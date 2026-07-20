Седьмой премьер за 10 лет: Бернэм официально возглавил правительство Британии

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Седьмой премьер за 10 лет: Бернэм официально возглавил правительство Британии

Лидер правящей в Британии Лейбористской партии Эндрю Бернэм официально вступил в должность премьер-министра королевства, получив от Карла III мандат на формирование правительства. Таким образом, он стал уже третьим премьер-министром, которого утвердил Карл III, как известно, занявший королевский трон в сентябре 2022 года, и седьмым главой британского правительства за последние десять лет.

Чтобы удержать власть на фоне системного экономического кризиса, лейбористы отказались от проведения досрочных общенациональных парламентских выборов, ограничившись аппаратной рокировкой и победой бывшего мэра Манчестера Бернэма на довыборах в Палате общин.

При этом взгляды Бэрнема на международную политику практически не отличаются от позиции череды его предшественников. Ранее глава лейбористов неоднократно заявлял, что при нем Британия не отступит от своей антироссийской позиции и Лондон продолжит в прежних объемах поддерживать Киев. В планах нового британского премьера – резко поднять военные расходы страны до 3,5% от ВВП ради «сдерживания России», а также подготовить инфраструктуру, необходимую для долгой гибридной войны, кибератак и саботажа.

Комментируя очередную смену британского премьера, Трамп назвал Британию «бедной страной-катастрофой» и призвал ее начать добычу нефти в Северном море. По словам Трампа, неразведанных запасов нефти в этом регионе хватит на «сотни лет», а полное освоение месторождений Северного моря может превратить Британию «в одну из самых богатых стран мира».
27 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 15:32
    Самый умный на даунинг стрит 10 кот Ларри .Везёт кошаку - может нассать в тапки премьер министру .Кстати у Ларри это седьмой и одна из них была баба .Кто может повторить в обратном порядке имена 7ми англицких премьеров ? Я нет .Предлагаю - просто ,премьер - арендатор даунинг стрит 10.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 15:34
      Я один вижу, перед нами анонимный англицкий алкоголик ? wassat НаркОманы уже были .
      1. LaraM Звание
        LaraM
        +2
        Сегодня, 16:19
        Да ладно придираться.. А кто не пьет? Назови.Там жара +40. Вот он и раскраснелся)) yes
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 16:30
        Цитата: tralflot1832
        Я один вижу, перед нами анонимный англицкий алкоголик ?

        Обычный брит вырожденец, мешки под глазами, выражение лица - постоянный клиент психиатра.
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 15:38
      Цитата: tralflot1832
      Везёт кошаку - может нассать в тапки премьер министру .

      Да уж, winked если кот Ларри с утра загадочно улыбается, то тапки лучше не надевать.
    3. Grossvater Звание
      Grossvater
      +2
      Сегодня, 15:39
      Так коты вообще самые умные wink!
  2. Max Otto Звание
    Max Otto
    0
    Сегодня, 15:33
    Энди такой же расист, русофоб и сионист как и его предшественник.
    Пропаганда на острове не справляется с антиэстэблишментовскими настроениями в обществе и самое позднее к концу следующего года будут досрочные выборы, где не лейбористам не консерваторам ничего не светит кроме как самых позорных результатов за всю историю их существования.
  3. newtc7 Звание
    newtc7
    +2
    Сегодня, 15:33
    Премьеры меняются как перчатки, а власть и политика остается стабильной: русофобия, мигранты в товарных количествах, повесточка и вот это вот все.
    Резонный вопрос - кто правит Англией?
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 15:40
      Цитата: newtc7
      Премьеры меняются как перчатки, а власть и политика остается стабильной: русофобия, мигранты в товарных количествах, повесточка и вот это вот все.
      Резонный вопрос - кто правит Англией?

      И всё они, как один уходят со словами победы и слезами на глазах. Чудилы.
    2. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 16:02
      Премьер - министр - руководит министрами. Это административная должность. Как Генеральный директор. А ещё есть совет акционеров.
  4. russ71 Звание
    russ71
    +1
    Сегодня, 15:34
    Страно, чем он лучше предыдущего... "белый!?!
    1. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 16:03
      "белый!?!

      Вы правы. Это существенный недостаток. Долго не просидит.
  5. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 15:39
    Ну что ни-ть менялось при этом? Это к столь любимой отечественными либерacтами идеей сменяемости власти.
    Или власть на самом деле где то в другом месте, а всё это взбалтывание персонала не более чем перестановка кроватей в пyбличном дoме.
    1. LaraM Звание
      LaraM
      0
      Сегодня, 16:16
      Ну что ни-ть менялось при этом?


      Когда меняют с умом - меняется все. Посмотрите на Байдена и Трампа.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 16:35
        Посмотрите на Байдена и Трампа.
        и что поменялось принципиально?
  6. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    +1
    Сегодня, 15:40
    Ротация не справляющихся кадров - это нормально
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 16:13
      Да, но проблема фундаментальная экономическая, всё равно нерешаема вне зависимости от персоналий и её программы.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 15:42
    Банкам в Англии запрещено инвестировать в морскую нефтегазодобычу
    Вся прибыль нефтегаза в развитие " зелёной" энергетики за минусом дивидендов инвесторам.
  8. Ирек Звание
    Ирек
    -4
    Сегодня, 15:44
    Мелкобриты дождались своего звёдного часа , ими будет рулить пассивный гомосек.
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +1
      Сегодня, 15:48
      Какую ахинею не напишешь ради +, да?
      1. Вайфу Звание
        Вайфу
        0
        Сегодня, 15:51
        У этого персонажа крайне странные сообщения. Как будто нейронка.
  9. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +1
    Сегодня, 15:45
    Видимо они считают, что незаменимых нет
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:48
    Этот чудак припёрся на даунинг стрит вообще без никакой программы действий .Но уже отличился - я вам ,ссс дамы и джентльмены устрою потрясения которых вы не видели больше сорока лет .( мой вольный перевод ).Распаясались тут .
    1. Arzt Звание
      Arzt
      +1
      Сегодня, 16:47
      Этот чудак припёрся на даунинг стрит вообще без никакой программы действий .Но уже отличился - я вам ,ссс дамы и джентльмены устрою потрясения которых вы не видели больше сорока лет .( мой вольный перевод ).Распаясались тут .

      Да, реформатор. Как он однажды выразился: " Я устрою Великобритании перезагрузку! wink " Ну что, будем посмотреть... bully
  11. Вайфу Звание
    Вайфу
    +1
    Сегодня, 15:51
    У бритов не меняется внешняя политика после смены правящего тела.
  12. LaraM Звание
    LaraM
    0
    Сегодня, 16:13
    Трамп назвал Британию «бедной страной-катастрофой» и призвал ее начать добычу нефти в Северном море.


    А у этого все нефтедоллары в мозгах) барыга, (цензура). Как бурение скважин поможет новому премьеру?
  13. БойКот Звание
    БойКот
    +1
    Сегодня, 16:13
    Когда премьером стал индус, англичани запустили опрос, кто продержится дольше, Сунак или баклажан? Баклажан победил. С чем скоропортящимся сравнят нынешнего?