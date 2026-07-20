Власти ФРГ меняют свою позицию и пытаются найти каналы для переговоров с Россией

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Власти ФРГ меняют свою позицию и пытаются найти каналы для переговоров с Россией

По информации британской прессы, в ФРГ все больше усиливаются настроения в пользу начала переговоров с Россией. На фоне этой «смены настроения» в Германии предпринимаются различные, зачастую не скоординированные усилия, направленные на попытки наладить каналы связи с Москвой.

Как пишет британская газета The Times со ссылкой на источники в немецком правительстве, не исключено, что в качестве посредника между Москвой и Берлином может выступить бывший сопредседатель общественного форума «Петербургский диалог» Рональд Пофалла, который поддерживает отношения с российской стороной. Берлин за закрытыми дверями уже несколько недель ведет интенсивные консультации с европейскими партнерами и пытается наладить каналы связи с Москвой для выстраивания прагматичного диалога.

Примечательно, что эти маневры происходят на фоне растущего давления на власти ФРГ со стороны оппозиции, которая требует от канцлера прекратить эскалацию конфликта с Россией, в частности, остановив поставки вооружений ВСУ. В свою очередь, Мерц, еще недавно объявивший о выделении Украине колоссального финансирования, по некоторым данным, в настоящее время активно ищет каналы для переговоров с Москвой. Мерц признает, что основной причиной энергетического кризиса ФРГ является отказ от поставок российского газа.

По словам Мерца, со времени его заступления на должность главы правительства ситуация изменилась: при Трампе США уже «не так лояльны НАТО, как десятилетия назад», что привело к «кризису доверия к демократии в целом».
40 комментариев
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  1. Max Otto Звание
    Max Otto
    +11
    Сегодня, 12:32
    Ура! Белый господин снова протянет нам руку дружбы.
    Когда наши псевдо элиты наконец осознают, что запад уважает только "своих", к которым наши никогда не смогут присоседиться, просто по причине своего происхождения.
    1. хрыч Звание
      хрыч
      +6
      Сегодня, 12:34
      Цитата: Max Otto
      Ура! Белый господин снова протянет нам руку дружбы.

      Это не рука дружбы, а кулачек... четыре кулачка для дурачка.
      1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
        Лиза Кернер-Тимошенко
        +3
        Сегодня, 12:59
        ВВП обманула на всю катушку фрау Меркель во время Минских "соглашений",
        ВВП обманул на всю катушку фашингтонец Трамп в Анкорижде....
        А был же ВВП когда то в молодые году сотрудником КГБ да еще членом КПСС и атеитом....
        Мать родная.....что стало с этим человеком ?????????????
        Явно у него неличимая болезнь "вирус Ельцина"... а результат этой болезни "сво", которой не видно конца...
        А в то время, когда погибают мирные люди от бандеровских налетов, в гос.ТВ идут передачи с Малаховым * у которого не денег на носки, где выступают всякие экстрасены и нумерологи....
        1. Гражданский Звание
          Гражданский
          +2
          Сегодня, 13:05
          Все рано или поздно заканчивается, человек не бессмертен
      2. ABC-schütze Звание
        ABC-schütze
        +1
        Сегодня, 13:14
        "... На фоне этой «смены настроения» в Германии предпринимаются различные, зачастую не скоординированные усилия, направленные на попытки наладить каналы связи с Москвой. ..."
        *****************************************************************
        Ну, на фоне нарастающего ВОЕННОГО присутствия Вермахта у границ России ("активно обучающаяся" танковая бригада в одной из лимитрофий, - "литве"), я бы сказал несколько иначе...

        Это, ОДНОЗНАЧНО, "не тот" случай, когда, как некоторым привычно декларировать:"Мухи (т.е. Вермахт у границ России), - отдельно. А "котлеты" (т.е. пресловутая заинтересованность бюргеров в российских энергоносителях), - "отдельно"...

        Вот, как раз, попытка Москвы "отделить" одно от другого, и будет означать полную ПОЛИТИЧЕСКУЮ "всеядность". Что было бы весьма странно и, даже, достойно, если не призрения тех, кто её "лоббирует", то осуждения однозначно...

        Да, "петербургский диалог"... На недавнем саммите в Анкаре, при "закрытых" дверях в весьма экслюзивном, хорошо охраняемом отеле, встречались две "неформальных" делегации. По мимо указанного с статье бюргера, от Фатерланда были и ещё двое экс-политиов, но уже не федерального, а "земельного" уровня...

        А "от России", были Громыко-внук (того самого), - директор Института Европы РАН, был Зубков, - бывший российский премьер, ныне "большой" человек в Газпроме, был и ... Фадеев, председатель Общественной Палаты. Что там делал последний, представить себе весьма затруднительно. Особенно в контексте "энергетики" и осознания того, что ВСЕ ПРОБЛЕМЫ в области энергетики Фатерланд сделал себе САМ, своими собственными ручонками. причем, - ДЕМОНСТРАТИВНО, на ОБЪЕКТИВЫ ...

        Ну, и что, вот ТЕПЕРЬ, в Москве у кого-то "снова зудит" некую "добрую волю" в возрождающемуся Рейху продемонстрировать?.. И "мух" от "котлет" политически ВСЕЯДНО "отделять"?..
    2. Копчёный Звание
      Копчёный
      +10
      Сегодня, 12:38
      Бесконечно конфликтовать тоже не получится. Во-первых, это очень дорого, для всех. Во-вторых, торговать то надо хозяевам средств производства. Стало быть, будут компромиссы рано или поздно, а патриотической общественности, пропаганда объяснит победную позицию державы и чем посрамлён супостат.
      1. Max Otto Звание
        Max Otto
        +3
        Сегодня, 13:00
        Почитайте про немецкий концепт внешней политики под названием "Вандель дурх Хандель" (Wandel durch Handel). В очень упрощенной форме, этот подход изначально подразумевает торговые отношения с папуасами, в результате которых светлая семья западных народов принесет папуасам универсальные, демократические, западные ценности.
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          +1
          Сегодня, 13:03
          Есть такая штука как время, оно течёт и всё вокруг меняется, люди, общество в том числе. Я к чему это. Ну не получится загнать людей назад в средневековье, с кое каким образованием, религией и чувством ранга.
      2. ABC-schütze Звание
        ABC-schütze
        -1
        Сегодня, 13:23
        А вся т.н. "Холодная война" была, практически бесконечных конфликтом. А сейчас, США, НАТО и, КОНКРЕТНО, - Фатерланд, перевели, ОТКРЫТО, в войну против России "горячую"...

        И здесь, уже надо говорить о том, что не бесконечно "конфликтовать", а бесконечно демонстрировать т.н. "добрую" волю и не менее бесконечную готовность к пресловутым "компромиссам" не получится... У ВСЕГО пределы есть, за которыми надо и СВОИХ, ОТКРЫТО и ОФИЦИАЛЬНО заявленных целях, ВЫБРАННМИ ОФИЦИАЛЬНО и ОТКРЫДО средствами, т.е. уже военными (СВО) добиваться. А не политическую "всеядность" и беспринципность демонстрировать...

        И никто уже никому, никакой "пропагандой" пресловутой "неконфликтности" ничего не "объяснит". За "вилы", конечно, патриотическая общественность не возьмётся, но "осадочек" от таких "побед" и презрение к их "полководцам" навсегда останется...
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          0
          Сегодня, 13:31
          Пропаганда прекрасно всё объяснит и растолкует. Если надо виновного укажет, но это противостояние не систем как в холодную войну, а спор хозяйствующих субъектов, таки будут заканчивать года через два-три.
          1. ABC-schütze Звание
            ABC-schütze
            -1
            Сегодня, 13:46
            Нет, не так...

            Вы же сами только что, всё о "времени" объяснили... А сейчас не 1917-ый год, когда неграмотные люди листовке на "столбе" или "заборе" верили, только от того, что там "грамотными" что-то было "буквами написано"..

            Раньше и тех же "самодержцев", да "генсеков", тоже практически никто из населения страны, в "живую", не видел. Того же И. В. Сталина или убогого "Никиту", - в кинохронике или в газетах на фотках. Раз в года четыре на Съездах. А сейчас, увы - "извини подвинься", когда сами "правители" и "верховные" и их окружение, практически ЕЖЕДНЕВНО свои фейсы народу в объективах являют, да ОФИЦИАЛЬНО свою политику, цели да меры практические, конкретные "обосновывают"... За счёт пресловутой пропаганды "победно отскочить" и "втюхать" народу лабуду уже не получится. Даже за счёт многочасовых прямых линий...

            Народ, порсто очевидно, без КОНКРЕТНО И ЖЕСТКО (на уровне "петли" военного или чрезвычайного трибунала) нациков и их хозяев, наказанных за понесённые Росссией жертвы в Курске, Староблельске и уже МНОГО ГДЕ в других местах, таких "компромиссов" не поймёт...
            1. Копчёный Звание
              Копчёный
              0
              Сегодня, 14:01
              Ну Ваше право верить в это. Я не вижу смысла спорить по вопросам именно веры.
          2. ABC-schütze Звание
            ABC-schütze
            0
            Сегодня, 14:05
            Да и здесь тоже не очень внятно, извините...

            Говорите "спор" неких "хозяйствующих" субъектов. Дык они ведь 30 ЛЕТ, после развала советской системы, вполне себе, без всяких "споров", душа в душу" жили и развивались даже... Тот же СП1 и СП2 и, ещё много чего, вплоть до полной "посадки" на западные комплектующие и "обнуление" собственных технологий. Типа, - на т.н. "западе", ЗА ДЕНЬГИ купим. Да вот такой реликт СИСТЕМЫ Холодной войны, как НАТО, никуда не делся... И как показывает АКТУАЛЬНАЯ ПРАКТИКА, Вами помянутых "хозяйствующих" субъектов легко и быстро, как фельфебель на плацу, "строит и ровняет" ...
    3. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 13:18
      запад уважает только "своих", к которым наши никогда не смогут присоседиться, просто
      потому что не считает за своих жалких попрошаек, готовых продать за копейку мать родную. В клуб избранных въезжают на танке с мордой кирпичом, а не вползают на коленях со словами - возьмите в буржуинство, мы готовы авиастроение развалить ради этого! fool
    4. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 13:27
      Цитата: Max Otto
      Когда наши псевдо элиты наконец осознают, что запад уважает только "своих"
      Он уважает только деньги, у них нет ни своих ни чужих. За деньги они готовы продать всех.
  2. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  3. andranick Звание
    andranick
    +3
    Сегодня, 12:33
    эти маневры происходят на фоне растущего давления на власти ФРГ со стороны оппозиции, которая требует от канцлера прекратить эскалацию конфликта с Россией, в частности, остановив поставки вооружений ВСУ
    А нам что, тоже предлагают об этом простить-забыть? Да не хрена ли они объелись?!
    1. мих-ай Звание
      мих-ай
      +7
      Сегодня, 12:49
      Мы с вами и господа коммерсанты - это абсолютно разные люди. Предлагать будут не нам а им. А нас и не спросят, нас просто нет для этих мерзавцев
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +6
    Сегодня, 12:34
    , в ФРГ все больше усиливаются настроения в пользу начала переговоров с Россией.
    . Вопрос... а теперешним правящие, там, могут изменится сами и изменить политику, отношение к России???
    Можно написать, что сомнительно, но... сомнений то нет, они ВРАГ и в том никаких сомнений нет... soldier
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +3
      Сегодня, 12:49
      Да не могут конечно они ничего поменять в своей политике , попросту финансовые круги, которые их поставили во главе государств, не дадут. Считаю заявления "о смене настроений в Германии в пользу начала переговоров с Россией" пустозвонством от СМИ . Добивать необходимо Киевский режим и чем быстрее и эффкективнее , тем лучше.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 13:14
        Только безусловная победа над врагом!
        Тем более пока, пока его союзники/спонсоры держат некоторую дистанцию и не влезли в конфликт по полной.
  5. красноярск Звание
    красноярск
    -3
    Сегодня, 12:34
    [/quote]Власти ФРГ меняют свою позицию и пытаются найти каналы для переговоров с Россией[quote]

    А что их искать? Все просто. Мерц снимает штаны и задом пятится в кабинет Путина.
  6. lubesky Звание
    lubesky
    +3
    Сегодня, 12:37
    Меня всегда улыбало, как гейропа красиво называет вассалитет от янки - демократией и ценностями! wassat
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 12:40
    Ура в Германии газ по 700 ,в КНР по 500,в России и США по 100.Для начала возобновления диалога с Россией ,Германия должна отправить в Москву пару составов € ,крупными купюрами - компенсацию России за упущенную выгоду и возместить моральный ущерб.Короче ,пусть готовят репорации. laughingПоезд ушёл для немцев, решать будем мы пускать или не пускать и какая плата за вход. bully
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 12:49
      Песков сегодня ответил ,перевожу на Урсуловский: Россия не видит искреннего желания Германии нормализовать международные отношения с Россией.Товарняки с еврами из Берлина на Киевский,Белорусский вокзалы Москвы не прибывают . drinks
  8. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 12:41
    Как бы новая фрау Меркель не вышла на сцену станцевать Шуплатлер (Schuhplattler) с кремлевскими ребятами...Минск-3.страна уже не переживет.
  9. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 12:43
    Хенде хох!
    Выходи по одному!
    Советское командование гарантирует жизнь и нормальное отношение, вина каждого будет рассмотрена судом, за это время каждый будет обеспечен горячим супом в порядке, установленном комендантом Берлина.
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      +1
      Сегодня, 13:03
      ...Это было когда то.... теперь надо было бы сказать: Долой либерастам из руководства России!!! am
  10. БойКот Звание
    БойКот
    +1
    Сегодня, 12:43
    Во-первых, не верю, с чего бы такие колебания курса. Во-вторых,если все-таки, первым условием для начала контактов ( и только этого, никаких обязательств!) должно быть полное и безоговорочное прекращение любой помощи Украине. В том числе и "гуманитарной", а там видно будет, можно и о возмещении ущерба, причиненного немецким оружием переговорить.
  11. Светлан Звание
    Светлан
    -1
    Сегодня, 12:44
    И набирающая силу AFD, эти настроения также отражает.
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      -1
      Сегодня, 13:07
      АдГ набирает силу, но правящой партии не будет...единственный (пока ) плюс ее, что она не против России. Но сама партия буржуазная и протрамрповская!!!!
  12. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +4
    Сегодня, 12:44
    Ресурсы России странам НАТО - не давать! Вот какая должна быть политика. Выйдете из НАТО, тогда пожалуйста bully
  13. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    0
    Сегодня, 12:48
    Никаких переговоров с яйцеголовым нацистким последышем в принципе быть не должно. Увы, но подозреваю, что сейчас одна усатая голова снова начнет лепетать о своей готовности к диалогу и продаже энергоресурсов и прочие бредни вышестоящего руководства
  14. Иван Кузьмич Звание
    Иван Кузьмич
    -1
    Сегодня, 12:49
    Здравствуйте, а зачем они (Европа )) нам нужны вообще?
    Тихо опускаем титановый герметичный занавес и пусть варятся в своём собственном соку
    А мы открываем новый, отчет пятилеткам или продолжаем старый отчет
    Мы сами все сможем произвести за исключением наверно сотовых телефонов
    Раньше как жили без телефонов значит и сейчас сможем
    1. isv000 Звание
      isv000
      -1
      Сегодня, 12:52
      Цитата: Иван Кузьмич
      Мы сами все сможем произвести за исключением наверно сотовых телефонов

      Китай. Мой комментарий предельно краток.
    2. Копчёный Звание
      Копчёный
      -1
      Сегодня, 12:57
      За тем что и всегда испокон веку, рынок сбыта товаров и источник технологий.
  15. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 12:51
    Сначала за слова надо бы ответить, потом рассмотрим, дотрагиваться до вашей руки или чур нас, чур...
  16. Svarog5570 Звание
    Svarog5570
    0
    Сегодня, 12:52
    Судя по всему сейчас германия хочет и рыбку съесть и на куй сесть, только как это претворить не понимают ведь бздительное око партнёров по коалиции не дремлет могут и опустить.
  17. Вайфу Звание
    Вайфу
    +1
    Сегодня, 12:56
    Подвесили морковку перед убогой элиткой.
  18. Личное мнение Звание
    Личное мнение
    0
    Сегодня, 13:17
    Немцы поставив своего агента влияния в Кремле имели сумашендие див иденды от экономических о
    тношений с РФ.
    Такие ,что англосаксы позеленели от размеров упущеной выгоды. И решили эту лавочку закрыть, как и проект Российска Федерация.
    Немцы, вспоминая

    блаодатное время, хотят повременюить.
  19. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 13:37
    Это все, к сожалению шляпа . Не нужно и вредно обманывать самих себя.
    Это враги и чего они хотят, ясно из нашествий Наполеона, 1 и 2 МВ .
    И , в лучшем случае, это ситуация с Венесуэлой.