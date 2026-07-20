ВСУ атаковали пассажирский автобус в Белгородской области, пятеро погибших
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Украинские боевики при помощи беспилотника в очередной раз атаковали гражданский пассажирский автобус. На этот раз целью террористов ВСУ стал междугородний автобус №109, следовавший по маршруту Шебекино – Белгород. Как сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев, удар был нанесен целенаправленно по рейсовому транспорту на мирном маршруте.
В результате прямого попадания украинского дрона погибли пять находившихся в автобусе пассажиров – четыре женщины и несовершеннолетний мальчик скончались от полученных травм до приезда медиков. Еще 23 человека (22 взрослых и один подросток) получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Состояние трех из них оценивается как тяжелое.
Поскольку удар наносился в условиях прямой видимости, и не заметить гражданский статус транспортного средства было невозможно, очевидно, что боевики киевского режима целенаправленно атаковали мирных жителей. Подобные атаки ВСУ по пассажирским автобусам уже давно не редкость – недавно украинские боевики нанесли удар по междугороднему автобусу на трассе Р-280 в Запорожской области. В момент атаки в салоне находились 12 пассажиров и водитель. В результате целенаправленного удара погибли четыре человека, еще восемь пострадали.
Атаками на пассажирские автобусы и другие сугубо гражданские транспортные средства киевский режим рассчитывает посеять панику среди населения прифронтовых районов. Только за прошедшую неделю в результате террористических атак ВСУ погибли 38 человек, еще 308 мирных граждан получили ранения.
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