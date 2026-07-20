ЦБ РФ: Ремонт сибирских НПЗ перенесён на осень

В июльском обзоре региональной экономики Банк России сообщил: плановые остановки нефтеперерабатывающих заводов в Сибири перенесены на осень 2026 года. Такое решение объясняется необходимостью сохранить стабильное предложение топлива на внутреннем рынке в летние месяцы, когда потребление традиционно достигает максимума.
По данным регулятора, в мае выпуск нефтепродуктов в регионе вырос. Заводы работали на полную мощность, подстраиваясь под высокий спрос. Нарастили переработку даже независимые НПЗ, которые раньше сталкивались с трудностями сбыта и нехваткой сырья. Однако, несмотря на это, ситуация на рынке остаётся напряжённой.
Вице-премьер Александр Новак связывал дефицит топлива с ударами беспилотников по нефтеперерабатывающим мощностям, которые временно выводят из строя отдельные производственные линии. В той или иной степени меры регулирования продаж топлива уже введены примерно в 80 регионах страны, что свидетельствует о масштабности проблемы.
На форуме Народного фронта 13 июля президент Владимир Путин заявил, что ситуация будет постепенно выправляться, отметив, что российская энергосистема обладает устойчивым фундаментом. Ранее он уже сообщал, что внутренний рынок обеспечивается за счёт накопленных резервов – 1,7 млн тонн, – и что производство ключевых нефтепродуктов в июле должно превысить июньский уровень.
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