На защиту со стороны США не надеются: в Бахрейне замечен китайский ЗРПК FK-2000

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На защиту со стороны США не надеются: в Бахрейне замечен китайский ЗРПК FK-2000

На прибрежной полосе Бахрейна обнаружен развёрнутый китайский зенитный ракетно-пушечный комплекс ближнего действия FK-2000. Это первый подтверждённый факт размещения китайских систем ПВО на территории королевства, традиционно полагающегося на западное вооружение.

FK-2000 - комбинированный ракетно-артиллерийский комплекс разработки China Aerospace Science and Industry Corporation. Он сочетает 35-мм зенитные пушки (скорострельность до 8000 выстрелов/мин) и зенитные управляемые ракеты (аналог 9M311), способные поражать воздушные цели на дальности до 8–12 км и высоте до 6 км.



Система эффективна против крылатых ракет, беспилотников, вертолётов и самолётов на малых и средних высотах, обладает высокой мобильностью и всепогодными возможностями.

По имеющимся данным, поставка комплексов Бахрейну состоялась в 2025 году в рамках диверсификации источников вооружений. Ранее ПВО Бахрейна состояло исключительно из американских и европейских систем: Patriot, HAWK и французских Crotale.

Развёртывание FK-2000 свидетельствует о том, что Манама больше не рассчитывает исключительно на американскую защиту своих стратегических объектов и активно ищет альтернативных поставщиков, укрепляя военное сотрудничество с Китаем. Эксперты связывают этот шаг с желанием повысить устойчивость ПВО в условиях растущей региональной напряжённости.

Напомним, что в Бахрейне размещается база Пятого флота США. До начала войны с Ираном Бахрейн считался самым защищённым американскими войсками арабским государством Ближнего Востока.
7 комментариев
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  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +5
    Сегодня, 20:27
    Вот у китайцев пруха идёт со всех сторон, только успевают отправлять караваны со всякими всячинами, во все концы света, а мы с ними, спина к спине.
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 20:32
    Инет говорит, несколько лет как те же ОАЭ покупали эти комплексы всяким Чадам и Суданам в их движухе. По итогу, приходится дома оставлять, чтобы нефтедоходов не лишиться. Ну и да, умные люди китайцы, торгуют, растут дальше.
  3. Монтесума Звание
    Монтесума
    +4
    Сегодня, 20:34
    Развёртывание FK-2000 свидетельствует о том, что Манама больше не рассчитывает исключительно на американскую защиту своих стратегических объектов

    Иран преподал хороший урок странам БВ по развенчанию устоявшегося мнения о надёжности "американского зонтика", не сумевшего даже свои базы защитить от иранских ракет и беспилотников.
  4. Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    +1
    Сегодня, 20:56
    На защиту со стороны США не надеются
    Как грицца: "На Аллаха(Донни) надейся, а верблюда привязывай!" lol
  5. Victor19 Звание
    Victor19
    +2
    Сегодня, 21:26
    Если и дальше США будут выносить критическую инфраструктуру у персов, то все эти королевства вернутся в свое начало к верблюдам. Это не огромный Иран. Там все ладони. Ксир там все уничтожит электростанции, опреснители, датацентры, абсолютно всё.
  6. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    0
    Сегодня, 21:33
    Покупать китайское так себе политика ибо кот в мешке а вот покупайте Российские проверенное в бою прям тема … для стран мира ибо зачем тратить деньги с неподтверждённым результатом)))
  7. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 21:42
    Китай будет и атаковать, и защищать 5-й флот США своими изделиями одновременно, и небесплатно. Призывая при этом стороны к миру.
    Мне одному сдается, что в данных раскладах американцы -лохи, а уж в качестве кого шейхи с эмирами, и слова-то еще не придумали.