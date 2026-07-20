Экс-начальник 27-го ЦНИИ Минобороны получил 13 лет строгого режима за взятки
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Бывший начальник 27-го Центрального НИИ Минобороны Андрей Протасов проведёт 13 лет в колонии строгого режима – таков вердикт Савёловского суда столицы. Суд признал его виновным в неоднократном получении взяток – как крупных, так и особо крупных, а также в злоупотреблении служебными полномочиями.
По данным следствия, в 2014-2024 годах институт исполнял зарубежные контракты по внедрению высоких технологий. Начиная с 2020 года Протасов регулярно получал от подчинённых деньги за включение в приоритетную научную группу, что давало право на дополнительные стимулирующие выплаты. Взносы также шли за покровительство со стороны начальника.
Как стало известно корреспонденту в зале заседаний, кроме лишения свободы суд назначил бывшему начальнику НИИ штрафные санкции на 20 миллионов рублей, а также постановил изъять в доход государства имущество, стоимость которого сопоставима с объёмом полученных взяток. Дополнительно на его счета и активы наложен арест на сумму свыше 25 миллионов рублей. Фигурант полностью признал свою вину по всем пунктам обвинения.
До этого, за аналогичные нарушения, заместитель начальника управления имуществом специальных проектов Минобороны Олег Васенин был осуждён на шесть лет колонии строгого режима.
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