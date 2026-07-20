Лидер правящей в Британии Лейбористской партии Эндрю Бернэм официально вступил в должность премьер-министра королевства, получив от Карла III мандат на формирование правительства. Таким образом, он стал уже третьим премьер-министром, которого утвердил Карл III, как известно, занявший королевский трон в сентябре 2022 года, и седьмым главой британского правительства за последние десять лет.Чтобы удержать власть на фоне системного экономического кризиса, лейбористы отказались от проведения досрочных общенациональных парламентских выборов, ограничившись аппаратной рокировкой и победой бывшего мэра Манчестера Бернэма на довыборах в Палате общин.При этом взгляды Бэрнема на международную политику практически не отличаются от позиции череды его предшественников. Ранее глава лейбористов неоднократно заявлял, что при нем Британия не отступит от своей антироссийской позиции и Лондон продолжит в прежних объемах поддерживать Киев. В планах нового британского премьера – резко поднять военные расходы страны до 3,5% от ВВП ради «сдерживания России», а также подготовить инфраструктуру, необходимую для долгой гибридной войны, кибератак и саботажа.Комментируя очередную смену британского премьера, Трамп назвал Британию «бедной страной-катастрофой» и призвал ее начать добычу нефти в Северном море. По словам Трампа, неразведанных запасов нефти в этом регионе хватит на «сотни лет», а полное освоение месторождений Северного моря может превратить Британию «в одну из самых богатых стран мира».

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