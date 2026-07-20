Противник ударил по вокзалу курского Льгова

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Противник ударил по вокзалу курского Льгова

Вражеские беспилотники нанесли удар по городу Льгову Курской области. Целью атаки стал район железнодорожной станции. Вокзал временно закрыт для перевозок в связи с действующим режимом контртеррористической операции, пассажиров в момент прилёта внутри здания не было.

По сообщению губернатора Александра Хинштейна, ранены четверо мужчин - все они сотрудники железной дороги. Трое получили незначительные травмы, помощь им оказана на месте. Четвёртый с осколочными ранениями доставлен в больницу, врачи оказывают всю необходимую помощь.

В момент удара к зданию станции подъехала служебная машина администрации муниципалитета - автомобиль повреждён осколками, но находившиеся в нём люди не пострадали. Оперативные службы работают на месте.

Это далеко не первый обстрел Льгова со стороны киевского режима. С начала вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года город неоднократно подвергался атакам. Тогда, в ходе попытки прорыва, украинские формирования били по гражданской инфраструктуре - в частности, по местному физкультурно-оздоровительному комплексу, где в тот момент могли находиться люди. Те удары также привели к разрушениям.

Нынешняя атака на железнодорожный узел показывает, что противник продолжает тактику ударов по объектам, критически важным для жизнеобеспечения и логистики.

Ранее в другом городе Курской области - Рыльске - ранение получил глава города. Произошло это в результате срабатывания взрывного устройства.
17 комментариев
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  1. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 14:30
    В момент удара к зданию станции подъехала служебная машина администрации муниципалитета

    Думаю, пассажиры автомобиля и были целями удара. Похоже, что наводили в онлайн.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      -1
      Сегодня, 14:32
      Инфа пошла, что Сырского сняли. Есть ссылки?
      1. Fitter65 Звание
        Fitter65
        0
        Сегодня, 15:01
        Цитата: Теренин
        Инфа пошла, что Сырского сняли. Есть ссылки?

        Плохо если это правда. Он будучи на "посту" , не мало пользы нам принёс. А теперь, куда к родителям в деревню, будет на пенсии грядки возделывать? laughing
        1. ian Звание
          ian
          +1
          Сегодня, 16:02
          Послом аглицким. Скоро говорят, место освободится... hi
    2. Fitter65 Звание
      Fitter65
      -1
      Сегодня, 14:59
      Цитата: frruc
      В момент удара к зданию станции подъехала служебная машина администрации муниципалитета

      Думаю, пассажиры автомобиля и были целями удара. Похоже, что наводили в онлайн.

      В полне рабочая версия.
  2. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 14:33
    Ещё с начала АТО кошмарили все города ЛДНР и в частности мирные поселения. Такова наверно была установка заказчиков и до сих пор продолжается. Получается геноцид если мирных выносят как и в Газе. Сволочи.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:33
    Полетел " снаряд " с Украины- сняли Сырского.Источник наше " Время покажет!"Врут наверно ?! wassat
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 14:37
      Цитата: tralflot1832
      Полетел " снаряд " с Украины- сняли Сырского.Источник наше " Время покажет!"Врут наверно ?! wassat

      Западная техномафия, при помощи соросят на Украине побеждает.
  4. rosomaha Звание
    rosomaha
    0
    Сегодня, 14:34
    а в Шебекино ударили по автобусу..есть погибшие и раненые. Белгородчина уже который день под массированными налётами мелких бпла..появилось много Хорнетов и Марсиан. Бьют по скопл людей, АЗС, грузовикам, автобусам.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 14:34
    ❝ Вражеские беспилотники нанесли удар по городу Льгову ❞ —

    — Ответить стократно по Львову ...
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 14:42
    Что у нас выходит, а что нет...
    ... атаки дальнобойные БПЛА, отражаются только частично и увы, потери есть, среди граждан, промышленные, военные объекты.
    ... атаки различными ракетные системами отражаются тоже, частично и потери у нас есть.
    ... в прифронтовой полосе, все не просто, но не критично, предприняты меры противодействия работают...
    ... на ЛБС, все тоже не просто, но там борьба в обе стороны, кто кого...
    Что ещё можно, нужно отметить... очевидное, врага придётся громить/уничтожать до конца, по другому уже не получится... soldier
  7. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 14:43
    Надо вокзал в Куеве в щебень превратить.
    1. Игнатий555 Звание
      Игнатий555
      +2
      Сегодня, 15:03
      или во Львове, но мынетакие. Только вот какие мы, интересный вопрос.
  8. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +4
    Сегодня, 14:59
    В момент удара к зданию станции подъехала служебная машина администрации муниципалитета
    А мы по киевским вокзалам не стреляем, совсем. Не говоря уж об ударе в момент прибытии какого-нибудь литерного ....
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 15:07
    Цитата: Ирек
    Надо вокзал в Куеве в щебень превратить.
    Желательно бы весь Киев! wink
  10. Furious Bambr Звание
    Furious Bambr
    +1
    Сегодня, 15:12
    В 2023 году в ремонт станции и вокзала Льгов вложили очень много деняк. На тот момент я ещё в Суджу, Рыльск, Коренево и Глушково на тепловозе ездил.....
  11. newtc7 Звание
    newtc7
    0
    Сегодня, 15:32
    Почему бы не ударить по вокзалу украинского Львова? А не, нельзя мы же не такие. Как я мог забыть fool