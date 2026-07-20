Зеленский подтвердил удары по логистике и нефтебазе в Московской области
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Зеленский официально подтвердил, что минувшей ночью украинские силы нанесли удары по логистической инфраструктуре и нефтехранилищу в Московской области. Ранее сообщалось об атаках на распределительный центр Wildberries в Коледино, складской терминал индустриального парка «Южные Врата» в Домодедове и нефтебазу в микрорайоне Подольска.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил о последствиях ударов в Подольске, Домодедове и Одинцовском округе. Повреждены несколько частных жилых строений, а также объекты гражданской инфраструктуры, на местах возникли возгорания.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за ночь на 20 июля в сторону столичного региона было направлено более 400 украинских БПЛА. Основную часть удалось подавить на дальних рубежах, ещё 85 беспилотников сбиты на ближних подступах к Москве.
В Wildberries сообщили, что их логистический центр в Коледино работает в обычном режиме. На время воздушной тревоги персонал эвакуировали. После отбоя тревоги сотрудники вернулись на свои места.
Ранее Зеленский объяснял атаки на склады маркетплейса тем, что компания якобы вовлечена в систему поставок компонентов для дронов. В самой компании эти обвинения отрицают.
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