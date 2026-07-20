Новый премьер-министр Британии Эндрю Бёрнэм пообещал сохранить непоколебимую поддержку Украины. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Бёрнэм заявил, что, прежде чем связаться по телефону с Трампом и другими союзниками Британии по НАТО, он намерен позвонить Зеленскому.По словам Бёрнэма, он собирается очень четко заявить Зеленскому, что продолжит политику своего предшественника Стармера и будет полностью поддерживать Украину. Новый глава британского правительства также отметил, что восхищается работой Стармера, который «не просто поддерживал Украину, но и присутствовал там лично».Между тем, по данным Der Spiegel, внутри «коалиции желающих» усиливается усталость от затянувшегося украинского кризиса. Немецкое издание отмечает, что ключевых европейских союзников Киева все больше беспокоит сохранение собственного политического единства, поскольку некоторые европейские члены НАТО начинают пересматривать прежние подходы к поддержке Украины. Наиболее показательным индикатором этой тенденции является сокращение числа стран Евросоюза, готовых и далее предоставлять Украине военную помощь. Если в 2023 году вооружения и военную технику ВСУ поставляла 21 страна ЕС, то к 2026 году их количество сократилось до 14. Кроме того, ряд программ вроде чешской инициативы по поставкам украинской армии артиллерийских боеприпасов полностью прекращены.В итоге, несмотря на то что крупнейшие европейские государства продолжают декларировать непоколебимую поддержку Украины, общая тенденция свидетельствует о постепенном сокращении числа стран, готовых в прежнем объеме предоставлять Киеву военную помощь.

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