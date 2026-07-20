Новый британский премьер заявил, что первым позвонит Зеленскому

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Новый британский премьер заявил, что первым позвонит Зеленскому

Новый премьер-министр Британии Эндрю Бёрнэм пообещал сохранить непоколебимую поддержку Украины. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Бёрнэм заявил, что, прежде чем связаться по телефону с Трампом и другими союзниками Британии по НАТО, он намерен позвонить Зеленскому.

По словам Бёрнэма, он собирается очень четко заявить Зеленскому, что продолжит политику своего предшественника Стармера и будет полностью поддерживать Украину. Новый глава британского правительства также отметил, что восхищается работой Стармера, который «не просто поддерживал Украину, но и присутствовал там лично».

Между тем, по данным Der Spiegel, внутри «коалиции желающих» усиливается усталость от затянувшегося украинского кризиса. Немецкое издание отмечает, что ключевых европейских союзников Киева все больше беспокоит сохранение собственного политического единства, поскольку некоторые европейские члены НАТО начинают пересматривать прежние подходы к поддержке Украины. Наиболее показательным индикатором этой тенденции является сокращение числа стран Евросоюза, готовых и далее предоставлять Украине военную помощь. Если в 2023 году вооружения и военную технику ВСУ поставляла 21 страна ЕС, то к 2026 году их количество сократилось до 14. Кроме того, ряд программ вроде чешской инициативы по поставкам украинской армии артиллерийских боеприпасов полностью прекращены.

В итоге, несмотря на то что крупнейшие европейские государства продолжают декларировать непоколебимую поддержку Украины, общая тенденция свидетельствует о постепенном сокращении числа стран, готовых в прежнем объеме предоставлять Киеву военную помощь.
15 комментариев
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  1. ulembeck Звание
    ulembeck
    +5
    Сегодня, 18:20
    Новый британский премьер заявил, что первым позвонит Зеленскому

    Может, ему прямо сразу и в отставку подать?
    1. 78bor1973 Звание
      78bor1973
      +1
      Сегодня, 18:37
      Да там "день сурка" продолжается и ничей опыт никого не учит !
    2. ALCA056000 Звание
      ALCA056000
      +2
      Сегодня, 18:41
      Чё эт в отставку-то ? А вслед за Лесси Грем, слабо ?
    3. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +1
      Сегодня, 18:44
      Цитата: ulembeck
      Новый британский премьер заявил, что первым позвонит Зеленскому

      Может, ему прямо сразу и в отставку подать?

      Жадный вы однако, человеку еще заработать надо.
      1. Aleksandr21 Звание
        Aleksandr21
        +1
        Сегодня, 19:24
        Цитата: ARIONkrsk
        Жадный вы однако, человеку еще заработать надо.


        Ради интереса глянул 5ку последних премьеров (Джонсон, Трасс, Сунак - консерваторы; Стармер, Бермен - лейбористы) и понял, что разницы вообще нет, по вопросу Украины. Любого подставь в это уравнение и каждый будет продолжать ту же политику. А если вспомнить 100 летний договор между Великобританией и Украиной, то как раз будет понимание почему это так...

        И тут возникает вопрос, кто дергает за ниточки консерваторов/лейбористов в Великобритании ? Монархия ? Которая вдруг решила проявить активность и играть в долгую, на европейском континенте... или старые дворянские династии Британии, которые вдруг проснулись. Не понятно... но в покое Россию они точно не оставят.
  2. Silver99 Звание
    Silver99
    +2
    Сегодня, 18:21
    Продолжит политику предшественника ? Ну так сейчас уже может готовить три пакета, не надолго пришел.
  3. Андрей К Звание
    Андрей К
    +1
    Сегодня, 18:21
    Новый британский премьер заявил, что первым позвонит Зеленскому

    Да чего уж мелочиться, пусть сразу подает в отставку - уже доказано, что укрофюрер прокажённый.
  4. Добрый Звание
    Добрый
    +1
    Сегодня, 18:26
    Всё, негоден. Месяца через три уйдет.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 18:45
    Как по английски " Денег нет но ты держись.Англия всегда с тобой ".7 арендаторов даунинг стрит 10 за 10 лет .Бедный кошак Ларри , у бедняги наверно стресс от этой " карусели арендаторов ".
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 18:54
    Бёрнем на сколько арендавал даунинг стрит 10, месяц ,декаду ,год ?
  7. ОлегEKB Звание
    ОлегEKB
    +1
    Сегодня, 18:57
    он намерен позвонить Зеленскому.

    вы бы осторожнее мистер Эндрю, один недавно поручкался с Зеленским и сразу умер )))))
  8. PASus Звание
    PASus
    +1
    Сегодня, 19:14
    Британский кукольный театр, актера главной роли уже который раз меняют, но режисеру никак в бошку мысль не придет что спектакль дерьмовыйа не в актере дело...
  9. Черноречье Звание
    Черноречье
    +1
    Сегодня, 19:14
    То есть продолжит политику предшественников превращая страну в Пакистан.
  10. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +1
    Сегодня, 19:20
    Лучше бы он мамке своей позвонил. Сказал мол "я стал главным ты довольна"?
  11. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    0
    Сегодня, 19:40
    мне кажется что он еврей