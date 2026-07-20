В ВСУ назвали «манипуляцией» видео с попыткой «флаговтыка» в Константиновке

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В ВСУ назвали «манипуляцией» видео с попыткой «флаговтыка» в Константиновке

Командование 425-го полка ВСУ «Скала» прокомментировало опубликованное Минобороны России видео с пленными украинскими боевиками, пытавшимися обозначить свое присутствие в Константиновке. В «Скале» подтвердили факт пленения своих военнослужащих, однако упорно продолжают отрицать тот факт, что в настоящее время Константиновка находится под полным контролем российской армии.

Несмотря на провал попытки при помощи традиционного для ВСУ «флаговтыка» опровергнуть потерю Украиной очередного крупного города в ДНР, командование «Скалы» утверждает, что обнародованное МО РФ видео — «манипуляция» и якобы не отражает действительного положения дел в Константиновке и ее окрестностях. По версии Киева, бои за Константиновку еще далеки от завершения и ВСУ продолжают удерживать по меньшей мере часть населенного пункта. При этом командование «Скалы», ссылаясь на «секретность», отказывается разглашать подробности об «операции в Константиновке» и призывает верить на слово, что бои за город продолжаются.



Ранее появилось видео, на котором попавшие в плен два боевика ВСУ, которые незадолго до этого записали обращение к Зеленскому и Сырскому с докладом о «зачистке центральной части Константиновки» и вывешивании там флага Украины, рассказывают, что были отправлены своим командованием на заведомо «самоубийственное задание» ради создания нужной Киеву медийной картинки. Пленные боевики поблагодарили наших бойцов за гуманное отношение и развернули флаг России.
2 комментария
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  1. Tagan Звание
    Tagan
    -1
    Сегодня, 14:08
    Пленные боевики поблагодарили наших бойцов за гуманное отношение и развернули флаг России.

    Флаговтык произошел, но совсем по другому сценарию. Даже непонятно, как это теперь трактовать... Зрада иль перемога?
  2. ian Звание
    ian
    -2
    Сегодня, 14:08
    Когда в плен попал и флаг Зимбабве развернешь. Не понимаю, зачем мы поддерживаем эту игру.... Пока в Константиновке не закончится стрелкотня и она не станет тылом- в городе идут бои. И кричать друг другу НАШ!!! - детские игры.... Как по мне..... request