Пресса ФРГ: поддержка Киева может сократиться после выборов в Европе в 2027 году
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Европе предстоит «супервыборный год»: помимо Франции и Польши, в 2027 году выборы пройдут в Италии и Испании, а премьер Британии Кир Стармер скоро окончательно уступит место преемнику.
В этих условиях Die Welt предупреждает, что поддержка Украины может сократиться из-за внутренних политических процессов. В странах, где предстоят выборы, увеличение расходов на оборону всё чаще противопоставляется социальной политике.
Издание фактически ставит крест на политическом будущем Макрона, указывая на уверенный рост рейтингов Марин Ле Пен в преддверии апрельских выборов 2027 года.
В публикации высказываются сомнения, что после ухода французского и британского лидеров канцлер Германии Мерц сможет взять на себя роль «объединителя Европы». Эксперт по безопасности Кобзова, в свою очередь, называет Макрона одним из ключевых архитекторов европейской стратегии по Украине и предупреждает: Киеву стоит готовиться к серьёзным испытаниям.
Впрочем, подобные сценарии описываются перед любыми выборами в Европе с 2022 года. Всякий раз звучат предупреждения о том, что приход новых политиков изменит курс. Однако деньги и оружие продолжают поставляться Киеву при любой власти. Смена лидеров в Европе, как правило, не меняет главного вектора ЕС – сохранения антироссийской повестки.
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