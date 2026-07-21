Как далеко зайдёт российский флот
Танкер «Алексей Шеин» на воде. Фото ОСК
Для ВМФ России строят вспомогательные суда разных классов. Так, недавно спустили на воду очередной средний морской танкер проекта 23130. В течение нескольких следующих лет судно «Алексей Шеин» достроят, испытают и передадут заказчику. Этот танкер должен улучшить возможности Балтийского флота в дальних походах, вдали от баз.
Завершающий серию
В декабре 2020 г. Невский судостроительно-судоремонтный завод (г. Шлиссельбург), входящий в состав Объединённой судостроительной корпорации, получил новый заказ от Министерства обороны. Заводу предстояло построить три средних морских танкера пр. 23130. Суда предназначались для Черноморского, Тихоокеанского и Балтийского флотов.
16 марта 2023 г. состоялась церемония закладки третьего танкера новой серии. Он был назван в честь генералиссимуса Алексея Семёновича Шеина, сподвижника Петра Великого.
При постройке возникли трудности, в основном из-за нехватки иностранных комплектующих. Проект скорректировали, заменив часть узлов отечественными аналогами, и строительство продолжилось. Подробности изменений именно по проекту 23130 в открытых источниках почти не раскрывались. Речь идёт скорее об общей для отрасли тенденции последних лет, чем о задокументированных деталях по конкретному судну.
14 июля 2026 г. сформированный корпус спустили на воду. Так «Алексей Шеин», простоявший на стапеле около трёх с половиной лет, перешёл к новому этапу постройки. Сейчас танкер достраивается у причальной стенки.
Невскому ССЗ ещё предстоит собрать конструкции, смонтировать оборудование и выполнить другие работы. Их сроки официально не сообщаются. Известно лишь, что готовый танкер передадут Балтийскому флоту.
На разных стадиях строительства
Проект среднего морского танкера 23130 разработали в ЗАО «Спецсудпроект» (г. Санкт-Петербург) на рубеже 2000-х и 2010-х годов. В начале прошлого десятилетия он получил одобрение Минобороны, и составили планы строительства новых судов.
Головной танкер пр. 23130 «Академик Пашин», 2020 г. Фото Telegram / BMPD
В 2013 г. оборонное ведомство заказало Невскому ССЗ постройку головного танкера нового типа, получившего имя «Академик Пашин». Его заложили в апреле 2014 г. В мае 2016 г. судно спустили на воду и перевели на достройку.
После завершения строительства, в мае 2018 г., «Академик Пашин» вышел на ходовые испытания. В середине 2019 г. его перевели из Шлиссельбурга в Мурманск. В состав Северного флота танкер приняли на рубеже 2019–2020 гг. Одни источники называют датой ввода в строй конец декабря 2019 г., другие — церемонию в Североморске 21 января 2020 г. Расхождение объясняется тем, что документальное включение в состав флота (конец декабря 2019 г.) и торжественная церемония подъёма флага в Североморске (21 января 2020 г.) прошли в разное время.
Положительный опыт «Академика Пашина» позволил продолжить строительство танкеров. Новый контракт на три судна выдали в конце 2020 г., и Невский ССЗ практически сразу приступил к его выполнению.
В марте 2021 г. заложили первый серийный танкер «Василий Никитин». 5 октября 2023 г. его спустили на воду. По имеющимся данным, судно пока остаётся на достройке; о выходе на испытания пока не сообщали, хотя, судя по всему, это вопрос ближайшего времени.
Второй серийный танкер пр. 23130 заложили в 2022 г. Это событие не освещалось в официальных публикациях, и даже его точная дата осталась неизвестной. Судно получило имя «Инженер-адмирал Котов». 5 декабря 2024 г. его спустили на воду. Сейчас на нём монтируют оставшееся оборудование.
С марта 2023 г. на стапеле находился третий серийный танкер «Алексей Шеин». Теперь он переходит на завершающий этап строительства, срок которого пока неизвестен.
Итог таков: с 2013 г. и до настоящего времени Невский ССЗ и ОСК построили и передали заказчику один морской танкер нового проекта 23130 — головной «Академик Пашин». Ещё три судна серии (по контракту 2020 г.) находятся на разных стадиях строительства. В течение нескольких следующих лет они должны пройти испытания и поступить на службу.
Такие темпы показывают, что массовым проект 23130 для ВМФ не стал, строят его фактически поштучно. От закладки головного «Академика Пашина» в 2014 г. до спуска «Алексея Шеина» в 2026 г. прошло 12–13 лет на четыре корпуса, а серийный ритм после первого корабля составляет примерно 3–4 года на судно. Для вспомогательного флота это не поток, а медленное латание нехватки судов обеспечения по мере того, как поспевают смежники, оборудование и финансирование. На сроках сказались зависимость от смежников, перестройка поставок после ограничения импорта и замена отдельных иностранных узлов отечественными.
Третий вымпел проекта, «Инженер-адмирал Котов», 5 декабря 2024 г. Фото ОСК
Головной «Академик Пашин» уже служит на Северном флоте. По заявленным планам «Василий Никитин» строится для Черноморского флота, «Инженер-адмирал Котов» усилит Тихоокеанский флот, а «Алексей Шеин» отправится на Балтику.
Проектный облик
Проект 23130 предусматривает строительство морского танкера средних размеров. Танкеры этого класса предназначаются для перевозки и передачи жидких грузов. В составе ВМФ они должны действовать вместе с боевыми кораблями и снабжать их топливом.
Суда пр. 23130 строятся на основе корпуса традиционных обводов. Носовая оконечность имеет бульб, кормовая оформлена в виде транца. Основную часть объёмов корпуса занимают цистерны для наливного груза. В корме помещено машинное отделение, а над ним — надстройка.
Как судно среднего класса, танкер имеет следующие характеристики (по проектным данным):
- наибольшая длина — 130 м;
- ширина — 21 м;
- высота борта до верхней палубы — 10 м;
- осадка (наибольшая) — 7 м;
- дедвейт (полная масса грузов, топлива и запасов, которые принимает судно) — 9 тыс. т.
Корпус усилен и соответствует ледовому классу Arc 4. Благодаря этому танкер может без ледокольной проводки ходить в разреженных однолетних льдах: в летне-осеннюю навигацию их толщина достигает 0,8 м, в зимне-весеннюю — до 0,6 м. Для Северного флота это важно: там лёд встаёт по сезону, и танкер, идущий без проводки, снабжает отряды тогда, когда нужно, а не когда освободится ледокол.
Главная энергетическая установка построена на основе дизельных двигателей большой мощности. Движение обеспечивается одним гребным винтом, в носовой части корпуса предусмотрено подруливающее устройство. Судно с полным грузом развивает скорость 16 узлов. Дальность плавания — 8 тыс. морских миль.
Суда пр. 23130 оснащаются танками большой ёмкости для различных жидкостей. Предусматривается перевозка дизельного топлива, флотского мазута, авиационного керосина и других жидкостей. Также имеются объёмы для продовольствия, технических средств и иных сухих грузов.
«Академик Пашин» в порту г. Ла-Гуайра (Венесуэла), 2 июля 2024 г. Фото МИД РФ
Танкер имеет оборудование для передачи жидкостей в открытом море. По проектным данным, он рассчитан на одновременную выдачу грузов на несколько судов — до трёх точек передачи. Приём возможен бортом к борту или в кильватерном строе, на дистанции до 100 м. Передача идёт по шланговым линиям на ходу, без захода кораблей в базу, что сохраняет строй и темп отряда.
Проект предусматривает установку радиотехнического, навигационного и иного оборудования. Бортовой комплекс электроники соответствует требованиям российского ВМФ и международным правилам судоходства. Обеспечиваются безопасное вождение во всех условиях, взаимодействие с кораблями и судами флота и прочие задачи.
Экипаж судна состоит из 24 человек. В зависимости от задач его состав могут дополнить ещё 12 моряков. Для экипажа предусмотрены необходимые бытовые условия.
На вспомогательных ролях
К настоящему времени российский флот получил только один танкер пр. 23130. Однако за несколько лет службы «Академик Пашин» показал, как этот тип работает в реальных походах, и позволил понять, что даст флоту вся серия.
С 2020 г. «Академик Пашин» выходил в море с боевыми кораблями Северного флота — в Средиземное море, Атлантику и другие районы. В июне — июле 2024 г. судно в составе отряда посетило порты Кубы и Венесуэлы.
Во всех походах «Академик Пашин» занимался транспортировкой и передачей горючего. Передача топлива в море увеличивала дальность походов отрядов и расширяла зоны, в которых могли действовать боевые корабли.
Эти суда должны заменить старый и разнородный парк снабжения — советские и постсоветские танкеры, накопившиеся во флоте за десятилетия. Многие из них устарели и не в полной мере отвечают современным требованиям по дальности, универсальности и работе в составе корабельных отрядов. Проект 23130 должен дать флоту однотипные суда снабжения, рассчитанные на работу в составе корабельных отрядов на дальних походах. Дело здесь не столько в четырёх корпусах самих по себе, сколько в обновлении тыла: без свежих судов снабжения дальние океанские и арктические походы упираются в потолок дальности.
В ближайшие годы ещё три оперативно-стратегических объединения ВМФ должны получить по одному танкеру пр. 23130. Как скоро это произойдёт, зависит от судостроителей из Шлиссельбурга и их смежников.
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