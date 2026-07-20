ВС РФ зацепились за Алексеево-Дружковку - начало боёв за Славянскую агломерацию

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ВС РФ зацепились за Алексеево-Дружковку - начало боёв за Славянскую агломерацию

Пока в украинских медийных и околовоенных кругах продолжают обсуждать вопрос о том, «насколько стабильно ВСУ контролируют Константиновку», российские войска продолжают продвигаться к западу от ранее освобождённого города Донецкой Народной Республики.

Сегодня в результате успешных действий завершено выбивание остатков противника из села Осыково. Это северо-западный пригород Константиновки.



Продвигаясь по обоим берегам реки Кривой Торец, подразделения армии России зацепились за юго-восточную часть крупного села Алексеево-Дружковка. Оно стыкуется с упомянутым Осыково и является фактической частью Славянско-Краматорской агломерации.

Противник под давлением Вооружённых сил России вынужден отступать к железнодорожной станции Кондратьевка, которая находится в черте Алексеево-Дружковки. От этой станции до города Дружковка – порядка 4,5 км.



Всё это является лишним подтверждением того факта, что бои за Славянско-Краматорскую агломерацию уже начались. Напомним, что события эти разворачиваются на фоне отставки министра обороны Украины Фёдорова с назначением на должность (в качестве врио главы МО) руководителя СБУ, а также на фоне растущего на самой Украине числа слухов о якобы принятом решении об отправке в отставку главкома ВСУ Александра Сырского.
2 комментария
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  1. Добрый Звание
    Добрый
    +6
    Сегодня, 17:20
    ВС РФ зацепились за Алексеево-Дружковку - начало боёв за Славянскую агломерацию
  2. Комментарий был удален.
  3. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    0
    Сегодня, 19:19
    тут я соглашусь с действиями наших сил , в массовой современной застройке окраинским операторам бпла гораздо труднее ловить цели чем в полевых условиях