Сумская полиция невольно выдала расположение склада с БПЛА для ВСУ

8 374 14
Сумская полиция невольно выдала расположение склада с БПЛА для ВСУ

Полиция Сумской области разместила на своем официальном интернет-портале фотографии, на которых среди руин якобы «мирного» склада, по которому недавно был нанесен удар, отчетливо видны коробки с логотипом компании VYRIY INDUSTRIES, специализирующейся на серийном производстве ударных FPV-дронов, самолетных БПЛА и наземных роботизированных комплексов для нужд более чем двухсот подразделений ВСУ.

Отрабатывая обычную для украинской пропаганды методичку про «коварные удары по гражданской инфраструктуре», ведомство опубликовало кадры, снятые на уничтоженном авиационным ударом складе. Однако, по всей видимости, организаторы этой пропагандистской акции забыли убрать из кадра коробки, выдающие истинное содержимое склада.






Украинская пропаганда не впервые допускает подобный промах — ранее, пытаясь показать «ужасный удар по киностудии им. Довженко», украинские издания случайно засветили сложенные в стопки заготовки для крыльев дрона FP-2. Давно не секрет, что ВСУ уже приспособили под цеха для сборки БПЛА практически все доступные гражданские объекты. Кроме того, даже формально «мирные» украинские компании, такие как, например, пресловутая «Новая почта» и сети супермаркетов, активно сотрудничают с ВСУ, предоставляя свои склады и другие логистические мощности для транспортировки и хранения вооружений, боеприпасов и других грузов военного назначения.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Амиго. Звание
    Амиго.
    +10
    Сегодня, 11:30
    Увы и мы имеем, к сожалению, свой горький опыт, когда из-за недалёкого корреспондента и его репортажа накрыли штаб "Вагнера",
    с дураками и врагов не нужно - сами всё угробят
  2. drags33 Звание
    drags33
    +13
    Сегодня, 11:30
    Видимо, надо еще разок (а может и не один...) наведаться нашим "птичкам" на эти склады... А то там очень много целых коробок осталось )))))
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +10
      Сегодня, 11:34
      Вот вот, склад "уничтожили", а коробки целёхонькие стоят...
  3. Александр Х Звание
    Александр Х
    +4
    Сегодня, 11:41
    Срасибо фотографии- сразу видно, что тщательнее надо ровнять склады врага. Строение порушили, а коробочки с дронами, как из магазина- все новенькие, чистенькие.
    А рушили здание как раз с целью уничтожить вооружение вражеское...
  4. К-50 Звание
    К-50
    +4
    Сегодня, 11:43
    Полиция Сумской области разместила на своем официальном интернет-портале фотографии, на которых среди руин якобы «мирного» склада, по которому недавно был нанесен удар, отчетливо видны коробки с логотипом компании VYRIY INDUSTRIES, специализирующейся на серийном производстве ударных FPV-дронов, самолетных БПЛА и наземных роботизированных комплексов для нужд более чем двухсот подразделений ВСУ.

    Надо ещё туда добавить. Слишком много целого ещё осталось, а должно быть в труху и пепел. yes
  5. БойКот Звание
    БойКот
    +1
    Сегодня, 11:58
    А там вообще что-то невоенное осталось? Любой склад, любое призвдственное помещение можно не задумываясь ломать, и не ошибешься. Они и школы и детсады не стесняются использовать, вчера видел фото бензовоза.спрятанного под навесом школьного здания.
  6. Русич Звание
    Русич
    -1
    Сегодня, 12:00
    Украинская пропаганда не впервые допускает подобный промах

    А может не случайно? И не промах?
  7. Aken Звание
    Aken
    -2
    Сегодня, 12:01
    Раз коробки целы - склад не уничтожен.
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 12:08
      Цитата: Aken
      Раз коробки целы - склад не уничтожен.

      Не проработка до конца...
      Нужно срочно и немедленно устранить огрехи.
      Всё ценное и целое - в труху!
  8. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    -1
    Сегодня, 12:18
    Бьют как то несоразмерно цели
    Конечно проблем им прибавил этот удар ,но почему нет следов пожара ?
    Почему склад целёхонек только что внешний облик подпортили ?
    Я понимаю когда бьют по морским судам такими несоразмерными боеприпасами без возможности их потопить .Там есть свой резон ,хотя бы потому что такое поврежденное судно надолго станет в ремонт и возрастающая страховка за риски прибавит бюджету врага немалых трат .А тут как то удар следует признать не полностью успешным, но цель на разведку которой потрачены усилия и средства не уничтожена и ударный дрон который тоже немалых денег стоит не выполнил задачу
    Они соберут эти коробки и перенесут в другое место только и всего
    1. bk316 Звание
      bk316
      0
      Сегодня, 13:11
      почему нет следов пожара

      ОФ БЧ очевидно
  9. Kolt27 Звание
    Kolt27
    0
    Сегодня, 12:21
    Почему они не сгорели? request
    И вообще следов пожара не видно на фото
  10. Иван Кузьмич Звание
    Иван Кузьмич
    0
    Сегодня, 12:43
    Цитата: БойКот
    А там вообще что-то невоенное осталось? Любой склад, любое призвдственное помещение можно не задумываясь ломать, и не ошибешься. Они и школы и детсады не стесняются использовать, вчера видел фото бензовоза.спрятанного под навесом школьного здания.

    Привет там надо ломать все подряд, любые здания методично дом за домом и не стоит слушать из вой что там мирные
  11. skept Звание
    skept
    0
    Сегодня, 13:04
    Много коробок целые,повторно надо бить и с термитной начинкой