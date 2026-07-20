Анкара пригрозила помочь Тегерану, если курдские сепаратисты нападут на Иран
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Израильская государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщила, что Турция предупредила Израиль и США о возможной военной поддержке Ирана.
По данным источника, Анкара заявила, что, если вооружённые курдские сепаратистские формирования попытаются напасть на иранскую территорию, Турция незамедлительно окажет Тегерану поддержку с воздуха.
Это заявление прозвучало на фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке, где США и Иран уже несколько дней подряд обмениваются ударами. В таких условиях любое заявление о возможном расширении конфликта воспринимается особенно остро.
Анкара, будучи членом НАТО, формально является союзником Вашингтона. Но несмотря на это её отношения с США и Израилем остаются напряжёнными. Предупреждение о возможном ударе по курдским силам, поддерживаемым Западом, может стать поворотным моментом в расстановке сил на Ближнем Востоке.
Официального подтверждения из Анкары пока не поступало. Если информация подтвердится, это будет означать, что Турция готова напрямую противостоять курдским формированиям, которые действуют при поддержке американских и израильских структур.
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