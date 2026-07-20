ВС РФ поразили ЖД-составы в Запорожской области, перевозившие военные грузы
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Российские ударные беспилотники «Герань» нанесли удары по железнодорожным составам, которые использовались украинскими силами для доставки военных грузов в Запорожской области.
Кадры объективного контроля подтверждают точные попадания по целям. Один за другим дроны-камикадзе поражали железнодорожные эшелоны. На видео попало несколько ударов по локомотивам. Детали о количестве и типе грузов, перевозимых этими составами, пока не раскрываются.
Судя по координатам нанесённых ударов, один из железнодорожных составов находился в пределах ЖД-станции 1603 км в населённом пункте Солёное неподалёку от Запорожья. Ещё два состава, попавшие под удар беспилотников «Герань», стояли непосредственно в Запорожье.
Уничтожение военных поездов стало ещё одним звеном в системной работе по перекрытию логистических маршрутов ВСУ. Железная дорога остаётся одним из ключевых способов снабжения украинских подразделений на Запорожском направлении. Удары по подвижному составу лишают противника возможности оперативно пополнять запасы. При этом украинская сторона традиционно прикрывается «гражданским» происхождением составов, упорно называя их пассажирскими.
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