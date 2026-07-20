ВС РФ поразили ЖД-составы в Запорожской области, перевозившие военные грузы

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ВС РФ поразили ЖД-составы в Запорожской области, перевозившие военные грузы


Российские ударные беспилотники «Герань» нанесли удары по железнодорожным составам, которые использовались украинскими силами для доставки военных грузов в Запорожской области.

Кадры объективного контроля подтверждают точные попадания по целям. Один за другим дроны-камикадзе поражали железнодорожные эшелоны. На видео попало несколько ударов по локомотивам. Детали о количестве и типе грузов, перевозимых этими составами, пока не раскрываются.

Судя по координатам нанесённых ударов, один из железнодорожных составов находился в пределах ЖД-станции 1603 км в населённом пункте Солёное неподалёку от Запорожья. Ещё два состава, попавшие под удар беспилотников «Герань», стояли непосредственно в Запорожье.

Уничтожение военных поездов стало ещё одним звеном в системной работе по перекрытию логистических маршрутов ВСУ. Железная дорога остаётся одним из ключевых способов снабжения украинских подразделений на Запорожском направлении. Удары по подвижному составу лишают противника возможности оперативно пополнять запасы. При этом украинская сторона традиционно прикрывается «гражданским» происхождением составов, упорно называя их пассажирскими.

11 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 14:43
    Вот и хорошо , надо наращивать удары по бандэрлогам.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 15:43
      Цитата: Ирек
      надо наращивать удары по бандэрлогам.

      "Пять человек погибли при ударе дрона ВСУ по автобусу в Белгородской области"....
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 14:49
    Больше таких новостей в ленту!
  3. Теренин Звание
    Теренин
    +2
    Сегодня, 14:51
    При этом украинская сторона традиционно прикрывается «гражданским» происхождением составов, упорно называя их пассажирскими.

    Наши и пишут, что "поразили", а не "уничтожили". Путешествуете спокойно и дальше.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 14:55
    Где вопли Европы- прекратить бить по украинским ж/д составам ,Африка будет голодать !!!
    А причём здесь Африка ??? laughing
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 15:44
      В Африке гориллы, злые крокодилы - не ходите укры в Африку гулять... am
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 16:18
        Да уже гуляют там. Лишь бы нам подгадить
  5. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    +1
    Сегодня, 15:06
    "При этом украинская сторона традиционно прикрывается «гражданским» происхождением составов, упорно называя их пассажирскими". - нужно положить на это большой болт. Идет война, гибнут наши солдаты. Враг вообще провел карательную операцию в Курской области. Жел. дорога не должна работать на 5-ый год войны.
    1. Furious Bambr Звание
      Furious Bambr
      +1
      Сегодня, 15:53
      У них ещё неплохо контактная сеть жд работает. Всё должно было разбиваться в первые дни, а не жевать сопли с жестами доброй воли от Пыпы
  6. Lako Звание
    Lako
    0
    Сегодня, 15:50
    Правильное решение. Понятно, что украинцы попытаются компенсировать просевший трафик через морские порты, железнодорожными перевозками.
  7. 8_-MistVieh-_8 Звание
    8_-MistVieh-_8
    0
    Сегодня, 15:54
    Nachschub stören, wo immer es geht.
    Hätte man viel früher machen müssen, denke ich.