Экс-начальник 27-го ЦНИИ Минобороны получил 13 лет строгого режима за взятки

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Экс-начальник 27-го ЦНИИ Минобороны получил 13 лет строгого режима за взятки


Бывший начальник 27-го Центрального НИИ Минобороны Андрей Протасов проведёт 13 лет в колонии строгого режима – таков вердикт Савёловского суда столицы. Суд признал его виновным в неоднократном получении взяток – как крупных, так и особо крупных, а также в злоупотреблении служебными полномочиями.



По данным следствия, в 2014-2024 годах институт исполнял зарубежные контракты по внедрению высоких технологий. Начиная с 2020 года Протасов регулярно получал от подчинённых деньги за включение в приоритетную научную группу, что давало право на дополнительные стимулирующие выплаты. Взносы также шли за покровительство со стороны начальника.

Как стало известно корреспонденту в зале заседаний, кроме лишения свободы суд назначил бывшему начальнику НИИ штрафные санкции на 20 миллионов рублей, а также постановил изъять в доход государства имущество, стоимость которого сопоставима с объёмом полученных взяток. Дополнительно на его счета и активы наложен арест на сумму свыше 25 миллионов рублей. Фигурант полностью признал свою вину по всем пунктам обвинения.

До этого, за аналогичные нарушения, заместитель начальника управления имуществом специальных проектов Минобороны Олег Васенин был осуждён на шесть лет колонии строгого режима.
22 комментария
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  1. Никита Че Звание
    Никита Че
    +2
    Сегодня, 11:28
    Арест на активы в 25 лямов? Да это копейки,по сути квартира двушка в Москве,где нибудь в Тушино или ЗиЛарте.Этому типу можно смело заявку на СВО подавать,статья ниочем.Есть возможность героем стать))
  2. Амиго. Звание
    Амиго.
    +2
    Сегодня, 11:31
    От тюрьмы и от сумы не зарекайся
  3. astepanov Звание
    astepanov
    +9
    Сегодня, 11:31
    Ну что, "достижения" постсоветской власти налицо. Пятый год войны, только в оборонном ведомстве украдена сумма, превышающая два годовых военных бюджета Франции - и это только выявленные кражи. А сколько не выявлено? А сколько украдено в гражданских ведомствах? А нам всё рассказывают, что у нас социальное государство. Ну, разве что в смысле обслуживания социального слоя клептократов... Если бы ни воровство, то давно бы раскатали украинцев тонким слоем. Этих денег хватило бы и на науку, и на развитие промышленности, и на армию - хорошо вооруженную и обученную, на социалку. Кто-нибудь ответит за три десятка лет безудержного воровства? Хотя - вопрос риторический. Сами они, гады, не развешаются на фонарях. А добрым последышам Ельцина из кремля надо бы понимать, что их политика доведет страну до цугундера и им же выйдет боком.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 12:06
      Цитата: astepanov
      Если бы ни воровство

      Что значит: если бы не воровство? А в чём первопричина воровства\коррупции? "Зри в корень" как грится...
      Цитата: astepanov
      доведет страну до цугундера

      Цугундер это тюрьма, каторга... Как можно Страну в тюрьму посадить?
      1. Sensor Звание
        Sensor
        -1
        Сегодня, 12:19
        Как можно Страну в тюрьму посадить?

        Оккупация аналог. Сторонне управление и поражение граждан в правах.
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +5
      Сегодня, 12:10
      в гражданских ведомствах

      Как раз недавно отправлен в СИЗО Дмитрий Колобов, по делу о хищении на импортозамещение, общий ущерб, по предварительным оценкам от действий Колобова, может составить ~~1 млрд₽. Чуть раньше задержан Валентин Супрун, из Минпромторга, это 3-е задержание в этом министерстве. Взятки. И таких "эффективных манагеров" --- не сосчитать...
    3. uralex Звание
      uralex
      +1
      Сегодня, 12:33
      Ну что, "достижения" постсоветской власти налицо... А сколько не выявлено? А сколько украдено в гражданских ведомствах?
      Вот поэтому вороватые чиновники разных мастей и пытаются своих родственников и свои активы за "бугор" вывести, т.к. знают, что пока такие как они у власти, то будущего у страны не будет...
    4. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 13:28
      Цитата: astepanov
      . Если бы ни воровство, то давно бы раскатали украинцев тонким слоем. Этих денег хватило бы и на науку, и на развитие промышленности, и на армию - хорошо вооруженную и обученную

      Вчера Путин выступал и хвалил волонтёров за помощь бойцам СВО, народ собрал около 50 млрд. рублей. А сколько разворовали эти мздоимцы ? Наверное в разы больше. Ставили бы к стенке, воровали бы меньше.
  4. Александр Х Звание
    Александр Х
    +9
    Сегодня, 11:34
    Каждый день читаю о посадках, взятии под стражу, расследовании махинаций чиновников всех рангов, депутатов местного и районного маштаба, директоров предприятий и предпринимателей, военных с большими звездами... Все, как клещи вытягивают деньги из бюджета, ибо даже взятка данная за госзаказ, в конечном счете компенсируется взяткодателю через завышение цены госконтракта или снижение качества исполнения договора... А это, если вдуматься, все из нашего кармана. Это и недофинансирование здравохранения, образования, обороны...И суммы взяток и украденые суммы исчисляются не только жалкими миллионами, но и миллиардами рублей. Это только то, что удалось доказать или на чем удалось подловить негодяев. А сколько всего остается нераскрытым, незамеченым, недоказаным! Создается впечатление, что не меньше, чем второй бюджет разворовывают.
    Наказания все какие то мягкие... А раз не помогают имеюшиеся меры наказания, то пора уже и высшую меру наказания вновь водить, пускай хоть и с отсрочкой исполнения на год-другой и сроки отсидки пересметривать в сторону увеличения да и УДО не применять по подобным преступлениям.
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 11:41
      Александр Х
      Каждый день читаю о посадках, взятии под стражу, расследовании махинаций чиновников

      Пусть сами для себя колонии и тюрьмы строят, а то ведь для осужденных чиновников и мест отсидки не хватит.
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 12:10
      Цитата: Александр Х
      Наказания все какие то мягкие... А раз не помогают имеюшиеся меры наказания, то пора уже и высшую меру наказания вновь водить

      В Китае расстреливают. Постоянно! И не переводятся... А в античной Персии вообще судьи заседали на стульях обтянутых кожей их предшественников казнённых за взятки, что бы задницей чувствовали... wassat Думаете помогало? У этой проблемы нет разового решения...
      1. красноярск Звание
        красноярск
        +2
        Сегодня, 12:29
        Цитата: AllX_VahhaB
        В Китае расстреливают.

        В Китае лярд населения, им можно и расстреливать. А у нас демография хромает на обе ноги. Опять же, нехватка рабочей силы. Все осужденные, по разным статьям, должны вкалывать как рабы. За перловку и спецодежду. Должны приносить доход государству.
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          +1
          Сегодня, 12:33
          Так они и так работают. Шьют, строгают, пилят...
          1. красноярск Звание
            красноярск
            0
            Сегодня, 12:42
            Цитата: AllX_VahhaB
            Так они и так работают. Шьют, строгают, пилят...

            НЕ-не-не, шьют пусть зечки, а мужики должны вкалывать с 6-ти утра и до 9-ти вечера с перерывом на поедание перловки в 20 минут. Ну, чтобы отсидка медом не казалась.
      2. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 13:32
        Цитата: AllX_VahhaB
        Думаете помогало? У этой проблемы нет разового решения...

        Может вы и правы, но при Сталине меньше воровали.
  5. frruc Звание
    frruc
    +5
    Сегодня, 11:35
    Протасов регулярно получал от подчинённых деньги за включение в приоритетную научную группу

    Дык, там не научная группа, а банда по отмыванию денежных средств. А какова судьба взяткодателей и какое для них наказание не указано.
  6. g_ae Звание
    g_ae
    +1
    Сегодня, 11:42
    Тю! Не поделился или взял не по чину? Тут у судейских такие баснословные богатства находят, а они вроде как чиновники на зарплате. Все по-классике, если ты украл буханку хлеба - тебя посадят. Если ты украл железную дорогу - тебя выберут в конгресс. В нашем случае в Совет Федерации видимо?
  7. Stas157 Звание
    Stas157
    +1
    Сегодня, 11:42
    Это Минобороны или Минкоррупции по борьбе с бюджетом? Я запутался.
  8. Silbi Звание
    Silbi
    +1
    Сегодня, 11:54
    Почему меры наказания слабые? Так первыми, чем они начали заниматься после 91 года, это убрали статьи и многие смягчили, чтобы свободнее воровать, продавать и тп. Украл лярды, если попался, несколько лямов вернул, пока следствие, то и сё, тут уже и УДО подошло, конфискация смешная, всё переоформлено. Можно и на виллу свою, за бугром махнуть, со всей своей сворой. Лепота! А теперь власти патриоты нужны! Захотели быстро элиту богатую создать. Создали ,она и светится ежедневно, в криминальной хронике.
  9. Александр Х Звание
    Александр Х
    +1
    Сегодня, 13:04
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    В Китае расстреливают. Постоянно! И не переводятся... А в античной Персии вообще судьи заседали на стульях обтянутых кожей их предшественников казнённых за взятки, [/quote]

    Не знаю, как там в Персии, я там не был ©, а вот в Китае, население которого на порядок по численности превышает население России, количество казнокрадов всех мастей соизмеримо с Российским количеством воров. Может смертная казнь как то сказалась?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 13:42
      Цитата: Александр Х
      Может смертная казнь как то сказалась?

      Это после ВМВ начали либеральничать, а до этого веками вешали, стреляли и даже гильотину изобрели. Ну от хорошей жизни это делали, выходит что ВМН помогает.
  10. Cap.Nemo58rus Звание
    Cap.Nemo58rus
    0
    Сегодня, 14:05
    Как так то? Где особисты раньше то были? Будучи на службе в соответствующем управлении, постоянно находился под контролем фейсов. А тут целый начальник секретного нии...Времена другие что ли.