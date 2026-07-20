Пресса ФРГ: поддержка Киева может сократиться после выборов в Европе в 2027 году

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Пресса ФРГ: поддержка Киева может сократиться после выборов в Европе в 2027 году


Европе предстоит «супервыборный год»: помимо Франции и Польши, в 2027 году выборы пройдут в Италии и Испании, а премьер Британии Кир Стармер скоро окончательно уступит место преемнику.



В этих условиях Die Welt предупреждает, что поддержка Украины может сократиться из-за внутренних политических процессов. В странах, где предстоят выборы, увеличение расходов на оборону всё чаще противопоставляется социальной политике.

Издание фактически ставит крест на политическом будущем Макрона, указывая на уверенный рост рейтингов Марин Ле Пен в преддверии апрельских выборов 2027 года.

В публикации высказываются сомнения, что после ухода французского и британского лидеров канцлер Германии Мерц сможет взять на себя роль «объединителя Европы». Эксперт по безопасности Кобзова, в свою очередь, называет Макрона одним из ключевых архитекторов европейской стратегии по Украине и предупреждает: Киеву стоит готовиться к серьёзным испытаниям.

Впрочем, подобные сценарии описываются перед любыми выборами в Европе с 2022 года. Всякий раз звучат предупреждения о том, что приход новых политиков изменит курс. Однако деньги и оружие продолжают поставляться Киеву при любой власти. Смена лидеров в Европе, как правило, не меняет главного вектора ЕС – сохранения антироссийской повестки.
11 комментариев
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  1. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    +3
    20 июля 2026 13:21
    Надеяться можно, рассчитывать нельзя.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    20 июля 2026 13:24
    Надеятся, что там всерьёз что то изменится... пожалуй не стоит. Над всеми стоит, за всем следит... и большой брат, из за океяна, да и своих, местных, наблюдающих/надзирающих пруд пруди.
    У кого бабло, у того и власть...
    Тем более, те ушлые ребята, при бабках, они наживаются на конфликтов подобного рода, по полной программе...
  3. rosomaha Звание
    rosomaha
    +1
    20 июля 2026 13:25
    микрон уже 2 срока отстоял...и говорил после 2 выборов, что потом всё. У бритов ничего неизменется...новый уже заявил о продолжении поддержки. Немцы в пассиве..хоть рейтинг мал, а всё равно терпят. Поляки - они так взвинтили воен расходы и заручились поддержкой амеров, что в коим то веке загрезила польска империя от моря до моря и шоб её не поделили. Ничего они не изменят. Остальные - это мелочь...но они за компанию гадить могут.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      20 июля 2026 13:41
      Цитата: rosomaha
      Ничего они не изменят

      Морды поменяются, а антироссийская политика так и останется...
  4. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    +3
    20 июля 2026 13:40
    Ни Европейский союз, ни кто-либо другой не сможет сохранить независимость России; это может сделать только российский народ.
  5. Ирек Звание
    Ирек
    0
    20 июля 2026 14:14
    Гейсоюз имеет свой нехилый гешефт в виде чумаданов с наликом и вряд-ли они откажутся от этого , пока их за фаберже крепко не возьмут.
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    20 июля 2026 14:21
    Эксперты считают,что после того как Макрон покинет пост президента Франции,нелегитимный президент Украины пригласит Макрона возглавить одно из украинских силовых ведомств. Возможно службу безопасности или министерство обороны. . . hi
  7. Max Otto Звание
    Max Otto
    0
    20 июля 2026 14:35
    Европейские СМИ не дадут этому огромному аппарату по отмыванию денег налогоплательщиков забуксовать. Именно благодаря им население довели до озверелого уровня русофобии.
  8. anjey Звание
    anjey
    0
    20 июля 2026 14:59
    Лишь бы не было Власти Больших Глобалистов, где кто то за нации и государства будет в тени решать их судьбы и тасовать их как карточные колоды hi .......Хотя что то у них и получаеться-это надо признать,что бы эффективно бороться с ними...
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    20 июля 2026 15:12
    Цитата: anjey
    Лишь бы не было Власти Больших Глобалистов
    Сейчас в Гейропе рулит именно такая власть!
  10. Pohoda Звание
    Pohoda
    0
    20 июля 2026 17:23
    Я действительно не понимаю, зачем разные эксперты анализируют, что будет в Европе и во всем мире. Ведь всем известно, что решающее слово за "кукловодами", которые через своих "марионеток" обеспечивают свои интересы. Или, может быть, в РФ всё наоборот? Наверняка нет.
    Я думаю, что в капиталистической системе иначе это не работает. Что скажут «кукловоды», то и произойдет. Или же «кукловоды» с обеих сторон договорится о том, что им выгодно, и весь мир пойдет на это. Независимо от каких-либо выборов. А разные "эксперты"? Они вообще ничего не знают, потому что не играют с «кукловодами» в гольф и не плавают с ними на их яхтах.