Хуситы объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии

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Хуситы объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии

Йеменское повстанческое движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о введении морской и воздушной блокады Саудовской Аравии. По словам представителей хуситов, это решение стало ответом на возобновление попыток саудитов заблокировать международный аэропорт Саны и нанесение ударов по его взлетно-посадочной полосе.

После атак Саудовской Аравии руководство «Ансар Аллах» заявило о «завершении периода деэскалации» и предупредило Эр-Рияд, что все саудовские военные и нефтяные объекты, а также морские коммуникации окажутся под прицелом ракет и БПЛА. Блокада продлится до тех пор, пока Саудовская Аравия не согласится полностью снять ограничения с йеменских аэропортов.

Основным инструментом блокады судоходства в Красном море со стороны хуситов являются удары противокорабельными ракетами и безэкипажными катерами по танкерному и сухогрузному флоту, следующему в порты Саудовской Аравии. Контролируя Баб-эль-Мандебский пролив, йеменские повстанцы способны полностью заблокировать коммерческий трафик к саудовским портам. Этот шаг будет аналогичен стратегии Ирана в Ормузском проливе и может серьезно нарушить мировую торговлю, вынуждая коммерческие суда менять свои маршруты и обходить Африканский континент.

Ранее аффилированные с КСИР ресурсы предупреждали о возможности заблокировать судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе, если США продолжат атаковать объекты иранской энергетики.
9 комментариев
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  1. Дербенев Антон Звание
    Дербенев Антон
    +3
    Сегодня, 16:18
    Работайте братья! Да пребудет с вами мудрость товарища Сталина.
    1. ian Звание
      ian
      +4
      Сегодня, 16:25
      Не братья они. Максимум временные союзники. У них свои интересы, причем кардинально не совпадающие с интересами России. В лучшем случае это "враг моего врага-...."
      А о товарище Сталине они в большинстве своем вообще не слышали. Да и попадись они ему думаю он бы с удовольствием переселил их в Еврейскую автономную область..... hi
      1. Дербенев Антон Звание
        Дербенев Антон
        +1
        Сегодня, 16:27
        Согласен. Но новость хорошая.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:18
    Ничего не значащие угрозы хуситов саудитам .Нефть в Европу, китайскими индийскими танкерами в ЮВА пустое сотрясение воздуха.
    РS в Индии майданят студенты с антиправительственными лозунгами.
  3. Пулемет Мадуро. Звание
    Пулемет Мадуро.
    +1
    Сегодня, 16:19
    Нормальный ход.Сомалийские пираты готовят абордажные крюки.
  4. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 16:23
    Хуситы стараются не давать пустых обещаний. Поэтому - посмотрим, получится у них или нет.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 16:35
    Хуситы те ещё хуситы .В ковид морской контейнер в КНР из Европы 12- 15 000 $.С началом СВО Путин вылечил всех от ковида.Контейнер по тому же маршруту 2 000$.И тут появились хуситы .Операторы морских контейнерных перевозок должны поставить памятник хуситам ,причём из золота . laughing
  6. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:36
    Америкосы подставили всех своих друганов.
  7. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    0
    Сегодня, 16:38
    Просто опу прикрывать надо всегда.Еесли не поможещ другу отбится от пирата,завтра твояо чередь снимать труселя!Чем быстрей закроют,тем веселей будет у того,кто начал