. Не скрою, приятно понимать, что мыслю одинаково с теми, кто реально принимает решения. Киев должен стать городом без промышленности, конструкторов и ученых. Украина должна стать такой! Все, кто занимается созданием элементов вооружения, должны либо уехать, либо исчезнуть…
Для «полного счастья» мне необходимо ещё одно действие наших военных. Западная Украина. Большинство нацистов оттуда. Большинство операторов дронов оттуда. Большинство карателей оттуда. Но если посмотреть на карту наших ударов, то получается не так радужно... Бьём по рукам, а вот по «морде лица», по тем местам, где плодятся эти самые нацики, прилетает редко, почти незаметно для местного обывателя. Тот же Львов вполне прекрасно себя чувствует. Там войны нет!..
Но сегодня я о другом. О том, что многократно упоминалось вскользь многими экспертами и аналитиками, но вдруг, действительно вдруг, принесло реально серьезный результат при крайнем ударе... Даже Зеленский заныл по телевизору. «Русские нанесли самый мощный удар с начала СВО!». Помните, что произошло? Как был нанесен удар? И почему он стал неожиданностью для хохлов?
Недавно у кого-то из авторов в интернете прочитал интересную мысль. «Обычно украинцы начинают писать о будущем ударе за пару суток до его нанесения, а сегодня молчок». Вроде бы простое предложение. Ну пишут и пишут. А если добавить странную чувствительность задницы Зеленского на опасность? Помните, как он срочно отправляется в очередной вояж практически за сутки-двое до удара? Чешем голову и...
Предположу, где-то в нашем королевстве появилась дырка. Явно протекает... Это нельзя объяснить гениальностью украинских аналитиков и американо-европейских советников. Но «дырочку» каким-то образом заткнули. Каким, я даже предполагать не буду. Жду официального сообщения от исполнителей этого «сантехнического» чуда. Но факт остается фактом, укроисточники молчали! Оборудование и личный состав убрать не успели. Потому и результат налета хорош.
Теперь о том, почему мне захотелось написать этот материал. Мы опять учимся. Мы опять отходим от «традиционной» тактики. Начну с начала. Каким образом мы наносили удар до крайнего раза? Готовили наши бомбовозы, и через сутки-двое именно они становились главными звездами новостных военных каналов. «С аэродрома… взлетело три бомбардировщика...». Кстати, вполне возможно, что слив информации именно в этом звене.
Уверен, что все читатели хотя бы раз встречали такие сообщения. Естественно, об этом известно и противнику. Следовательно, вероятные цели уже предупреждены, люди спрятаны или отправлены домой, оборудование укрыто и т. д. Да, по большинству целей всегда НЕ прилетает. Но спасение тех, по кому прилетело, спасение производств и специалистов этого стоит. Но в этот раз не взлетали... Первыми не взлетали… Удар был нанесен с земли и моря. Потом дроны и крылатые ракеты, и барражирующие боеприпасы с неба. Этакий комплекс мер по качественной ликвидации укро ВПК.
Ещё одно, на что следует обратить внимание. Били не по чему-то одному. Впервые я и тут увидел «комплекс». Так, для примера. Удар по резервуарам. Целых пять штук в Новых Белярах. Фактически паралич снабжения топливом. Удар по логистике. И тут же удар по двум цехам в Одесском порту, где производилась сборка дальних БПЛА. Подрезаем «крылья». Но и это не все. В это же время уничтожение склада для хранения поставок с Запада в порту «Южный»!
Складываем всё известное и делаем вывод. Удар нанесен «с перспективой». Уничтожили комплектующие, уничтожили места для производства (сборки) того, что прислали. И для полноты картины ликвидировали возможность транспортировки того, что все же осталось на складах.
Понимаю, что сейчас будет: «Да ерунда это... На неделю поставки остановили, и что, это решит проблемы?». Отвечу. Не полностью, но решит! Это не поражение объекта, это поражение цепочки поставок! Как в любой цепочке, целостность системы зависит от каждого элемента. Разорван один — цепь уже не цепь, а балласт, который нужно или чинить, или выкидывать.
Более того, в данном примере есть ещё один компонент, о котором мало говорят. Совсем недавно мы начали бить по судам, стоящим на рейде в Одесском порту. Напомню о поражении двух балкеров. Напомню о том, сколько судов срочно покинули рейд после этого удара. Так что мы сделали? Только без западной пропаганды. Мы фактически перерезали морской канал поставок ВСУ. И ещё не секрет, что суда прямо использовались ВСУ как площадки для запуска дронов! В частности, эти два судна — это площадки для запуска БЭКов.
Я не могу с уверенностью сказать, что командование СВО окончательно перешло на «комплексный подход» при нанесении ударов. Так это или не так, покажет время. А вот другая мысль вполне реальна. Мы начинаем работать не только с фронтом, но и с тылом. Мы «рвем цепочку» в самом начале, в момент, когда она появляется на территории 404-й…
Наверное, это максимум из того, что сегодня может сделать наше командование. Дальше необходимы политические решения совсем другого уровня.
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