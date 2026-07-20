Уже даже не смешно: США и Иран подготовили новое соглашение о мире

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Уже даже не смешно: США и Иран подготовили новое соглашение о мире

Телеканал Al Hadath сообщил о новой инициативе по снижению эскалации между Вашингтоном и Тегераном. По данным источников, новое предложение по соглашению включает прекращение агрессивных и враждебных действий с обеих сторон. Заявлено, что обе стороны готовы к такого рода соглашению.

Потенциальные договорённости предусматривают выполнение пунктов ранее подписанного сторонами меморандума о взаимопонимании.



На самом деле, уже даже не смешно...

Ведь это не первая подобная попытка остановить войну - и вся предыдущая история показывает, что вероятность соблюдения таких договорённостей стремится к нулю. Ещё в июне был подписан меморандум о прекращении войны, а в конце того же месяца стороны договаривались остановить взаимные удары. Однако уже в июле Дональд Трамп сообщил о полном окончании действия соглашения, после чего боевые действия возобновились с новой силой. Нынешнее предложение - лишь очередная попытка, которая, судя по динамике конфликта, вряд ли приведёт к долгосрочному миру.

Тем временем взаимные удары продолжаются. За последние часы вооружённые силы США завершили девятую серию ударов по Ирану. Атакам подверглись иранские военные командные пункты, объекты противовоздушной обороны и берегового наблюдения, морские объекты, пусковые площадки ракет и беспилотников, а также сети связи. Удары наносились по городам Тебриз, Чабахар, Конарак, Бендер-Махшахр.

Иран, в свою очередь, наносит ответные удары по американским объектам в регионе. Корпус стражей исламской революции заявил о ракетных и беспилотных атаках по военным базам США в Кувейте и Иордании. В Иордании под удар попал аэропорт Акабы, где повреждены американские транспортные самолёты C-17 и самолёты управления P-8. В Кувейте атаке подверглись система раннего радиолокационного обнаружения, склады оборудования и ангары с беспилотниками MQ-9 Reaper на авиабазе Али-Аль-Салем. Кроме того, Иран нанёс удары по командному центру США в районе базы Эт-Танф в Сирии.

Конфликт продолжает набирать обороты, и очередное мирное соглашение выглядит лишь эпизодом на фоне полномасштабных боевых действий, охвативших весь Ближний Восток.
25 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 19:50
    Действительно вверх вниз, вверх вниз, туда сюда, туда сюда. Зачем ??? Чтоб через неделю другую объвинить друг друга в нарушении и начать сначала?
    1. ian Звание
      ian
      +4
      Сегодня, 19:58
      Если я правильно заметил- это фирменный стиль Дони Фредовича. Постоянное раскачивание лодки до такого состояния, пока оппонент не потеряет чувство реальности и не запросит хоть плохой , но определенности. Тут то и бери его тепленького...... hi
      1. Андрей Гладких Звание
        Андрей Гладких
        +1
        Сегодня, 20:32
        Но оппонент наоборот после потери чувства реальности может сказать (подумать) " да гори всё синим пламенем" и нанести удар, на который ранее не решался.
        1. БойКот Звание
          БойКот
          +3
          Сегодня, 20:38
          Оппонент морской болезнью очевидно не страдает, и отвечает по мере возможностей адекватно.
        2. ian Звание
          ian
          0
          Сегодня, 20:46
          Для этого как минимум нужно иметь такую возможность. Ким к примеру имел. Потому Доня с ним эту игру быстренько свернул, как только понял, что потери могут быть несопоставимы с прибылью. У Ирана сопоставимых с КНДР возможностей нет. Потому раскачивание будет продолжаться, пока не встанет вопрос о рентабельности этих качелей..hi
      2. ulembeck Звание
        ulembeck
        +1
        Сегодня, 20:55
        фирменный стиль Дони Фредовича
        Зарабатывает на колебаниях рынка.
    2. Дядя Сэм_2 Звание
      Дядя Сэм_2
      +1
      Сегодня, 21:02
      Чтоб через неделю другую объвинить друг друга в нарушении и начать сначала?
      Неееет! Вся эта "санта-барбара" с другой целью. Наварить бабла на скачущих ценах на нефть! (ну и дальше идёт цитата: "на что готов капиталист за 300 процентов прибыли" hi )
    3. Кмет Звание
      Кмет
      +1
      Сегодня, 21:33
      Добрый вечер hi
      Вопрос "зачем?"... Тоже думал над ним в определенной плоскости и тут, на мой взгляд, есть три основных направления:
      1) Регулирование цен на нефть и продолжение ненавязчивого удушения экономики ЕС+Британии в одной связке - для получения стратегии существенного доминирования в мире не столько в политической плоскости, сколько в экономическом масштабе
      2) Получение контроля над всем, что связано с Ближневосточной нефтью и слишком самонадеянными арабами через развитие плацдарма США в Израиле, через который можно осуществлять свою политику в регионе..
      3) Эти удары и бесконечные перемирия/меморандумы в ближайшее время не закончатся т.к. это тактика изматывания противника.. Скорее всего их любимый ИИ подсказал стратегию постепенного выноса Ирана т.к. в лоб его сломать не удалось, а ответы были весьма ощутимыми и болезненными.. При этом с такой тактикой США особенно не нужно напрягаться чтобы восстанавливать свои разбитые базы в регионе, а заниматься, скажем так, косметикой т.к. новые удары Ирана все равно сотрут эту беполезную инфраструктуру, которую нечем защитить. В то же время методичные удары по Ирану, с определенной периодичностью, не позволят персам быстро и эффективно восстанавливать свои объекты, которые будут с каждым новым нарушением перемирия все больше разрушаться. США решили "есть слона по кусочкам".. Постоянно и методично, шаг за шагом прорубать себе дорогу к победе, когда ракетные ответы Ирана станут менее эффективными. И если все так пойдет дальше, то Иран имеет все шансы встать на колени.. Но это будет долгая партия в течение которой на нефти можно будет заработать и параллельно уничтожить ЕС с Лондоном.. Иран сможет сломить хребет этой машине если будет уничтожать флот США - другого выхода нет. Базы США неэффективны и их вынесут со временем. США подначивают местных арабов чтобы развязать внутреннюю войну с Ираном силами ОАЭ, Бахрейна, Ирака, Иордании и других прочих - это выгодно со всех точек зрения для США. А с воды можно кошмарить Иран.. При этом Иран будет постоянно сыпаться и не успевать залечивать раны от меморандума до меморандума.. Как в боксе.
      В целом, думаю, такая стратегия принята США в отношении региона, если вкратце.
  2. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    0
    Сегодня, 19:55
    даже не думалось про такое , думал вбомбят как ирак , а тут такая чехарда , просто уже не понятны движения этого рыжего клоуна
  3. shm_kv Звание
    shm_kv
    +2
    Сегодня, 19:58
    У Ирана слишком мало ресурсов нанести серьезный ущерб США. А у США не получается маленькая победоносная война, а длительную может не оценить электорат. Поэтому все хотят сохранить лицо, но воевать не хотят.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 20:25
      Цитата: shm_kv
      У Ирана слишком мало ресурсов нанести серьезный ущерб США.

      Зато хватает ресурсов наносить серьёзный ущерб американским базам и странам БВ, предоставившим свою территорию под эти базы. Америка теряет свой авторитет надёжного защитника в глазах этих стран и всех, кто за этим наблюдает.
      "Вся королевская конница, вся королевская рать..." ничего не могут поделать против стойкости и решимости Ирана стоять насмерть до конца.
    2. gsev
      gsev
      0
      Сегодня, 21:07
      Цитата: shm_kv
      У Ирана слишком мало ресурсов нанести серьезный ущерб США.

      У Вьетнама ресурсов было еще меньше. Ежедневные потери США сопоставимы с ежедневными потерями во Вьетнаме. Причем США понимают, что не потянут наземную войну как во Вьетнаме и после месяца ударов по Ирану должны брать 2-х месячную паузу на перевооружение и пополнение арсеналов для воздушной войны против Ирана. США готовы на некоторые уступки Ирану. Конфискованные активы они не хотят возвращать, но готовы позволить персидским монархиям купить у Ирана мир за 3000 миллиардов репараций Ирану под видом инвестиций. Ключевой вопрос ядерная программа и открытие Ормуза. России, Индии, Турции, КНР ядерное оружие в Иране так же не нужно как и Израилю.В бесплатном проходе торговых судов по Ормузу КНР заинтересован больше чем США.
      Цитата: shm_kv
      Поэтому все хотят сохранить лицо, но воевать не хотят.

      США не прекращали переговорный процесс с началом боевых действий в июле. Просто ставку на дипломатию делает Вэнс, а группа Рубио склонила Трампа на войну вначале против Ирана, потом против Кубы и возможно России и КНР..
      1. mann Звание
        mann
        +1
        Сегодня, 21:48
        Цитата: gsev
        У Вьетнама ресурсов было еще меньше

        Какое может быть сравнение... за спиной Вьетнама стоял могучий Советский Союз!
        1. gsev
          gsev
          0
          Сегодня, 21:54
          Цитата: mann
          Какое может быть сравнение... за спиной Вьетнама стоял могучий Советский Союз!

          Население Южного и Северного Вьетнама примерно одинаково.В Южном Вьетнаме воевали южнокорейские, новозеландские, таиландские войска на стороне американцев. Северокорейцы направили во Вьетнам устаревшие МИГ-17. Современный Иран производит столько беспилотников, что они более мощная сила по сравнению с вооружением поставленным из СССР и КНР в ДРВ.
  4. 8_-MistVieh-_8 Звание
    8_-MistVieh-_8
    +4
    Сегодня, 20:05
    Meine Güte, die beiden sollen sich endlich ein Zimmer nehmen.

    wassat
    1. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 20:28
      MistVieh,вы на что намекаете?
      1. Дядя Сэм_2 Звание
        Дядя Сэм_2
        0
        Сегодня, 21:29
        Под "комнатой" завуалировал "кровать"... всего-то! bully
  5. Сергей Ткач Звание
    Сергей Ткач
    +1
    Сегодня, 20:13
    Американцы за счёт паузы опять подгонят запасы и вооружения...и начнётся десятый удар...
  6. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 20:17
    Ну что, список добрых дел на лето исчерпан...
    80-летие Самого Великого Президента отпразновали,
    250-летие Самой исключительной нации тоже,
    Мундиаль провели, бабла подняли - аж сами удивились, правда выиграли худшие из стран НАТО, но над этим надо было работать заранее, продвигать своих людей в ФИФА, собирать компромат на неуступчивых, горничных в отелях гонять по физподготовке, чтобы никто не смог убежать...
    Ах, да, Иран 45 раз победил.
    Хотя чего это я - лето еще только середину перевалило, еще много чего успеть можно, если стараться.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 20:29
      faterdom hi ,ага первая половина сочинение Дональда как я провел лето.
  7. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 20:34
    Уже обсуждалось. Во-первых, это качели цен на биржах. Хорошо когда есть инсайд на гос.уровне. Во-вторых, нобелевку за мир дают за кол-во соглашений, а не за их качество.
  8. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 20:40
    История повторяеся первай раз как трагедия, второй - как фарс. А тут надо новые определения выдумывать, Донни жжет напалмом.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 20:51
      Ну в родном отечестве такой метод политики уже назвали "писдилом" т.е peace deal.
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 21:07
    Уже даже не смешно: США и Иран подготовили новое соглашение о мире
    ха, а баба яга ПРОТИВ!
    А теперь вопрос... кто у них там в роли бабы яги?
  10. Prapor Звание
    Prapor
    +1
    Сегодня, 21:46
    Доктор! Срочно - выдать обоим пациентам по пузырьку духа Анкориджа!