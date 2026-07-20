На околоземную орбиту вывели вторую партию российских аналогов Starlink

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На околоземную орбиту вывели вторую партию российских аналогов Starlink


19 июля аэрокосмическая компания «Бюро 1440» успешно провела второй пакетный запуск низкоорбитальных аппаратов. Это ещё один шаг к созданию отечественной системы широкополосного интернета «Рассвет», которую нередко называют российским аналогом американского Starlink.

В компании пояснили: в отличие от прежних экспериментальных аппаратов, нынешние спутники построены на собственной платформе «Бюро 1440» с учётом наработанного опыта. В новых аппаратах заложена архитектура 5G NTN, усилена система электропитания, установлены плазменные двигатели и терминалы для лазерного обмена данными между спутниками.

Первый пакетный запуск – 16 аппаратов – состоялся ещё в марте 2026 года. В общей сложности к 2030 году «Бюро 1440» намерено развернуть орбитальную группировку из 292 спутников. Планируемая скорость передачи данных на абонентское оборудование – до 1 Гбит/с, задержка сигнала – не более 70 мс. Начало коммерческой эксплуатации системы запланировано на 2027 год.

Финансирование проекта ведётся по линии нацпроекта «Экономика данных»: до конца десятилетия из федерального бюджета будет направлено 102,8 млрд рублей, ещё 329 млрд рублей составят вложения самой компании.
11 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +8
    Сегодня, 16:34
    Молодцы, невзирая на санкции мы справились.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +7
      Сегодня, 16:43
      Цитата: Ирек
      Молодцы, невзирая на санкции мы справились.

      Сейчас вам будут доказывать, что это бутафория и распил денег. yes

      Бюро "1440"- успешной работы по созданию российской низкоорбитальной спутниковой группировки. good
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:39
    Запуск не был анонсирован ни где ,даже не знаю с какого космодрома был запуск.Как то так аыглядит приемный терминал ,антенна 60×60 см ,вес 15 кг.17 + 16 = 33 аппарата в космосе.2 аппарата из первого пуска кердык ,поэтому 33 штуки.
    1. bk316 Звание
      bk316
      +7
      Сегодня, 16:42
      Запуск не был анонсирован ни где ,

      И это правильно!
      Хватит нам уже для хо хлов цели подсказывать.
      1. Normann Звание
        Normann
        0
        Сегодня, 16:49
        А у нас очень много площадок для запуска?
        1. bk316 Звание
          bk316
          0
          Сегодня, 16:53
          А какая разница, тут даже если место известно, то время неизвестно.
          А так-то да немало, больше чем у любой другой страны.
    2. bk316 Звание
      bk316
      0
      Сегодня, 16:52
      2 аппарата из первого пкска кердык

      Да тут Маска не догнать, у него уже 600 спутников кирдык.
      Хотя в процентном соотношении это в полтора раза меньше
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 16:54
      Цитата: tralflot1832
      Запуск не был анонсирован ни где ,даже не знаю с какого космодрома был запуск.

      Андрей hi
      Засекретили даже тип ракеты-носителя и время запуска.
      Ни космодром, ни тип ракеты-носителя, ни точное время запуска компания не называет, Минобороны и «Роскосмос», вопреки устоявшейся практике, также не дают сообщений о запуске. Однако известно, что первый пакет из 16 спутников для группировки космических аппаратов для широкополосного доступа (ШПД) в интернет компания запустила 23 марта с космодрома Минобороны «Плесецк» ракетой-носителем «Союз-2.1б».

      https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2026/07/20/1214986-byuro-1440-zapustilo?ysclid=mrta6jyg4383528634
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:54
    Цитата: Normann
    А у нас очень много площадок для запуска?

    Пока три батута у нас .Но это официально .
    1. bk316 Звание
      bk316
      +1
      Сегодня, 16:57
      Ну поскольку у нас есть "Рокот" "Стрела" "Старт" "Днепр" "Штиль", то площадок десятки, если не сотни.
      Это же не космонавтов запускать и не геостационар,.
  4. hiller Звание
    hiller
    0
    Сегодня, 16:59
    "Глаза боятся, руки делают". Молодцы ребята. Успехов им в их нелёгком деле.