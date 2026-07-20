В ряде украинских медиа сообщается о принятом решении по отставке Сырского

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В ряде украинских медиа сообщается о принятом решении по отставке Сырского

Ряд украинских источников заявляют о возможном снятии с должности главкома ВСУ Александра Сырского. Несколько каналов и изданий, в том числе близких к военным кругам, сообщают, что решение якобы уже принято на высшем уровне.

Официального подтверждения от офиса Зеленского или Генштаба ВСУ пока нет.



Напомним, что отношения между Сырским и экс-министром обороны Фёдоровым были весьма напряжёнными. Фёдоров призывал главу киевского режима отправить главкома в отставку. Но вместо этого в отставку отправили самого Фёдорова. Конфликт касался вопросов стратегии, мобилизации и распределения ресурсов.

Сам Сырский в своём аккаунте ничего о своей отставке не пишет, заявляя, что он посетил Константиновское направление. Главком ВСУ:

Заслушал доклады руководящего состава 19-го армейского корпуса, командиров боевых бригад и подразделений по оперативной обстановке и положению дел по всем видам обеспечения. Главный акцент – на наращивании применения беспилотных систем всех типов, чтобы усилить огневое воздействие противника и уменьшить риски для жизни личного состава.

Сырский возглавил ВСУ в феврале 2024 года после отставки Валерия Залужного. Его назначение изначально вызвало неоднозначную реакцию в обществе и среди военных из-за стиля командования и высоких потерь в ряда операций, включая Курскую.

Говоря об украинских слухах по поводу отставки Сырского, можно констатировать, что в условиях активных боевых действий любые кадровые изменения в руководстве армии могут существенно повлиять на ситуацию на фронте.
13 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 14:36
    На западе считают - Украина побеждает.А снятие сырского эти мрии грохает об землю - хабах !!!Подождём.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 14:44
      Пошла "Свадьба в Малиновке". winked Сырский, такое оскорбление оставлять без ответа нельзя! Как показывает украинская практика, теперь тебе нужно переходить в атаманы или гетманы fellow И мочить укробелых пока не покраснеют, и укрокрасных пока не побелеют.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    -3
    Сегодня, 14:41
    Получается малолетние дегегераты своими скачками на муйдане сместили главкома , теперь будут еврейский 95-ый квартал выгонять.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:46
    Уберут одного "мясник", следо поставят другого, такого же... шило на мыло, вот и всех делов.
  4. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    0
    Сегодня, 14:49
    Плохо если умного поставят, но умный будет Зелю подсиживать, поэтому вряд-ли.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:52
    Цитата: Теренин
    Пошла "Свадьба в Малиновке". winked Сырский, такое оскорбление оставлять без ответа нельзя! Как показывает украинская практика, теперь тебе нужно переходить в атаманы или гетманы fellow И мочить укробелых пока не покраснеют, и укрокрасных пока не побелеют.

    Фильм Адьютант его превосходительства советский фильм . laughing
  6. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Сегодня, 14:52
    Сырский выполняет функцию громоотвода, сомневаюсь, что на украине среди военных будет очередь из тех, кто хочет занять его место...
  7. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 14:53
    Откуда вообще такие Иуды беруться. Не знаю какой он военноначальник,
    но мразь он отменная.
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 15:52
      Цитата: pudelartemon
      Откуда вообще такие Иуды беруться. Не знаю какой он военноначальник, но мразь он отменная.

      Не будьте столь категоричны. Столько х.охлов не угробил по котлам ещё ни один пан хенерал. Сырский требует, как минимум, пристального внимания к себе и переосмысления. Ещё с Дебальцево приносит пользу нашим бойцам. Тогда одних трофеев было столько что их считали вагонами...
  8. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +1
    Сегодня, 15:43
    Имхо , месяцами эти пиарные вбросы пишут.
    Небось Резидент и Легитимный? -
    Обычно на них ссылаются, незаторможенных по блату....
  9. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 15:48
    В ряде украинских медиа сообщается о принятом решении по отставке Сырского

    Жаль. Агент Сыр мог бы ещё много свыней нагнать по котлам, для глубокой переработки. Хорошо бы ему получить какой нито ключевой пост, чтобы мог ещё подгадить свиньему войску...
  10. просто СЕРГЕЙ Звание
    просто СЕРГЕЙ
    +1
    Сегодня, 15:53
    Ну одного сняли другого поставили обычная практика перестановки.Нам от этого ни холодно ни жарко.
  11. LaraM Звание
    LaraM
    0
    Сегодня, 16:08
    Правильно делают в общем-то. Им нужен результат, они цепляются лапками за любой шанс, чтобы продержаться. Ни одна из сторон ни за что не выбросит белый флаг. Так и будем гробить: мы - их, они - нас)