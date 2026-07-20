Зеленский подтвердил удары по логистике и нефтебазе в Московской области

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Зеленский подтвердил удары по логистике и нефтебазе в Московской области


Зеленский официально подтвердил, что минувшей ночью украинские силы нанесли удары по логистической инфраструктуре и нефтехранилищу в Московской области. Ранее сообщалось об атаках на распределительный центр Wildberries в Коледино, складской терминал индустриального парка «Южные Врата» в Домодедове и нефтебазу в микрорайоне Подольска.



Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил о последствиях ударов в Подольске, Домодедове и Одинцовском округе. Повреждены несколько частных жилых строений, а также объекты гражданской инфраструктуры, на местах возникли возгорания.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за ночь на 20 июля в сторону столичного региона было направлено более 400 украинских БПЛА. Основную часть удалось подавить на дальних рубежах, ещё 85 беспилотников сбиты на ближних подступах к Москве.

В Wildberries сообщили, что их логистический центр в Коледино работает в обычном режиме. На время воздушной тревоги персонал эвакуировали. После отбоя тревоги сотрудники вернулись на свои места.

Ранее Зеленский объяснял атаки на склады маркетплейса тем, что компания якобы вовлечена в систему поставок компонентов для дронов. В самой компании эти обвинения отрицают.
21 комментарий
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  1. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +1
    Сегодня, 12:20
    Не киевский террор, а юдо-англосаксонский! Глупо злиться на куклу, которой управляет чужая рука.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +3
      Сегодня, 12:31
      Цитата: Федор Соколов
      Глупо злиться на куклу, которой управляет чужая рука.

      Нацики которые людей убивали, например в Курской области, тоже чужая рука управляла, когда они на спусковой крючок нажимали?
      1. Федор Соколов Звание
        Федор Соколов
        +2
        Сегодня, 13:19
        Я не к тому, что мы не должны отражать атаки видимого пусть и ведомого чужими интересами врага, но необходимо вывести из тени настоящих бенефициаров и идейных вдохновителей этой войны, иначе нам её не выиграть.
  2. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    0
    Сегодня, 12:29
    Почему Wildberries, а не Ozon или Яндекс маркет? Мутно как то...
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +6
    Сегодня, 12:30
    Будем объективным, наконец... идёт полноценная ВОЙНА.
    Война между государствами, а значит... кстати, а что это значит?
    Хочется напомнить то, что повторяли не единожды... на войне нет нечестных способов, есть только эффективные... и как бы цинично, бесчеловечно это не звучало, придётся этот фактор учитывать в своих планах!
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +5
      Сегодня, 12:44
      Согласен с вами, что идет война . Думаю суда обеспечения проитвника пора уже топить подводными лодками ЧФ. Тем более это не только суда обеспечения, они же добротные платформы для запуска БПЛА по Крыму, Краснодарскому краю и Ростовской области .
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +3
        Сегодня, 13:11
        Доминировать на море необходимо, надо этого добиваться любыми доступными способами!
        Это окажет серьёзное влияние и на на земную часть военной операции.
        Воевать так по полной!
    2. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      +3
      Сегодня, 13:13
      Идёт война????
      Нееее.
      ВВП ссказал, что идет СВО....и он же знает, о чем он говорит....
      ИЛИ?????
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 13:16
        Бум надеятся, что период отрицания, осознания закончился и будет полное, абсолютное признание объективной реальности...
    3. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 13:40
      Цитата: rocket757
      Будем объективным, наконец... идёт полноценная ВОЙНА.

      В чём выражается? Военное положение не введено, мобилизация не проведена, экономика на военные рельсы не переведена...
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 13:47
        Формально так, а по факту, может быть иначе... именно так у нас и происходит, замерло в подвешенном состоянии...
        Вроде как личное мнение, но не один ли фиг...
    4. Анатолий Елисеев Звание
      Анатолий Елисеев
      0
      Сегодня, 14:04
      Какая война? В Киеве и не только мосты целы, плотины целы. Сухогрузы регулярно разгружаются в Одессе, Николаеве и т.д. Черноморский флот ими не занимается. Это игра в войнушку, как в шахматы.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 12:37
    А потом верещит перед хозяевами , що русские его в пыль бомбят.
  5. Дилетант Звание
    Дилетант
    +3
    Сегодня, 12:50
    После того, как зеля демонстративно разрешил проведение Парада Победы в Москве 9 мая 26 года и ему за это ничего не было, то ждать от него можно чего угодно.
  6. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    +2
    Сегодня, 12:52
    Цитата: Федор Соколов
    Не киевский террор, а юдо-англосаксонский! Глупо злиться на куклу, которой управляет чужая рука.

    Правильнее так: иудофашисткий режим Хабада.
    У этих не людей сильны традиции, убивать гоев на их сатанинские праздники, а потом глумится над принесёнными их нечистивому богу жертвами.
  7. РМТ Звание
    РМТ
    +1
    Сегодня, 12:53
    Wildberries обновил договор: с 7 июля 2026 года маркетплейс не компенсирует товары, повреждённые при атаках беспилотников. А через десять дней загорелись склады. Пророческое видение у госпожи Ким.
    1. Rom8681 Звание
      Rom8681
      0
      Сегодня, 13:14
      ФСБ проверит госпожу Ким.
      И,наверное,не выявит ничего такого
  8. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    0
    Сегодня, 13:10
    Реакция будет только тогда, когда будет налет дронов или что то крупнее на Рублевку и хату ВВП на Валдае...
  9. Silbi Звание
    Silbi
    0
    Сегодня, 13:25
    То , что идёт война, все понимают, вот бы ещё в ушко, кое-кому. То, что к этому привели англосаксы, тоже ни у кого не вызывает сомнения. Раз не хотим или не можем дотянуться до головы, так отрубать руки, ноги - сам Аллах велел! Только на регулярной, нарастающей основе, походу, они у них имеют свойство, по новой отрастать!
  10. StupidEngineer Звание
    StupidEngineer
    0
    Сегодня, 13:34
    В комментариях хорошие вопросы поднимают, вот только "забывают", что жреци этого самого культа могут спокойно встречатся с первым оф. лицом государства и сами же признаются : "В России нам комфогтно!!!". Далее всё это негодование под данной статьёй и т.д. - очень странно слышать. А почему никто не задаёт вопрос: "Зачем и почему воздвигли зиккурат темному божеству на главной площади страны?!" Поэтому необхоимо для начало всем предствителям коренных народов и кто хочет-мечтает жить, трудится и смотреть с оптимизмом в будущее, находясь на землях Руси понять, а кто же есть истинный враг коренных народов Руси, которые скрыто(РФ) и явно(территории южной Руси) проводили и проводят геноцид всех им неугодных народов. Кто посадил этих управленцев в 1917, а далее частично заменил в 1991-1993. И уже после анализа прошлых исторических фактов, многие современные и не только события на территории бывшей РИ будут понятны, как день. А далее каждому желающему, в рамках сил и средств, можно пытатся исправлять существующее положение. Или как минимум не быть орудием в руках сил тьмы, как бы это странно не звучало, но по факту таковым являлось.
  11. LASVEGAS Звание
    LASVEGAS
    0
    Сегодня, 14:02
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Согласен с вами, что идет война . Думаю суда обеспечения проитвника пора уже топить подводными лодками ЧФ. Тем более это не только суда обеспечения, они же добротные платформы для запуска БПЛА по Крыму, Краснодарскому краю и Ростовской области .

    Не буду вас утомлять длинным описанием той канители, которая начнется с момента получения приказа на выход, сбором команды ( на лодке процентов 15 экипаж , остальные на берегу), подвоз и загрузка питания ( боепитания так же), короче - к моменту выхода пл именно ЧФ, на карте противника уже будет стоять кружочек , где именно эта пл отправится на дно. Поэтому пл и стоят в покое.