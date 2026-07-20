В ряде украинских медиа сообщается о принятом решении по отставке Сырского
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Ряд украинских источников заявляют о возможном снятии с должности главкома ВСУ Александра Сырского. Несколько каналов и изданий, в том числе близких к военным кругам, сообщают, что решение якобы уже принято на высшем уровне.
Официального подтверждения от офиса Зеленского или Генштаба ВСУ пока нет.
Напомним, что отношения между Сырским и экс-министром обороны Фёдоровым были весьма напряжёнными. Фёдоров призывал главу киевского режима отправить главкома в отставку. Но вместо этого в отставку отправили самого Фёдорова. Конфликт касался вопросов стратегии, мобилизации и распределения ресурсов.
Сам Сырский в своём аккаунте ничего о своей отставке не пишет, заявляя, что он посетил Константиновское направление. Главком ВСУ:
Заслушал доклады руководящего состава 19-го армейского корпуса, командиров боевых бригад и подразделений по оперативной обстановке и положению дел по всем видам обеспечения. Главный акцент – на наращивании применения беспилотных систем всех типов, чтобы усилить огневое воздействие противника и уменьшить риски для жизни личного состава.
Сырский возглавил ВСУ в феврале 2024 года после отставки Валерия Залужного. Его назначение изначально вызвало неоднозначную реакцию в обществе и среди военных из-за стиля командования и высоких потерь в ряда операций, включая Курскую.
Говоря об украинских слухах по поводу отставки Сырского, можно констатировать, что в условиях активных боевых действий любые кадровые изменения в руководстве армии могут существенно повлиять на ситуацию на фронте.
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