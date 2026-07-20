Анкара пригрозила помочь Тегерану, если курдские сепаратисты нападут на Иран

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Анкара пригрозила помочь Тегерану, если курдские сепаратисты нападут на Иран


Израильская государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщила, что Турция предупредила Израиль и США о возможной военной поддержке Ирана.

По данным источника, Анкара заявила, что, если вооружённые курдские сепаратистские формирования попытаются напасть на иранскую территорию, Турция незамедлительно окажет Тегерану поддержку с воздуха.

Это заявление прозвучало на фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке, где США и Иран уже несколько дней подряд обмениваются ударами. В таких условиях любое заявление о возможном расширении конфликта воспринимается особенно остро.

Анкара, будучи членом НАТО, формально является союзником Вашингтона. Но несмотря на это её отношения с США и Израилем остаются напряжёнными. Предупреждение о возможном ударе по курдским силам, поддерживаемым Западом, может стать поворотным моментом в расстановке сил на Ближнем Востоке.

Официального подтверждения из Анкары пока не поступало. Если информация подтвердится, это будет означать, что Турция готова напрямую противостоять курдским формированиям, которые действуют при поддержке американских и израильских структур.
20 комментариев
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  1. anjey Звание
    anjey
    +2
    Сегодня, 15:15
    Турецкие качели надо ловить и фиксировать в удобный и выгодный момент,или они качнутся в противоположную сторону.... laughing
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 15:17
      Ну да, что то выторговывают себе.
      1. Gomunkul Звание
        Gomunkul
        +2
        Сегодня, 15:24
        У турецкого султана скоро выборы, он уже два срока "отсидел", хочет баллотироваться на третий, а для этого нужно внести изменения в конституцию.
        А для этого нужна поддержка народа, вот и создают нужную почву для нужного результата.
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          0
          Сегодня, 15:41
          Да. Просто, понятно и никакой интриги геополитической.
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 15:17
    Как интересно становится расклад!
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +2
      Сегодня, 15:39
      Турки понимают, что если Иран падет, то они следующие.
      1. Энергетик39 Звание
        Энергетик39
        +3
        Сегодня, 16:08
        Турки понимают, что если Иран падет, то они следующие.

        Турки понимают, что если они не задушат Курдистан в зачатке, то потом будет поздно.
        1. СергейАлександрович Звание
          СергейАлександрович
          0
          Сегодня, 16:14
          Тоже немаловажный фактор.
  3. Кмет Звание
    Кмет
    0
    Сегодня, 15:22
    Не следует верить туркам: они все равно обманут, как с ними не договаривайся. Да и вообще этот "гудок" сделан чтобы обратить на себя внимание и решить чисто турецкие вопросы (например, как вариант, - форсировать вопрос по пингвинам, которых так долго дожидаются).
  4. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 15:23
    Сразу на Израиль, вся смута с их подачи.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:27
    Ещё не успели турки С- 400 куда нибудь пристроить и уже нашли новые приключения на свою задницу .Не сидеть ей в кресле Ф -35.Есть конечно вариант кресло ф35 турками, а сам самолёт на базе в США.
  6. 501Legion Звание
    501Legion
    +3
    Сегодня, 15:27
    хотел бы я на это посмотреть. как над ираном будут летать две страны нато одна будет бомбить иран а вторая будет защищать !!!
  7. Гюнтер Звание
    Гюнтер
    +2
    Сегодня, 15:32
    Пока реджепердоган обещает, хуситы действуют:
    Группировка хуситов объявила о введении морской блокады против Саудовской Аравии, вступающей в силу немедленно, сообщает Bloomberg News со ссылкой на официального представителя Яхью Сари. Заявление было сделано в понедельник. good
    1. Керенский Звание
      Керенский
      +1
      Сегодня, 16:23
      Группировка хуситов объявила о введении морской блокады против Саудовской Аравии, вступающей в силу немедленно,

      Там идёт гражданская война. В которой, кроме йеменских хуситов (рыбаки), ещё, как минимум, две стороны, о которых мы ничего и не слышим. Усиль одну из них, - Йемен провалится в пучину внутренних разборок. Тут не до внешней политики будет.
      1. Гюнтер Звание
        Гюнтер
        0
        Сегодня, 16:53
        Согласен, Керенский, идёт гражданская война.
        Но за несколько лет интервенции страны ЛАГ , что-то не сумели "усилить", а персы сумели.
        И по случайному, разумеется, совпадению хуситы объявили о блокаде одновременно с заявлением персов о остановке транспортировки нефти.
        Такой вот намёк на полную блокировку Суэца.
  8. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 15:39
    Вот это поворот! Можно было бы уверовать в искренность Султана но есть маленькое но - Израиль продолжает переваривать Сирию, отхватывая всё новые куски. Так турции может ничего и не достаться. Торопится Эрдоган, что даже помочь Ирану вызывался но, кажется, просто воздух трясёт...
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +1
      Сегодня, 15:44
      Израиль продолжает переваривать Сирию, отхватывая всё новые куски. Так турции может ничего и не достаться.
      Потому Эрдоган и не требует от сирийских властей закрыть наши базы в стране. Понимает, что в случае этого решения, он останется один ни один против Израиля. А пока в Сирии находятся наши базы, то евреи далеко не пойдут.
  9. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 15:55
    Да ладно, сразу фы 35 улетают в нирвану. Даже продажа/передача С400 не поможет.
  10. кукс Звание
    кукс
    0
    Сегодня, 16:04
    Турция незамедлительно окажет Тегерану поддержку с воздуха.

    Нет. Такого заявление не было. И не могло быть. Это вольная интерпретация еврейской пропаганды. Предположительная цель - готовят почву для соскакивания с горячей фазы войны с Ираном параллельно обвинив конкурирующий в регионе режим в поддержки терарюг и прочих бармалеев в лице Ирана.
    Что было реально. Заявление Трампа что он удержал Турцию от ударов по курдским формированиям. Заявление было сделано после того как Эрдоган предупредил всех вокруг, что любая активность курдских формирований приведет к превентивным миротворческим воздушным ударам.
    Никакой речи о поддержки Ирана, тем более о военной поддержки, даже рядом не валялось.
  11. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 16:28
    Слова Эрдогана, в отличие от слов иранских лидеров, чаще всего остаются словами.
    Поэтому сказать могу только одно: поживем-увидим.
    Скорее всего турки никакой поддержки никому не окажут.
    Эрдоган долго и яростно ругал Нетаньяху, сравнивал с Гитлером, и так далее. И от этих слов у Нетаньяху почему-то даже челка на лоб не упала, и усики не появились.