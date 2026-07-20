«Трасса Новороссия под контролем»: Запорожский глава пригласил Путина в Бердянск
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Президент сегодня принимал губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. В ходе встречи с главой государства руководитель региона заявил о том, что «автомобильная трасса Р-280 «Новороссия» находится под полным контролем российских военных».
Это заявление активно обсуждается в сети. Дело в том, что трасса физически и находилась под полным контролем ВС РФ. Однако проблемы возникли, когда противник решил атаковать транспорт на этой дороге с помощью дронов и дистанционного минирования. Это в значительной степени затруднило трафик из Ростова-на-Дону на Крымский полуостров по «материку», создав проблемы в логистике.
Теперь, как заявил Евгений Балицкий на встрече с Владимиром Путиным, «эффективность украинских дронов в Запорожской области значительно упала». По словам руководителя региона Новороссии, связано это с совершенствованием средств противодействия атакам.
Высказался Балицкий и о ситуации в городе атомщиков – Энергодаре. Напомним, что несколько дней назад там в результате атаки БПЛА погиб главный инженер Запорожской АЭС.
Губернатор:
Противник, не имея успехов на фронте, продолжает мирное население Энергодара и бьёт по гражданской инфраструктуре.
В завершении своего доклада Евгений Балицкий пригласил президента Владимира Путина посетить Бердянск в дни празднования 200-летия города. Пока Владимир Путин не посещал (как минимум официально) Запорожскую область после её вхождения в состав России.
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