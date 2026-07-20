Уже даже не смешно: США и Иран подготовили новое соглашение о мире
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Телеканал Al Hadath сообщил о новой инициативе по снижению эскалации между Вашингтоном и Тегераном. По данным источников, новое предложение по соглашению включает прекращение агрессивных и враждебных действий с обеих сторон. Заявлено, что обе стороны готовы к такого рода соглашению.
Потенциальные договорённости предусматривают выполнение пунктов ранее подписанного сторонами меморандума о взаимопонимании.
На самом деле, уже даже не смешно...
Ведь это не первая подобная попытка остановить войну - и вся предыдущая история показывает, что вероятность соблюдения таких договорённостей стремится к нулю. Ещё в июне был подписан меморандум о прекращении войны, а в конце того же месяца стороны договаривались остановить взаимные удары. Однако уже в июле Дональд Трамп сообщил о полном окончании действия соглашения, после чего боевые действия возобновились с новой силой. Нынешнее предложение - лишь очередная попытка, которая, судя по динамике конфликта, вряд ли приведёт к долгосрочному миру.
Тем временем взаимные удары продолжаются. За последние часы вооружённые силы США завершили девятую серию ударов по Ирану. Атакам подверглись иранские военные командные пункты, объекты противовоздушной обороны и берегового наблюдения, морские объекты, пусковые площадки ракет и беспилотников, а также сети связи. Удары наносились по городам Тебриз, Чабахар, Конарак, Бендер-Махшахр.
Иран, в свою очередь, наносит ответные удары по американским объектам в регионе. Корпус стражей исламской революции заявил о ракетных и беспилотных атаках по военным базам США в Кувейте и Иордании. В Иордании под удар попал аэропорт Акабы, где повреждены американские транспортные самолёты C-17 и самолёты управления P-8. В Кувейте атаке подверглись система раннего радиолокационного обнаружения, склады оборудования и ангары с беспилотниками MQ-9 Reaper на авиабазе Али-Аль-Салем. Кроме того, Иран нанёс удары по командному центру США в районе базы Эт-Танф в Сирии.
Конфликт продолжает набирать обороты, и очередное мирное соглашение выглядит лишь эпизодом на фоне полномасштабных боевых действий, охвативших весь Ближний Восток.
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