Заслушал доклады руководящего состава 19-го армейского корпуса, командиров боевых бригад и подразделений по оперативной обстановке и положению дел по всем видам обеспечения. Главный акцент – на наращивании применения беспилотных систем всех типов, чтобы усилить огневое воздействие противника и уменьшить риски для жизни личного состава.

Ряд украинских источников заявляют о возможном снятии с должности главкома ВСУ Александра Сырского. Несколько каналов и изданий, в том числе близких к военным кругам, сообщают, что решение якобы уже принято на высшем уровне.Официального подтверждения от офиса Зеленского или Генштаба ВСУ пока нет.Напомним, что отношения между Сырским и экс-министром обороны Фёдоровым были весьма напряжёнными. Фёдоров призывал главу киевского режима отправить главкома в отставку. Но вместо этого в отставку отправили самого Фёдорова. Конфликт касался вопросов стратегии, мобилизации и распределения ресурсов.Сам Сырский в своём аккаунте ничего о своей отставке не пишет, заявляя, что он посетил Константиновское направление. Главком ВСУ:Сырский возглавил ВСУ в феврале 2024 года после отставки Валерия Залужного. Его назначение изначально вызвало неоднозначную реакцию в обществе и среди военных из-за стиля командования и высоких потерь в ряда операций, включая Курскую.Говоря об украинских слухах по поводу отставки Сырского, можно констатировать, что в условиях активных боевых действий любые кадровые изменения в руководстве армии могут существенно повлиять на ситуацию на фронте.