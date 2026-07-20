ЦБ РФ: Ремонт сибирских НПЗ перенесён на осень

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ЦБ РФ: Ремонт сибирских НПЗ перенесён на осень


В июльском обзоре региональной экономики Банк России сообщил: плановые остановки нефтеперерабатывающих заводов в Сибири перенесены на осень 2026 года. Такое решение объясняется необходимостью сохранить стабильное предложение топлива на внутреннем рынке в летние месяцы, когда потребление традиционно достигает максимума.



По данным регулятора, в мае выпуск нефтепродуктов в регионе вырос. Заводы работали на полную мощность, подстраиваясь под высокий спрос. Нарастили переработку даже независимые НПЗ, которые раньше сталкивались с трудностями сбыта и нехваткой сырья. Однако, несмотря на это, ситуация на рынке остаётся напряжённой.

Вице-премьер Александр Новак связывал дефицит топлива с ударами беспилотников по нефтеперерабатывающим мощностям, которые временно выводят из строя отдельные производственные линии. В той или иной степени меры регулирования продаж топлива уже введены примерно в 80 регионах страны, что свидетельствует о масштабности проблемы.

На форуме Народного фронта 13 июля президент Владимир Путин заявил, что ситуация будет постепенно выправляться, отметив, что российская энергосистема обладает устойчивым фундаментом. Ранее он уже сообщал, что внутренний рынок обеспечивается за счёт накопленных резервов – 1,7 млн тонн, – и что производство ключевых нефтепродуктов в июле должно превысить июньский уровень.
21 комментарий
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  1. Aken Звание
    Aken
    0
    Сегодня, 18:05
    российская энергосистема обладает устойчивым фундаментом.

    Да мы все это хорошо видим.
  2. andranick Звание
    andranick
    0
    Сегодня, 18:06
    В той или иной степени меры регулирования продаж топлива уже введены примерно в 80 регионах страны, что свидетельствует о масштабности проблемы
    Такое решение объясняется необходимостью сохранить стабильное предложение топлива на внутреннем рынке в летние месяцы, когда потребление традиционно достигает максимума.
    Ранее он уже сообщал, что внутренний рынок обеспечивается за счёт накопленных резервов – 1,7 млн тонн, – и что производство ключевых нефтепродуктов в июле должно превысить июньский уровень.
    Ошибаться можно, врать - нельзя! (с)
    1. Aken Звание
      Aken
      -2
      Сегодня, 18:07
      Путин не может ошибаться.
      1. andranick Звание
        andranick
        -1
        Сегодня, 18:10
        Ну что ж, там только два варианта. Один Вы исключили.
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 18:52
          Ну это вы так думаете, Вариантов там множество. Вот сегодня в Лен. области мог заправиться без очереди и без ограничений, но 98го пока нет. Надеюсь тоже скоро появится.
          1. andranick Звание
            andranick
            +1
            Сегодня, 19:13
            Ну искренне рад за Лен. область. Вот искренне, не ёрничая ни разу. А вот я знаю лично нескольких человек, которые отказались от поездок по М4.
            Два варианта вырисовываются из публичных высказываний власть имущих, которые противоречат друг другу. Тут только 2 варианта: либо кто-то ошибается, либо врет. К сожалению, второй вариант встречается чаще.
    2. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 18:54
      Цитата: andranick
      Ошибаться можно, врать - нельзя! (с)
      Вы вроде перепутали автора и адресатов этих слов.
      1. andranick Звание
        andranick
        0
        Сегодня, 19:02
        Никак нет, не перепутал, но и не обозначил, конечно. Автора высказывания все знают, хотя вспоминают в последнее время нечасто. А адресат представляется как консолидированная верхушка управления страной.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:06
    Задержка, отмена планового ремонта на некоторых производствах, дело такое, стремное.... впрочем, когда надо, это делают...
    1. bk316 Звание
      bk316
      +1
      Сегодня, 18:21
      А куда деваться? Починят МНПЗ, НКНПЗ, дочинят ЯНПЗ и займутся плановыми ремонтами.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 19:37
        Починят МНПЗ, НКНПЗ, дочинят ЯНПЗ
        тут вопрос такой - а не прилетит ли снова на следующий день как починят? И по сибирским тоже может прилететь откуда ни возьмись. Проблема дронов не решена request
  4. seregatara1969 Звание
    seregatara1969
    0
    Сегодня, 18:31
    Банк России сообщил: плановые остановки нефтеперерабатывающих заводов в Сибири перенесены на осень 2026 года

    банкоцентр начал руководить нефтеперегонными заводами?
    1. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +2
      Сегодня, 18:42
      Просто в Банке России есть департамент прогнозирования и мониторинга текущего состояния основных производителей товаров и услуг. По этой причине они просто в курсе всех основных производственных и экономических событий в России. Эта работа возможна по добровольному соглашению производителей. Естественно, банк никак и никем не управляет.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:40
    А куда теперь девать бензин по 120- 130 руб на независимым АЗС.У нас в тупике 95 - по 73- 76 руб на сетевых АЗС.Какок горе у всё пропало. Ждём коррекции цены бензина вниз. laughing
  6. Grigory B Звание
    Grigory B
    -2
    Сегодня, 18:50
    Зачем народу лапшу на уши вешать,так и пишите,что решили взвинтить цены до небес.Просто так поднимите цены в два раза народу это не понравится,а так веская причина опередить америку,хоть где-то мы впереди планеты всей.
  7. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 18:56
    Таки не понял.
    У нас что ЦБ управляет работой нефтяной отрасли?
    А почему тогда этот ЦБ в новом году уменьшил производство и выпуск этой продукции относительно предыдущих годов?
    Это как называется в период войны?
    1. ОлегEKB Звание
      ОлегEKB
      +2
      Сегодня, 19:03
      У нас что ЦБ управляет работой нефтяной отрасли?

      ЦБ просто опубликовал экономический обзор, не управляет
    2. Huggi Звание
      Huggi
      +2
      Сегодня, 19:03
      Таки не понял ты, да, надо читать внимательнее. А потом стараться понять прочитанное.
      "В июльском обзоре региональной экономики Банк России сообщил: плановые остановки нефтеперерабатывающих заводов в Сибири перенесены на осень 2026 года."
      Где, ну где написано, что ЦБ управляет нефтянкой? Вы дальше темы не читали? Да даже из темы как вышел такой вывод - решительно непонятно.
      Так что тут одно из дву, либо не понял, либо набросить хотелось (тоже хреново получилось, если честно).
      1. Бурильщик Звание
        Бурильщик
        0
        Сегодня, 19:36
        Цитата: Huggi
        Вы дальше темы не читали?

        Он вообще статью не читал....
  8. Cap.Nemo58rus Звание
    Cap.Nemo58rus
    0
    Сегодня, 19:12
    Вроде чуть полегче ситуация стала. Очереди из километровых стали метровые. А где цена 130 - вообще никого. А в области на трассах можно спокойно по 70 рублей и без лимита заправиться, но только на сетевых. И не везде 95-й есть. Хорошо хоть так.
  9. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 19:36
    Дождитесь закрытия дачного сезона, а в октябре хоть все их закрывайте 😁