Польский министр обороны призвал украинцев соблюдать законы страны

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Польский министр обороны призвал украинцев соблюдать законы страны


Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступил с обращением к украинской стороне. Он призвал повлиять на поведение своих сограждан, находящихся на территории республики.



Поводом для резкого заявления министра обороны стал громкий инцидент с участием украинского блогера, который на спортивном автомобиле проехал по закрытой для транспорта туристической тропе к озеру Морское Око в Татршаньском национальном парке. Этот случай вызвал широкий общественный резонанс и стал символом растущего раздражения в Польше по отношению к некоторым украинцам.

Сам инцидент произошёл в мае, но вспомнить о нём решили именно сейчас. Блогеру уже запретили въезд в Польшу сроком на 5 лет.

Заявление главы Минобороны прозвучало на фоне системного ухудшения польско-украинских отношений. Как отмечает Rzeczpospolita, в Польше фиксируется рост преступлений на почве ненависти против украинцев. За первое полугодие зарегистрировано 180 таких обращений. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ситуация для Киева осложняется и тем, что большинство поляков уже высказалось против приёма беженцев с Украины, что свидетельствует о серьёзном сдвиге в общественных настроениях.
4 комментария
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  1. Юн Клоб Звание
    Юн Клоб
    0
    Сегодня, 19:01
    Наглость какая. Боги спустились с небес, а им под нос законами тычют... belay
  2. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +1
    Сегодня, 19:06
    Полякам надо определяться с кем воевать: с Россией против бандеровцев, резавших их как баранов... Или оставаться гейропейскими баранами и воевать с бандеровцами против России...
  3. Atlant83 Звание
    Atlant83
    0
    Сегодня, 19:25
    За что боролись, на то и напоролись. По началу хохлобандеровцы были лучшими друзьями, а сейчас куличик в песочнице поделить не могут.
  4. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    -1
    Сегодня, 19:31
    Эка невидаль.
    У нас такие с номерами региона, начинающиеся на ноль ездят как хотят. Еще и подождут, когда загорится "красный", а потом поедут - типа круто сделал