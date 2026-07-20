ВСУ атаковали пассажирский автобус в Белгородской области, пятеро погибших

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ВСУ атаковали пассажирский автобус в Белгородской области, пятеро погибших

Украинские боевики при помощи беспилотника в очередной раз атаковали гражданский пассажирский автобус. На этот раз целью террористов ВСУ стал междугородний автобус №109, следовавший по маршруту Шебекино – Белгород. Как сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев, удар был нанесен целенаправленно по рейсовому транспорту на мирном маршруте.

В результате прямого попадания украинского дрона погибли пять находившихся в автобусе пассажиров – четыре женщины и несовершеннолетний мальчик скончались от полученных травм до приезда медиков. Еще 23 человека (22 взрослых и один подросток) получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Состояние трех из них оценивается как тяжелое.

Поскольку удар наносился в условиях прямой видимости, и не заметить гражданский статус транспортного средства было невозможно, очевидно, что боевики киевского режима целенаправленно атаковали мирных жителей. Подобные атаки ВСУ по пассажирским автобусам уже давно не редкость – недавно украинские боевики нанесли удар по междугороднему автобусу на трассе Р-280 в Запорожской области. В момент атаки в салоне находились 12 пассажиров и водитель. В результате целенаправленного удара погибли четыре человека, еще восемь пострадали.

Атаками на пассажирские автобусы и другие сугубо гражданские транспортные средства киевский режим рассчитывает посеять панику среди населения прифронтовых районов. Только за прошедшую неделю в результате террористических атак ВСУ погибли 38 человек, еще 308 мирных граждан получили ранения.
7 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 19:14
    Царствие Небесное погибшим, скорейшего выздоровления раненым, сил душевных родным и близким пережить всё это. Как часто приходится писать эти слова, слишком часто.
  2. ian Звание
    ian
    0
    Сегодня, 19:16
    Так и будет, пока у них будет сохранятся такая возможность. Потому "буферная зона" должна начинаться где то чуть западнее Мукачево. Только тогда люди спокойно смогут в небо смотреть... request
    1. K._2 Звание
      K._2
      0
      Сегодня, 19:22
      И быть пустынной такой.
    2. andranick Звание
      andranick
      0
      Сегодня, 19:25
      Цитата: ian
      Потому "буферная зона" должна начинаться где то чуть западнее Мукачево. Только тогда люди спокойно смогут в небо смотреть...
      Не факт. Не решен вопрос как контролировать эту территорию. Вернее, это я не вижу способов сделать эту территорию безопасной. Даже если и снести зелибобика, - все равно решения не вижу.
      1. ian Звание
        ian
        0
        Сегодня, 19:37
        50 лет как то получалось. Думаю и теперь получится. Главное на те же грабли, как Россия любит, не наступать. hi
  3. Декларант Звание
    Декларант
    0
    Сегодня, 19:20
    Это настоящий фашизм. Целенаправленно бить по гражданским целям.
    1. Жнец Звание
      Жнец
      0
      Сегодня, 19:34
      Это настоящий фашизм

      И ведь никто в мире не осудит. Ибо убивать палестинцев, иранцев, русских можно и даже нужно.