Хуситы объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии
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Йеменское повстанческое движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о введении морской и воздушной блокады Саудовской Аравии. По словам представителей хуситов, это решение стало ответом на возобновление попыток саудитов заблокировать международный аэропорт Саны и нанесение ударов по его взлетно-посадочной полосе.
После атак Саудовской Аравии руководство «Ансар Аллах» заявило о «завершении периода деэскалации» и предупредило Эр-Рияд, что все саудовские военные и нефтяные объекты, а также морские коммуникации окажутся под прицелом ракет и БПЛА. Блокада продлится до тех пор, пока Саудовская Аравия не согласится полностью снять ограничения с йеменских аэропортов.
Основным инструментом блокады судоходства в Красном море со стороны хуситов являются удары противокорабельными ракетами и безэкипажными катерами по танкерному и сухогрузному флоту, следующему в порты Саудовской Аравии. Контролируя Баб-эль-Мандебский пролив, йеменские повстанцы способны полностью заблокировать коммерческий трафик к саудовским портам. Этот шаг будет аналогичен стратегии Ирана в Ормузском проливе и может серьезно нарушить мировую торговлю, вынуждая коммерческие суда менять свои маршруты и обходить Африканский континент.
Ранее аффилированные с КСИР ресурсы предупреждали о возможности заблокировать судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе, если США продолжат атаковать объекты иранской энергетики.
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