Противник ударил по вокзалу курского Льгова

Вражеские беспилотники нанесли удар по городу Льгову Курской области. Целью атаки стал район железнодорожной станции. Вокзал временно закрыт для перевозок в связи с действующим режимом контртеррористической операции, пассажиров в момент прилёта внутри здания не было.
По сообщению губернатора Александра Хинштейна, ранены четверо мужчин - все они сотрудники железной дороги. Трое получили незначительные травмы, помощь им оказана на месте. Четвёртый с осколочными ранениями доставлен в больницу, врачи оказывают всю необходимую помощь.
В момент удара к зданию станции подъехала служебная машина администрации муниципалитета - автомобиль повреждён осколками, но находившиеся в нём люди не пострадали. Оперативные службы работают на месте.
Это далеко не первый обстрел Льгова со стороны киевского режима. С начала вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года город неоднократно подвергался атакам. Тогда, в ходе попытки прорыва, украинские формирования били по гражданской инфраструктуре - в частности, по местному физкультурно-оздоровительному комплексу, где в тот момент могли находиться люди. Те удары также привели к разрушениям.
Нынешняя атака на железнодорожный узел показывает, что противник продолжает тактику ударов по объектам, критически важным для жизнеобеспечения и логистики.
Ранее в другом городе Курской области - Рыльске - ранение получил глава города. Произошло это в результате срабатывания взрывного устройства.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация