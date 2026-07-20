ВС РФ ускорили продвижение под Харьковом – ВСУ грозит окружение

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ВС РФ ускорили продвижение под Харьковом – ВСУ грозит окружение


На Харьковском направлении российские подразделения продолжают улучшать свои тактические позиции. Военнослужащие группировки «Запад» закрепились на более выгодных рубежах и нанесли удары по сосредоточениям пехоты и техники ВСУ в прилегающих населённых пунктах.



По данным Минобороны, под огонь попали соединения трёх механизированных и одной штурмовой бригад, штурмовой полк ВСУ, а также бригада морской пехоты в районах Благодатовки, Ольговки, Грушевки и Изюма.



Тем временем группировка войск «Север» активно продвигается в сторону населённых пунктов Захаровка и Резниково. Такое активное продвижение создаёт предпосылки для возможного окружения украинских подразделений в этом районе.

Кроме того, в Харьковской области российскими силами были поражены подразделения механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ, а также бригады нацгвардии в районах Белого Колодезя и Липцов, информирует военное ведомство.

По данным Минобороны, суточные потери украинской стороны на этом участке составили около 210 военнослужащих, восемь единиц бронетехники, 15 автомобилей и два комплекса РЭБ. Огневое поражение также наносилось по позициям и технике противника на широком фронте – от Харькова и Слатино до Золочева и Крысино.
2 комментария
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:51
    Идёт планомерное освобождение русских земель от бандэрлогов.
    1. Cartalon Звание
      Cartalon
      0
      Сегодня, 17:00
      Только вот последнее дни освобождение по крайней мере в Запорожской и Днепропетровской области минусовые показатели.