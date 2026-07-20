«Трасса Новороссия под контролем»: Запорожский глава пригласил Путина в Бердянск

9 802 36
«Трасса Новороссия под контролем»: Запорожский глава пригласил Путина в Бердянск

Президент сегодня принимал губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. В ходе встречи с главой государства руководитель региона заявил о том, что «автомобильная трасса Р-280 «Новороссия» находится под полным контролем российских военных».

Это заявление активно обсуждается в сети. Дело в том, что трасса физически и находилась под полным контролем ВС РФ. Однако проблемы возникли, когда противник решил атаковать транспорт на этой дороге с помощью дронов и дистанционного минирования. Это в значительной степени затруднило трафик из Ростова-на-Дону на Крымский полуостров по «материку», создав проблемы в логистике.



Теперь, как заявил Евгений Балицкий на встрече с Владимиром Путиным, «эффективность украинских дронов в Запорожской области значительно упала». По словам руководителя региона Новороссии, связано это с совершенствованием средств противодействия атакам.

Высказался Балицкий и о ситуации в городе атомщиков – Энергодаре. Напомним, что несколько дней назад там в результате атаки БПЛА погиб главный инженер Запорожской АЭС.

Губернатор:

Противник, не имея успехов на фронте, продолжает мирное население Энергодара и бьёт по гражданской инфраструктуре.

В завершении своего доклада Евгений Балицкий пригласил президента Владимира Путина посетить Бердянск в дни празднования 200-летия города. Пока Владимир Путин не посещал (как минимум официально) Запорожскую область после её вхождения в состав России.
36 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Stas157 Звание
    Stas157
    +30
    20 июля 2026 13:14
    «Трасса Новороссия под контролем»: Запорожский глава пригласил Путина в Бердянск

    Отличное предложение. Чтобы лично убедиться в безопасности трассы. Проконтролировать так сказать.
    1. хрыч Звание
      хрыч
      +15
      20 июля 2026 13:42
      Цитата: Stas157
      Отличное предложение.

      Предложение, от которого невозможно отказаться. Вся страна смотрит.
    2. Ivan_Sergeev Звание
      Ivan_Sergeev
      +9
      20 июля 2026 13:53
      Да и в принципе, если что, то не жалко.
    3. Дедок Звание
      Дедок
      +2
      20 июля 2026 14:13
      Чтобы лично убедиться в безопасности трассы.

      что то не понимаю: там каждый день/ночь прилетает
      или считая, что он не приедет - можно нести всякую ахинею?
      1. Касатик Звание
        Касатик
        +12
        20 июля 2026 14:49
        Рисковый парень этот губер! Он бы еще предложил провести выездное заседание Совбеза на одном из шести блоков АЭС. А что, это же российская станция, на нашей земле, в составе Росатома.
      2. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        -4
        20 июля 2026 17:52
        Да много где прилетает, это не значит что теперь все встанет
    4. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      0
      20 июля 2026 20:24
      Stas157
      Кто ж его туда пустит?
      Вся трасса практически от Таганрога до Мелитополя в ремонте.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +16
    20 июля 2026 13:19
    Красивые доклады начальству, заявления в СМИ... в реальности не все так просто и однозначно.
    Так бывает и не редко...
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      -4
      20 июля 2026 13:38
      а могли бы устроить провокационную ловушку для бпла.."утечка инфы" мол Путин поедет тут (а на самом деле двойник). Укры соберут ударную стаю...нам скрытно орг-ть засаду мощн РЭБ, МОГ и ПВО в опр районе, где они могут клюнуть..заодно контролировать лбс на предмет орг-и мест пуска. Расчёт на то, чтобы выбить все атакующие дроны и подловить пусковые расчёты контрударом наших бпла. А по ПУ дронами, выявить их РТР и отработать авиации и арте/РК. Т.е. заставить их собраться в одном месте, выбить зубы для потери репутации и выбить опытн расчёты дроноводов. После атаки Путин (двойник) должен заявить о низк качесте амеровского оружия, стоя у сбитых хорнетов...и что "укрофашистскому режиму ничего не поможет, расплата за их террор неизбежна...спонсорам тоже достанется..мы не чужое забираем, мы возвращаем своё, на что еврошавки разинули рот"
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +3
        20 июля 2026 13:44
        Противник, отнюдь, не глуп... он получает серьёзную помощ от спонсоров, как материальную, так и прочее, в. т. ч. разведданных.
        Увы, но пока борьба с угрозой от ударных БПЛА идёт, идёт... идёт. До момента, когда данная угроза будет устранена, снижена до незначительных величин, пройдёт не мало времени... да и то, ударные средства становятся опаснее, там тоже ничего не стоит на месте, развивается... soldier
        1. vitaliy20091959 Звание
          vitaliy20091959
          0
          20 июля 2026 18:33
          да там на встрече в москве кушнер путину маячек прицепил ,конечно смешно ,нашего гаранта берегут лучше чем мумию Ленина
      2. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        0
        20 июля 2026 18:29
        Ставка главнокомандующего вообще должна быть ближе к линии фронта. Кутузов вот скажем, он лично при Бородине командовал. А если президент не главнокомандующий в военном так сказать смысле, а обшегражданский руководитель, то нужно разделить функции, и пусть главнокомандующим будет отдельное должностное лицо, а лучше коллективный орган, состоящий из генералов. А президенту наверное и некогда этим заниматься, он должен всю государственную политику определять и разрабатывать, что само по себе очень обширная работа. Плохо, когда у одного руководителя слишком много обязанностей, оттого он ничего не успевает
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +4
    20 июля 2026 13:21
    "-Так что,милости просим,к нам в Магадан.- Нет,уж лучше,вы к нам!"-из фильма . . . winked
  4. кукс Звание
    кукс
    +15
    20 июля 2026 13:22
    пригласил президента Владимира Путина посетить Бердянск в дни празднования 200-летия города
    Ой палится мужик. Ну не все царя любят, это нормально. Но не так же откровенно laughing
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +4
      20 июля 2026 13:28
      Цитата: кукс
      Но не так же откровенно

      Похоже на то.... wink
    2. Дербенев Антон Звание
      Дербенев Антон
      +1
      20 июля 2026 16:41
      Ну хоть не позвал посетить передовую...
  5. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    +3
    20 июля 2026 13:24
    Ну если ситуация улучшилась - то хорошо. Но о полной безопасности только после завершения войны говорить можно будет.
    1. Дербенев Антон Звание
      Дербенев Антон
      0
      Вчера, 02:44
      Но о полной безопасности только после завершения войны говорить можно будет.

      Когда после конференции в Ялте Владимир Владимирович взойдёт на мавзолей вместе с членами Правительства и фашистские знамёна будут бросать к его стенам.
  6. Silbi Звание
    Silbi
    +15
    20 июля 2026 13:35
    Почему только Бердянск, давно пора посетить и Донецк, и Луганск, поговорить с работниками ЗАЭС, с наблюдателями МАГАТЭ. Ближе, ближе нужно быть к народу, особенно с теми, кто годами воюет, отстаивает интересы России, на вновь воссоединенных территориях. Рассказать ребятам , о конечных целях СВО, как говорится, из первых уст.
    1. ergh081 Звание
      ergh081
      +2
      20 июля 2026 21:16
      Извиняйте, все очень заняты на форумах, конгрессах, симпозиумах и других заседаниях и совещаниях. А сейчас вообще - сезон отпусков. Какие рассказы про конечные цели, если они и первичных в упор не видят
  7. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +6
    20 июля 2026 13:41
    Противник, не имея успехов на фронте, продолжает мирное население Энергодара

    Редактор...будьте внимательны...исправьте.
    hi
    1. ZnachWest Звание
      ZnachWest
      0
      Вчера, 21:47
      В смысле успехов? .............
  8. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +17
    20 июля 2026 13:59
    Заявление Балицкого из той же серии что бодрый доклад Герасимова о взятии Купянска . Пол года прошло , до сих пор берут. Эта чиновничья дурь с докладами наверное ничем не истребить
    1. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      +1
      20 июля 2026 15:27
      Противник, не имея успехов на фронте, продолжает мирное население Энергодара

      Редактор...будьте внимательны...исправьте.
      hi
      А это ИИ убрал глагол, который сообщал , что противник продолжает делать с мирным населением! :)
  9. Никита Че Звание
    Никита Че
    +6
    20 июля 2026 14:05
    Можно не только Бердянск посетить по трассе Новороссия в тентованном Камазе,но и другие освобожденные города.Бахмут Авдеевка,Константиновка в конце концов.С людьми пообщаться,как они рады наконец свободе,какая красота вокруг.Ах да...Людей там нет и живого места не осталось...Ну тогда можно и не ехать
  10. Сергей Ермаков Звание
    Сергей Ермаков
    +11
    20 июля 2026 14:20
    Ездил же когда-то на Калине по стране. Нужно повторить, посадить Шойгу за руль бензовоза и пустить по трассе с освещением обстановки в СМИ в онлайн-режиме. Будет хороший PR, что лично доставил топливо в нуждающийся регион
    1. Приходимец_СЭМ Звание
      Приходимец_СЭМ
      +3
      20 июля 2026 19:33
      Цитата: Сергей Ермаков
      Ездил же когда-то на Калине по стране.

      Калина- всё, кончилась, а так бы Ух!!!
      Цитата: Сергей Ермаков
      посадить Шойгу

      Для пиара, хватило бы и этого!
  11. С.Викторович Звание
    С.Викторович
    0
    20 июля 2026 14:21
    Балицкий до сих пор представлялся приличным человеком, храбрым. Хотелось бы верить, что таким остался.
  12. tabex Звание
    tabex
    0
    20 июля 2026 14:44
    На фото наверное Путин поставил Димона перед фактом- едешь в Бердянск лицом торговать 🤣
  13. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    20 июля 2026 15:16
    Но поедет , и не проведёт инспекцию , так как бункеры в скале иди глубоко подземлей ещё не научились перевозить на самолёте и вертолёте.
  14. axren1 Звание
    axren1
    0
    20 июля 2026 15:20
    Вот как скажут , так все наоборот становится-жохлы выше головы прыгнут чтоб нас~пакостить .
  15. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    0
    20 июля 2026 15:36
    Такое впечатление, не знает чего ждать и боится, что вот-вот последует приказ о сдаче Купя.. с Изюм.., простите, Херсо.., тфу, опять оговорился, Бердянска конечно
  16. greencon Звание
    greencon
    +2
    20 июля 2026 16:24
    «Дело в том, что трасса физически находилась под полным контролем Вооружённых сил России». Похоже, репортёр сам запутался в том, насколько полным был контроль над объектом.
  17. Слово Звание
    Слово
    0
    Вчера, 00:48
    Звучит-то красиво, гладко было на бумаге, но забыли про овраги. Возможно ВВП думал что будет как с Грузией, но русские выкресты под предводительством Иуды с этим не согласны.
  18. SUKRAM Звание
    SUKRAM
    +1
    Вчера, 05:13
    its no use just being in charge of the controlled areas, if the ukelele,s can send destruction 2000km into Russia,
    it now means that unless toal capitulation is not got from them, then the whole country will have to be taken over
    its no use having a buffer zone if their weapons can go further than the buffer
  19. двп Звание
    двп
    0
    Сегодня, 04:11
    Сколько комментариев и почти все негативные. Безобразие! В конце концов человек "поднял Россию с колен". Он же не виноват что так получилось с Украиной. Думал что обо всём " договорились".