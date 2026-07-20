Сумская полиция невольно выдала расположение склада с БПЛА для ВСУ
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Полиция Сумской области разместила на своем официальном интернет-портале фотографии, на которых среди руин якобы «мирного» склада, по которому недавно был нанесен удар, отчетливо видны коробки с логотипом компании VYRIY INDUSTRIES, специализирующейся на серийном производстве ударных FPV-дронов, самолетных БПЛА и наземных роботизированных комплексов для нужд более чем двухсот подразделений ВСУ.
Отрабатывая обычную для украинской пропаганды методичку про «коварные удары по гражданской инфраструктуре», ведомство опубликовало кадры, снятые на уничтоженном авиационным ударом складе. Однако, по всей видимости, организаторы этой пропагандистской акции забыли убрать из кадра коробки, выдающие истинное содержимое склада.
Украинская пропаганда не впервые допускает подобный промах — ранее, пытаясь показать «ужасный удар по киностудии им. Довженко», украинские издания случайно засветили сложенные в стопки заготовки для крыльев дрона FP-2. Давно не секрет, что ВСУ уже приспособили под цеха для сборки БПЛА практически все доступные гражданские объекты. Кроме того, даже формально «мирные» украинские компании, такие как, например, пресловутая «Новая почта» и сети супермаркетов, активно сотрудничают с ВСУ, предоставляя свои склады и другие логистические мощности для транспортировки и хранения вооружений, боеприпасов и других грузов военного назначения.
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