«Дорого и нецелесообразно»: США не будут строить укрытия для самолётов

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«Дорого и нецелесообразно»: США не будут строить укрытия для самолётов

Начальник штаба американских ВВС генерал Кеннет Вильсбах заявил, что США не планируют строить укрепленные укрытия для своих самолетов, поскольку это «нецелесообразно из-за высокой стоимости».

Вильсбах, назначенный на свою должность менее года назад, подчеркнул, что не видит необходимости тратить значительные средства на укрепление ангаров для самолетов. По мнению начштаба ВВС США, любое укрытие, если оно не заглублено на 30 метров под землю, остается уязвимым для возможных атак противника. В то же время, поскольку возведение неуязвимых для авиаударов убежищ слишком затратно, по мнению Вильсбаха, лучше вовсе обходиться без каких-либо укрытий без самолетов.

Американский генерал считает, что с экономической точки зрения выгоднее защищать свое воздушное пространство и наземные объекты с помощью систем, способных поражать приближающиеся снаряды, чем строить убежища. Комбинировать укрепление ПВО с возведением укрытий для самолетов Вильсбах считает слишком дорогим удовольствием. При этом начштаба американских ВВС допустил, что можно разве что натянуть сети для противодействия FPV-дронам, потому что это не сопряжено с серьезными затратами.

Стоит отметить, что учитывая, что никакая система ПВО не сможет защитить авиабазу от одновременной атаки значительного количества беспилотников, излишняя экономность командования американских ВВС существенно облегчает Ирану задачу по уничтожению бортов «коалиции Эпштейна», размещенных в Ближневосточном регионе.
11 комментариев
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  1. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 17:32
    «Дорого и нецелесообразно»: США не будут строить укрытия для самолётов

    Ну да, им то что, никто "паутину" делать не будет. Не мексисакнцы же с канадцами.
    С другой стороны.
    Тайфуны и ураганы у них в порядке вещей. И здесь нужно посчитать, сколько стоит строительство укрытия и сколько ремонт или изготовление нового самолёта.
    Опять же корпорациям чем больше , тем лучше. lol
    1. ian Звание
      ian
      +6
      Сегодня, 18:01
      Вопрос даже не в "паутине".
      "По мнению начштаба ВВС США, любое укрытие, если оно не заглублено на 30 метров под землю, остается уязвимым для возможных атак противника."
      Речь идет именно о заглубленных укрытиях, защищенных от серьезных ударов.
      А ангаров у них и так в избытке. Мелкому дрону его серьезно повредить и так проблема. Если не ошибаюсь, в отличие от нас техобслуживание машин на открытом воздухе у них почти не проводится. А когда самолет в ангаре и их (ангаров) дофига- поди разберись в каком из них кто..... request
    2. Neo-9947 Звание
      Neo-9947
      0
      Сегодня, 18:58
      Цитата: К-50
      им то что, никто "паутину" делать не будет

      У них авиабазы по всему Миру, а не только в Аризоне.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    -2
    Сегодня, 17:33
    Хиляйте на свой остров , тама ваши самолёты точно никто не тронет.
  3. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +1
    Сегодня, 17:33
    В своём огороде каждый свою грядку копает.
    Помнится в Приштине весь полк истребителей умещался в горных тоннелях с двумя выходами. Не очень то просто будет его закрыть даже сегодня.
  4. Кравец Вячеслав Звание
    Кравец Вячеслав
    +2
    Сегодня, 17:35
    Это он о строительстве новых сооружений? Потому что на данный момент ангары у них есть, даже для B-52, другое дело, что не для прям всех самолётов, которые у них есть.
  5. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 17:35
    Да вроде обычные ангары у них в достатке, ведь негоже чтоб техники в снег, дождь и град ползали по крайне дорогому самолёту. А если самолёт только в одном ангаре из десяти - то попробуй найди где именно
  6. БойКот Звание
    БойКот
    +1
    Сегодня, 17:36
    Да уж, им надо просто вывести авиацию в Аризону, полная безопасность, даже не ржавеет ничего.
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      -2
      Сегодня, 17:57
      А лучше прямо на Марсе авиацию разместить, не зря туда так рвутся.
  7. mad-max78 Звание
    mad-max78
    0
    Сегодня, 17:54
    Дай бог здоровья этому господину.
  8. TerraSandera Звание
    TerraSandera
    -2
    Сегодня, 19:00
    Наверное суть статьи, в очередной 1000й раз уверить, что укрытия нам не нужны, раз уж американцы даже не могут себе позволить их?) Ну так назовите какую нибудь страну, которая осмелилась атаковать авиацией или БПЛА территорию штатов. Не базы конечно. Именно материк и штаты. Ибо поверить, что они говорят о зарубежных базах на которых ангары имеются (обычные) сложно. А когда нет соперника и смысл строительства в данный момент для них отсутствует. Но не для нас.