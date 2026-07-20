Китай за три года строит столько субмарин, сколько их во всём флоте Франции

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Китай за три года строит столько субмарин, сколько их во всём флоте Франции

Согласно информации, опубликованной французской газетой Le Figaro 18 июля 2026 года, Китай в первой половине 2026 года осуществил спуск на воду пяти атомных подводных лодок за шесть месяцев. Данный показатель вызывает обеспокоенность в западных военных кругах, поскольку такие темпы судостроения не наблюдались в мировом военно-морском пространстве со времен Холодной войны.

Бывший начальник штаба Военно-морских сил Франции в 2021 году отмечал, что Китай каждые четыре года вводит в строй военно-морские силы, сопоставимые по численности с французскими. В настоящее время этот цикл сократился до трёх лет. Западные системы наблюдения фиксируют, что подводный потенциал Военно-морских сил Китая достиг уровня, требующего пересмотра существующих оценок.





Согласно докладу Международного института стратегических исследований Британии, опубликованному в феврале 2026 года, в период с 2021 по 2025 год Китай спустил на воду десять атомных подводных лодок общим водоизмещением 79 тысяч тонн. За аналогичный период США построили семь подводных лодок суммарным водоизмещением 55,5 тысячи тонн. Это первый случай после завершения Холодной войны, когда Соединенные Штаты уступили Китаю по темпам производства атомных подводных лодок.

По данным французских СМИ, за последние пять лет Китай ввел в строй около 24 подводных лодок различных типов, и даже совокупный ввод новых подводных лодок США и России, вместе взятых, не позволяет догнать китайские темпы. Строительство атомных подводных лодок сопряжено с решением сложнейших технических задач, включая миниатюризацию ядерных реакторов, создание специальных сталей с пределом текучести 1200 МПа, технологии безвальных насосов, системы вибродемпфирования и звукопоглощающие покрытия. Китай преодолел все эти технологические барьеры и наладил серийное производство, что свидетельствует о высоком уровне зрелости всей производственной цепочки.

Три судостроительных предприятия в Хулудао, Ухане и Шанхае одновременно ведут строительство атомных подводных лодок, обеспечивая производственный ритм, при котором ежегодно закладывается одна атомная подводная лодка с баллистическими ракетами и две многоцелевые атомные подводные лодки. Для сравнения, в США строительство подводной лодки типа Virginia занимает от трех до четырех лет, а среднегодовой ввод составляет 1,1-1,2 единицы. В первой половине 2026 года, когда Китай осуществил спуск пяти новых атомных подводных лодок, американские верфи продолжали работать в прежнем режиме. Согласно прогнозам Международного института стратегических исследований, к 2035 году китайский флот атомных подводных лодок может достичь 40 единиц.

Помимо количественного роста, произошёл качественный скачок. Ранние китайские подводные лодки Тип 091 имели уровень шума до 160 децибел и легко обнаруживались пассивными сонарами на расстоянии сотен километров. В модели 093B начали применяться двигатели с насосным реактивным движителем, что значительно снизило шумность. Строящиеся многоцелевые атомные подводные лодки типа 095 используют безвальную насосную технологию, которая исключает традиционные валы и использует электромагнитные силы для привода водяных струй, тем самым устраняя механический шум. По оценкам, уровень шума типа 095 снижен до 90-95 децибел, тогда как естественный шумовой фон океана составляет 90-100 дБ. Таким образом, китайские атомные подводные лодки перешли от статуса четко идентифицируемых целей к состоянию, практически неотличимому от окружающей среды.

Французские СМИ отмечают, что приоритеты китайских подводных сил претерпели фундаментальные изменения: от прежней концепции преимущественного развития обычных подводных лодок с ядерным компонентом Китай переходит к стратегии, где атомные подводные лодки становятся основой, а обычные подводные лодки играют вспомогательную роль. Производственные мощности расширены: количество специализированных верфей для строительства атомных подводных лодок увеличено с одной до трех.

Американская судостроительная промышленность сталкивается с серьёзными проблемами. Министр военно-морских сил США в ходе выступления в Конгрессе признал, что все американские кораблестроительные проекты находятся в неудовлетворительном состоянии, лучшие из них имеют задержки в шесть месяцев и превышение бюджета на 57 процентов. Только одна верфь в Соединенных Штатах способна строить атомные подводные лодки. По мере постепенного вывода из эксплуатации многоцелевых подводных лодок типа Los Angeles, к 2030 году количество американских ударных подводных лодок может сократиться до 47 единиц. Кроме того, соглашение AUKUS о поставках подводных лодок типа Virginia Австралии отвлекает ресурсы американских верфей.
15 комментариев
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  1. Вадим Топал-Паша Звание
    Вадим Топал-Паша
    +2
    Сегодня, 12:09
    Ну, Австралийцев могут кинуть и даже бабки не вернуть! скажут, что это для вашего же блага! :)
  2. russ71 Звание
    russ71
    +3
    Сегодня, 12:10
    Интересно узнать нашу статистику по строительству именно НОВЫХ лодок...
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      -1
      Сегодня, 12:43
      А смысл сейчас вкладываться в очень дорогую программу на десятилетия, если революция дронов всё меняют. Не, я понимаю у многих инерция мышления, но всё таки нужно трезво реальность воспринимать.
    2. Вайфу Звание
      Вайфу
      0
      Сегодня, 12:50
      Так она открытая. Подводный флот это единственное, что Россия строит в адекватные сроки, в отличие от надводного.
    3. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      0
      Сегодня, 13:03
      Интересно узнать нашу статистику по строительству именно НОВЫХ лодок...

      Википедия в помощь, вот информация по многоцелевым АПЛ проекта "Ясень"
      К-572 «Пермь» Заводские ходовые испытания
      «Ульяновск» Готовится к спуску на воду
      hi
  3. Stranger03 Звание
    Stranger03
    +4
    Сегодня, 12:15
    в период с 2021 по 2025 год Китай спустил на воду десять атомных подводных лодок общим водоизмещением 79 тысяч тонн.

    Ну согласно открытым источникам РФ за этот период ввела в строй 10-ть подлодок "три ракетных подводных крейсера стратегического назначения, семь многоцелевых подводных лодок"
    1. Сергей Ткач Звание
      Сергей Ткач
      +1
      Сегодня, 12:25
      ".... в апреле 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что с 2020 года в состав ВМФ введены четыре стратегические подлодки проекта «Борей-А» и четыре многоцелевые подлодки проекта «Ясень-М».
      Кроме того, известно, что 27 марта 2025 года состоялся спуск на воду нового атомного подводного крейсера «Пермь» проекта «Ясень-М»."
      tass.ru
  4. Сергей Ткач Звание
    Сергей Ткач
    0
    Сегодня, 12:21
    "...в период с 2021 по 2025 год Китай спустил на воду десять атомных подводных лодок общим водоизмещением 79 тысяч тонн. За аналогичный период США построили семь подводных лодок суммарным водоизмещением 55,5 тысячи тонн..." - темпы конечно поражают. А как с подготовкой экипажей? 47 ударных АПЛ США к 2030 - это много. И сколько АПЛ с 21 по 25 год спустили на воду мы...
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:25
    А теперь так, не только то имеет, кто хочет, а тот, кто МОЖЕТ себе это позволить.
    Китайцы могут...
  6. smart fellow Звание
    smart fellow
    +1
    Сегодня, 12:29
    Для сравнения, в США строительство подводной лодки типа Virginia занимает от трех до четырех лет

    Из-за перегруженности верфей и нехватки рабочей силы реальное время постройки сейчас составляет от 5 до 7–8 лет.
  7. Dead Мороз Звание
    Dead Мороз
    0
    Сегодня, 12:34
    95 дБ — это очень громкий звук, сопоставимый с ревом проезжающего мотоцикла с прямотоком, проходящим рядом поездом метро, криком толпы или работой пневматического перфоратора на расстоянии нескольких метров.Для сравнения:70–80 дБ: шум пылесоса, оживленная городская улица.85 дБ: громкий крик, интенсивный дорожный поток.95 дБ: громкий мотоцикл, вагон метро (в 7 метрах), фортиссимо гобоя (муз. инструмент).100 дБ: строительный отбойный молоток, раскат грома

    Замечу, что в таком шуме конечно не будет слышно подводной лодки. Но так ли сильно шумит море?
  8. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +2
    Сегодня, 12:41
    Пока запад прицепился к России, прозевал рост Китая. Через сколько лет, если такими темпами, Китай достигнет паритета с США по военным возможностям?
    1. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      0
      Сегодня, 13:12
      Тут уже пора задумываться о том, что будет, если в противостоянии США и КНР, Китай выйдет на первое место, а США утратят свою гегемонию в мире.

      В 2026 году рейтинг Global Firepower зафиксировал паритет между подводными флотами США и России. У каждой из стран по 66 субмарин.

      А вот Китай с 61 лодкой демонстрирует самый быстрый рост среди всех участников списка.
      Китай построил 24 подлодки за последние пять лет и обогнал Россию по количеству атомных субмарин, став вторым оператором такого флота в мире.
  9. Рядовой89 Звание
    Рядовой89
    0
    Сегодня, 13:09
    Ну Китайское руководство служит своей стране поэтому и результат такой, а кто из китайских руководителей не хочет служить своему народу, а хочет служить исключительно своей мошне, те оказываются на стадионах в промежутках между таймами.
  10. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    0
    Сегодня, 13:25
    С подводной лодки дроны сбивать - само то😂😂😂🤦🤦🤦особенно , FPV😂😂🙏🤝 в сегодняшних реалиях подводная лодка (на мой взгляд) может пригодится либо для доставки ядрен-батона, либо для пиратства против торгового флота, ибо военный флот сегодня отлично долбится БЭКамт, которые стоят в миллионы раз дешевле, чем субмарины и строятся в разы быстрее.